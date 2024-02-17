Что на 30 лет связало сына легендарного оперного певца Федора Шаляпина и американский журнал «Time»

Культовая фигура русского театрального искусства – Федор Иванович Шаляпин, имея множество талантов, был не только превосходным мастером сцены, великолепным карикатуристом и скульптором, а и прекрасным отцом своим восьмерым детям, которых безмерно любил, оказывал поддержку, воспитывал и прививал лучшие качества. Сегодня хотелось бы остановиться на творчестве одного из сыновей великого певца - художнике Борисе Шаляпине.
Продолжение в детях
Федор Шаляпин и Иола Торнаги.
Всемирно известный оперный певец прожил бурную и интересную жизнь, каждая страница которой была окрашена в яркий цвет творчества, а также в чувственные переживания и большую любовь. Его широкая артистическая натура, не умевшая сдерживать искренние эмоции и подчинять их обстоятельствам, не могла противостоять порывам страсти и влюбленности. Но, как бы там ни было, кроме мимолетных любовных романов и увлечений в жизни прославленного артиста были две женщины, родившие ему детей и ставшие его женами.
Иола Торнаги в окружении детей - Ирины, Бориса, Лидии, Фёдора и Татьяны.
Первая супруга Фёдора Шаляпина — итальянская балерина Иола Торнаги. Повстречались они в Нижнем Новгороде, где оба одновременно оказались на гастролях. Объединив свои судьбы, молодые артисты были безмерно счастливы, и казалось, их счастью не будет конца. Иола, оставив карьеру балерины, полностью погрузилась в семейную жизнь, родила своему мужу шестерых детей, первенец из которых умер в 4-летнем возрасте. От этого брака у Фёдора Шаляпина было три дочери — Ирина, Лидия, Татьяна, и два сына — Борис и Фёдор.
Федор Шаляпин с Иолой и детьми.
Однако с годами отношения между Федором и Иолой охладели, что привело к их разрыву. На то время у Шаляпина уже появилась другая женщина, и он ушел из семьи, невзирая на сильную привязанность к своим детям. Расставание супругов прошло тихо и спокойно дабы не были затронуты чувства их детей, которые продолжали чувствовать и внимание, и поддержку со стороны отца на протяжении всей его жизни. И что интересно, с Торнаги они вплоть до самой эмиграции певца в Париж, официально считались супругами.
Федор Шаляпин с детьми. 1918 год.
Вторая жена, из-за которой и ушел из семьи Фёдор Шаляпин — вдова пивного коммерсанта Мария Валентиновна Петцольд. У нее уже было двое детей от первого брака, а вместе с Шаляпиным они нажили еще дочерей — Марфу, Марину и Дасию. Таким образом, в семье великого баса оказалось вместе с усыновленными десятеро детей. К слову, все свое потомство от разных жен Фёдор Шаляпин не делил, а любил одинаково и считал одной семьей. Никто из них никогда не чувствовал себя забытым или ущемлённым. В этом, несомненно, была заслуга великого певца, сумевшего объединить вокруг себя самых близких ему людей.
Кстати, дочки от Марии Валентиновны считались долгое время рожденными вне законного брака. Лишь в 1927 году, за одиннадцать лет до смерти знаменитого баса отношения Шаляпина и Марии Валентиновны были официально зарегистрированы.
Мария Валентиновна Петцольд. Автор: Борис Кустодиев.
Почти все шаляпинские дети от первого брака так или иначе связали себя с искусством. Получив в наследство гены знаменитого певца и талантливой танцовщицы, они выбрали для себя творческие профессии. Вращаясь в культурной среде русских актеров, художников, они с детства впитывали творческую атмосферу, царящую в их доме. Наверное иначе и быть не могло. Так, Борис стал художником, Федор - актером, Ирина и Татьяна - актрисами, Марина в каком-то смысле тоже имела отношение к искусству - она в 1931 году в эмиграции стала Мисс Россия на конкурсе в Париже.
Федор Иванович с семьей.
Все отпрыски безмерно обожали своего отца, и Федор Иванович в них души не чаял. Все они, куда бы их ни забросила судьба, душой стремились к нему, а после его смерти оставили самые светлые воспоминания в своих дневниках и мемуарах о своем гениальном родителе.
Исторически так сложилось, что в 1922 году Федор Шаляпин со второй семьей эмигрировал во Францию. Со временем к нему выехали и четверо детей от первого брака. В Советском Союзе осталась лишь старшая дочь певца, Ирина. И хотя артист прожил весь остаток своей жизни во Франции, его дети разъехались по всей Европе и Соединенным Штатам Америки. А некоторым даже пришлось не раз менять страны проживания.
Федор Иванович с дочерьми.
Борис Федорович Шаляпин (1904–1979) - художник, скульптор и иллюстратор
Шаляпин с сыном Борисом.
