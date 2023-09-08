Как в день свадьбы жених бросил кинозвезду и сбежал с шафером: Джули Гудиер и Тони Рудман

О британской актрисе Джули Гудиер можно сказать смело, что она настоящий магнит для неприятностей. Вся её жизнь одно сплошное доказательство того, что неважно насколько ты богат и знаменит, неважно, что ты легенда кино, от разбитого сердца ты не застрахован. В жизни знаменитой актрисы мыльных опер было много мужчин, но самым травмирующим опытом было двухчасовое замужество с Тони Рудманом. Прямо на свадебной церемонии новоиспечённый супруг понял, что он не интересуется дамами и сбежал с шафером. Подробнее об одной из самых поразительных и грустных историй в мире кино - далее в обзоре.
Трудный путь к вершине
Джули Гудиер (Julie Goodyear), урождённая Джули Кемп, появилась на свет в Хейвуде (Великобритания) 29 марта 1942 года. Вскоре после рождения дочери отец ушёл из семьи. Воспитывал девочку отчим, Билл Гудиер, который и дал ей фамилию с которой она прославилась впоследствии как актриса кино. Девочка проявляла творческие таланты с детства. У неё был прекрасный голос и сначала она мечтала стать певицей. Великолепные внешние данные открыли ей дорогу в модельный бизнес, который её увлёк в совершенно другой мир, отличный от того, что она знала.
Джули Гудиер.
Для того, чтобы оплачивать учёбу и идти к своей мечте, Джули не гнушалась никакой работой. Она трудилась и стенографисткой, работала на авиационном заводе, продавала стиральные машины, была официанткой. Работа в пабе отчима, The Bay Horse, даже потом принесла её карьере пользу.
В 17 лет Джули забеременела от уличного художника Рэя Сатклиффа. Пара поженилась в сентябре 1959 года, а 28 апреля 1960 года у них родился сын Гэри. В те времена внебрачный ребёнок — это было несмываемое позорное клеймо. Молодых людей заставили вступить в брак буквально под дулом пистолета. В результате, когда их сын родился, новоиспечённый папаша сбежал в Австралию и больше о нём они не слышали. Он даже ни разу не прислал сыну открытку на день рождения.
Джули упорно работала и её труд был вознаграждён. Её пригласили сниматься в знаменитой мыльной опере «Улица Коронации», где и пригодился её прошлый опыт работы в баре. В сериале она играла барменшу «Роверс» по имени Бет Линч. Пришла слава, а вместе с ней и другие проблемы. Гудиер разбогатела и стала просто магнитом для альфонсов. От мужчин отбоя не было, но актриса прекрасно помнила свой горький опыт.
В кино неожиданно очень пригодился былой опыт работы барменшей.
Неприятная история
Только через 10 лет Джули нашла в себе силы начать новые отношения, но помолвка с комиком Джеком Даймондом свадьбой так и не закончилась. Спустя год звезда мыльных опер нашла утешение в отношениях с Тони Рудманом. Он был на вид весьма приличным мужчиной, очень любил свою маму. Денег не просил. Свадьба была пышной и богатой, но к началу праздничного приёма Джули уже осталась одна - Тони сбежал со свадьбы... с шафером! Муж актрисы оказался геем. Это был удар. После этого насмешек и колкостей Гудиер пришлось пережить больше, чем кому бы то ни было в этой жизни.
Свадьба с Тони Рудманом.
Вся дальнейшая жизнь актрисы стала неизбежным отражением этой колоссальной неудачи. Среди друзей Джули большинство составляют - геи и трансвеститы. Учитывая особенности персонажа Бет Линч — это неудивительно. Многие мужчины нетрадиционной ориентации сознательно или несознательно копируют имидж этой барменши. Костюмы из леопардовой кожи и светлые парики уже давно стали классикой жанра.
Сама Джули не устояла перед опытом с особой одного с собой пола. Правда и эти отношения тоже закончились ничем. К разочарованию в мужчинах присоединилось разочарование и в женщинах. Все эти неудачи на любовном фронте чуть не довели актрису до самоубийства.
Неудачи с мужчинами просто преследовали Джули Гудиер.
А что сегодня
Джули Гудиер, как ни странно, привёл в чувство страшный диагноз. Рак шейки матки звучал как приговор. Актриса вдруг поняла, что умирать совсем не хочется. После успешной операции она вышла из больницы совершенно другим человеком с новым отношением к жизни, полным решимости жить каждый день таким, какой он есть. После этого у неё были романы и с мужчинами, и с женщинами, но больше никогда она не думала, что жизнь кончается вместе с отношениями.
С концом отношений жизнь не кончается.
Джули увлеклась спасением бездомных животных. Купила ветхую ферму в Рочдейле, восстановила её и превратила в приют для животных. Интересно, что именно работа над этим проектом подарила актрисе долгожданное женское счастье и прочные отношения. Подрядчик, доставлявший строительные материалы на ферму Гудиер, стал сначала её любовником. Мужчина на четверть века младше Джули, но в течение 12 лет он доказывал ей свою верность и просил стать его женой. В 2007 году она согласилась. Они до сих пор вместе.
Актриса наконец счастлива.
Звезда говорит, что несмотря на более младший возраст, супруг является гораздо более зрелым чем она. Пара делит своё время между квартирой в Испании и центром спасения животных. Они принимают всех бездомных — собак, кошек и... людей. Для каждого в центре есть место, работа и доброе слово.
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