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Что на 30 лет связало сына легендарного оперного певца Федора Шаляпина и американский журнал «Time»



Культовая фигура русского театрального искусства – Федор Иванович Шаляпин, имея множество талантов, был не только превосходным мастером сцены, великолепным карикатуристом и скульптором, а и прекрасным отцом своим восьмерым детям, которых безмерно любил, оказывал поддержку, воспитывал и прививал лучшие качества. Сегодня хотелось бы остановиться на творчестве одного из сыновей великого певца - художнике Борисе Шаляпине.

Продолжение в детях


Федор Шаляпин и Иола Торнаги.

Федор Шаляпин и Иола Торнаги.

 

Всемирно известный оперный певец прожил бурную и интересную жизнь, каждая страница которой была окрашена в яркий цвет творчества, а также в чувственные переживания и большую любовь. Его широкая артистическая натура, не умевшая сдерживать искренние эмоции и подчинять их обстоятельствам, не могла противостоять порывам страсти и влюбленности. Но, как бы там ни было, кроме мимолетных любовных романов и увлечений в жизни прославленного артиста были две женщины, родившие ему детей и ставшие его женами.
Иола Торнаги в окружении детей - Ирины, Бориса, Лидии, Фёдора и Татьяны.

Иола Торнаги в окружении детей - Ирины, Бориса, Лидии, Фёдора и Татьяны.

 

Первая супруга Фёдора Шаляпина — итальянская балерина Иола Торнаги. Повстречались они в Нижнем Новгороде, где оба одновременно оказались на гастролях. Объединив свои судьбы, молодые артисты были безмерно счастливы, и казалось, их счастью не будет конца. Иола, оставив карьеру балерины, полностью погрузилась в семейную жизнь, родила своему мужу шестерых детей, первенец из которых умер в 4-летнем возрасте. От этого брака у Фёдора Шаляпина было три дочери — Ирина, Лидия, Татьяна, и два сына — Борис и Фёдор.
Федор Шаляпин с Иолой и детьми.

Федор Шаляпин с Иолой и детьми.

 

Однако с годами отношения между Федором и Иолой охладели, что привело к их разрыву. На то время у Шаляпина уже появилась другая женщина, и он ушел из семьи, невзирая на сильную привязанность к своим детям. Расставание супругов прошло тихо и спокойно дабы не были затронуты чувства их детей, которые продолжали чувствовать и внимание, и поддержку со стороны отца на протяжении всей его жизни. И что интересно, с Торнаги они вплоть до самой эмиграции певца в Париж, официально считались супругами.
Федор Шаляпин с детьми. 1918 год.

Федор Шаляпин с детьми. 1918 год.

 

Вторая жена, из-за которой и ушел из семьи Фёдор Шаляпин — вдова пивного коммерсанта Мария Валентиновна Петцольд. У нее уже было двое детей от первого брака, а вместе с Шаляпиным они нажили еще дочерей — Марфу, Марину и Дасию. Таким образом, в семье великого баса оказалось вместе с усыновленными десятеро детей. К слову, все свое потомство от разных жен Фёдор Шаляпин не делил, а любил одинаково и считал одной семьей. Никто из них никогда не чувствовал себя забытым или ущемлённым. В этом, несомненно, была заслуга великого певца, сумевшего объединить вокруг себя самых близких ему людей.

Кстати, дочки от Марии Валентиновны считались долгое время рожденными вне законного брака. Лишь в 1927 году, за одиннадцать лет до смерти знаменитого баса отношения Шаляпина и Марии Валентиновны были официально зарегистрированы.
Мария Валентиновна Петцольд. Автор: Борис Кустодиев.

Мария Валентиновна Петцольд. Автор: Борис Кустодиев.

 

Почти все шаляпинские дети от первого брака так или иначе связали себя с искусством. Получив в наследство гены знаменитого певца и талантливой танцовщицы, они выбрали для себя творческие профессии. Вращаясь в культурной среде русских актеров, художников, они с детства впитывали творческую атмосферу, царящую в их доме. Наверное иначе и быть не могло. Так, Борис стал художником, Федор - актером, Ирина и Татьяна - актрисами, Марина в каком-то смысле тоже имела отношение к искусству - она в 1931 году в эмиграции стала Мисс Россия на конкурсе в Париже.
Федор Иванович с семьей.

Федор Иванович с семьей.

 

Все отпрыски безмерно обожали своего отца, и Федор Иванович в них души не чаял. Все они, куда бы их ни забросила судьба, душой стремились к нему, а после его смерти оставили самые светлые воспоминания в своих дневниках и мемуарах о своем гениальном родителе.

Исторически так сложилось, что в 1922 году Федор Шаляпин со второй семьей эмигрировал во Францию. Со временем к нему выехали и четверо детей от первого брака. В Советском Союзе осталась лишь старшая дочь певца, Ирина. И хотя артист прожил весь остаток своей жизни во Франции, его дети разъехались по всей Европе и Соединенным Штатам Америки. А некоторым даже пришлось не раз менять страны проживания.
Федор Иванович с дочерьми.

Федор Иванович с дочерьми.

 

Борис Федорович Шаляпин (1904–1979) - художник, скульптор и иллюстратор



Шаляпин с сыном Борисом.

 

Борис Шаляпин, был третьим ребенком Федора Ивановича. Он еще мальчишкой проявил талант к рисованию, поэтому его судьба была предопределена еще с детства. На раннем этапе своего творчества увлекался принципами реализма в живописи. Его учителями живописи были известные московские педагоги, а когда в 1923 году поступил на скульптурное отделение ВХУТЕМАСа, его наставником стал сам Сергей Коненков.
Автопортрет. Автор: Борис Шаляпин.

Автопортрет. Автор: Борис Шаляпин.

 

В 1925 молодой Шаляпин решается покинуть Советский Союз и переезжает к отцу в Париж, чтобы начать карьеру художника. Именно там, в маленькой студии на Монмартре, став учеником К. Коровина и Р.Степанова, он развил свои выдающиеся способности.

Немногим позже знаменитый отец приобрел для молодого живописца студию и организовал первую персональную выставку в 1928 году в Royal Opera House, в Лондоне, где зрители могли созерцать в фойе театра работы сына знаменитого певца во время антрактов.
Фёдор Иванович Шаляпин (портрет кисти сына - Бориса Фёдоровича Шаляпина, 1934 год.)

Фёдор Иванович Шаляпин (портрет кисти сына - Бориса Фёдоровича Шаляпина, 1934 год.)

 

В то время Борис с упоением писал театральные портреты знаменитых артистов, ну и конечно же самого главного человека в своей жизни - отца. Он вдохновлялся его оперными образами в роли Бориса Годунова, Дон Кихота, а также Мельника из "Русалки", князя Галицкого из "Князя Игоря".

Прожив 10-летие в Париже, и сопровождая своего отца во время всех гастролей, Борис в 1935 году едет с ним в США и поселился в Нью-Йорке, с надеждой на то, что его реалистическая живопись будет оценена куда лучше, нежели во Франции.
Обложки журнала Time, созданные Борисом Шаляпиным.

Обложки журнала Time, созданные Борисом Шаляпиным.

 

И стоит, конечно же, отметить, что среди всех детей Шаляпина именно Борис Федорович, став художником, достиг самого значительного успеха и славы. Наиболее всего он стал известен широкой публике в Америке как автор обложек журнала "Time", с которым сотрудничал с 1942 по 1970 годы. За это время за ним накрепко закрепилось имя "мистер Time", что совсем не удивительно: ведь Борис Федорович создал 530 обложек для журнала, из которых 413 было опубликовано.

В этом роде деятельности он проявился как мастер, способный органично интегрироваться в американскую культуру. Ему практически сразу же удалось проникнуться стилем журнала, и на долгие годы занять место главного художника этого издания.
Обложки журнала Time, созданные Борисом Шаляпиным.

Обложки журнала Time, созданные Борисом Шаляпиным.

 

Однако сам Борис Шаляпин никогда не воспринимал себя исключительно как художника-иллюстратора, он также писал потрясающие живописные портреты для заказчиков и множество картин "для себя". Обладая необыкновенной продуктивностью, художник превосходно ваял скульптуры, мастерски рисовал в жанре ню, создавал портреты и карикатуры, а также писал живописные пейзажи России, Европы и Америки.
Пейзажная живопись Бориса Шаляпина.

Пейзажная живопись Бориса Шаляпина.

 

Особое место в творчестве мастера занимали американские Национальные парки и просторы дикого Запада, где он зачастую проводил летние отпуска. А свою щемящую ностальгию по России он выражал в изображениях "троек", цыган, волков и крестьян.
Портрет матери И.И. Шаляпиной-Торнаги. (1934 год). / Потрет отца - Ф.И.Шаляпина.

Портрет матери И.И. Шаляпиной-Торнаги. (1934 год). / Потрет отца - Ф.И.Шаляпина.

 

Однако основным жанром шаляпинского таланта был портрет. Художник писал почти всех, кого хорошо знал, создавая десятки набросков и эскизов членов своей семьи и друзей. Главные образы его портретов – самые разные люди, от зарисовок своей маленькой дочери и до кинозвезд. Но прославился, конечно же, художник портретами богатых и знаменитых, а именно политических деятелей, актеров, музыкантов, многие из которых были русскими эмигрантами.
Портрет Сергея Васильевича Рахманинова./ Портрет сестры Ирины.

Портрет Сергея Васильевича Рахманинова./ Портрет сестры Ирины.

 

Всю оставшуюся жизнь Борис Федорович провел в Нью-Йорке и в штате Коннектикут. А первая возможность приехать на Родину представилась ему в 1960 году, в качестве участника фестиваля по советско-американскому культурному обмену. Второй раз Борис Федорович посетил Москву в 1975 году, и был очень тронут тем фактом, что персональная экспозиция его работ была принята очень тепло.
Портрет Ирины Рахманиновой, дочери Сергея Рахманинова.

Портрет Ирины Рахманиновой, дочери Сергея Рахманинова.

 

Именно в то время художник задумал перевезти останки своего отца из Франции в Москву, а также открыть в столице Музей Ф.И.Шаляпина. Однако этой задумке не суждено было осуществиться при жизни художника, так как в 1979 году он скоропостижно скончался.

И все же в 1984 году останки гениального артиста были перевезены в Москву, а через четыре года был открыт музей в бывшем семейном особняке. Потомки художника в свою очередь позаботились, чтобы имя живописца Шаляпина вошло в историю русского искусства: многочисленные работы Бориса Федоровича и его личный архив были подарены России и хранятся в музее его отца. В свою очередь в Американской Национальной портретной галерее хранится более 300 оригинальных работ Б. Ф. Шаляпина, в основном – его обложки для журнала Time.

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