Борис Шаляпин, был третьим ребенком Федора Ивановича. Он еще мальчишкой проявил талант к рисованию, поэтому его судьба была предопределена еще с детства. На раннем этапе своего творчества увлекался принципами реализма в живописи. Его учителями живописи были известные московские педагоги, а когда в 1923 году поступил на скульптурное отделение ВХУТЕМАСа, его наставником стал сам Сергей Коненков.
Автопортрет. Автор: Борис Шаляпин.
В 1925 молодой Шаляпин решается покинуть Советский Союз и переезжает к отцу в Париж, чтобы начать карьеру художника. Именно там, в маленькой студии на Монмартре, став учеником К. Коровина и Р.Степанова, он развил свои выдающиеся способности.
Немногим позже знаменитый отец приобрел для молодого живописца студию и организовал первую персональную выставку в 1928 году в Royal Opera House, в Лондоне, где зрители могли созерцать в фойе театра работы сына знаменитого певца во время антрактов.
Фёдор Иванович Шаляпин (портрет кисти сына - Бориса Фёдоровича Шаляпина, 1934 год.)
В то время Борис с упоением писал театральные портреты знаменитых артистов, ну и конечно же самого главного человека в своей жизни - отца. Он вдохновлялся его оперными образами в роли Бориса Годунова, Дон Кихота, а также Мельника из "Русалки", князя Галицкого из "Князя Игоря".
Прожив 10-летие в Париже, и сопровождая своего отца во время всех гастролей, Борис в 1935 году едет с ним в США и поселился в Нью-Йорке, с надеждой на то, что его реалистическая живопись будет оценена куда лучше, нежели во Франции.
Обложки журнала Time, созданные Борисом Шаляпиным.
И стоит, конечно же, отметить, что среди всех детей Шаляпина именно Борис Федорович, став художником, достиг самого значительного успеха и славы. Наиболее всего он стал известен широкой публике в Америке как автор обложек журнала "Time", с которым сотрудничал с 1942 по 1970 годы. За это время за ним накрепко закрепилось имя "мистер Time", что совсем не удивительно: ведь Борис Федорович создал 530 обложек для журнала, из которых 413 было опубликовано.
В этом роде деятельности он проявился как мастер, способный органично интегрироваться в американскую культуру. Ему практически сразу же удалось проникнуться стилем журнала, и на долгие годы занять место главного художника этого издания.
Обложки журнала Time, созданные Борисом Шаляпиным.
Однако сам Борис Шаляпин никогда не воспринимал себя исключительно как художника-иллюстратора, он также писал потрясающие живописные портреты для заказчиков и множество картин "для себя". Обладая необыкновенной продуктивностью, художник превосходно ваял скульптуры, мастерски рисовал в жанре ню, создавал портреты и карикатуры, а также писал живописные пейзажи России, Европы и Америки.
Пейзажная живопись Бориса Шаляпина.
Особое место в творчестве мастера занимали американские Национальные парки и просторы дикого Запада, где он зачастую проводил летние отпуска. А свою щемящую ностальгию по России он выражал в изображениях "троек", цыган, волков и крестьян.
Портрет матери И.И. Шаляпиной-Торнаги. (1934 год). / Потрет отца - Ф.И.Шаляпина.
Однако основным жанром шаляпинского таланта был портрет. Художник писал почти всех, кого хорошо знал, создавая десятки набросков и эскизов членов своей семьи и друзей. Главные образы его портретов – самые разные люди, от зарисовок своей маленькой дочери и до кинозвезд. Но прославился, конечно же, художник портретами богатых и знаменитых, а именно политических деятелей, актеров, музыкантов, многие из которых были русскими эмигрантами.
Портрет Сергея Васильевича Рахманинова./ Портрет сестры Ирины.
Всю оставшуюся жизнь Борис Федорович провел в Нью-Йорке и в штате Коннектикут. А первая возможность приехать на Родину представилась ему в 1960 году, в качестве участника фестиваля по советско-американскому культурному обмену. Второй раз Борис Федорович посетил Москву в 1975 году, и был очень тронут тем фактом, что персональная экспозиция его работ была принята очень тепло.
Портрет Ирины Рахманиновой, дочери Сергея Рахманинова.
Именно в то время художник задумал перевезти останки своего отца из Франции в Москву, а также открыть в столице Музей Ф.И.Шаляпина. Однако этой задумке не суждено было осуществиться при жизни художника, так как в 1979 году он скоропостижно скончался.
И все же в 1984 году останки гениального артиста были перевезены в Москву, а через четыре года был открыт музей в бывшем семейном особняке. Потомки художника в свою очередь позаботились, чтобы имя живописца Шаляпина вошло в историю русского искусства: многочисленные работы Бориса Федоровича и его личный архив были подарены России и хранятся в музее его отца. В свою очередь в Американской Национальной портретной галерее хранится более 300 оригинальных работ Б. Ф. Шаляпина, в основном – его обложки для журнала Time.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии