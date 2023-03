Эти несколько неизвестных лысых норвежцев сочинили все поп-хиты, которые поёт мир

Перевод шокирующей статьи журнала The Atlantic, которая срывает покровы с поп-индустрии США — крупнейшего мирового поставщика поп-культуры . Сегодня главная поп-звезда Америки — человек по имени Карл Мартин Сандберг. Солист безвестной глэм-метал группы 80-х, Сандберг, которому сейчас 44, вырос в отдаленном пригороде Стокгольма. Сандберг — Джордж Лукас, Леброн Джеймс и Серена Уильямс американской поп-музыки. Он создал больше хитов, чем Фил Спектор, Майкл Джексон и Beatles.Следом за Сандбергом идут пресловутые лысые норвежцы, Миккель Эриксен и Тор Хермансен, 43 и 44 года; Лукаш Готвальд, 42, друг и протеже Сандберга, который-десять лет томился в оркестре вечернего музыкального шоу Saturday Night Live; и сотрудница Сандберга по имени Эштер Дин, 33 года, бывшая медсестра из Оклахомы — ее обнаружили в зале на концерте Gap Band, когда она подпевала хиту «Oops Upside Your Head». Для профессиональных целей эти люди используют псевдонимы, но большинству ничего не скажут и они: Макс Мартин, Stargate, Dr. Luke и Эстер Дин.Однако большинство американцев отлично знают их песни. Сейчас первую строчку в хит-параде Billboard занимает творение Макса Мартина, «Bad Blood» (исполняет Тейлор Свифт с участием Кендрика Ламара). На третьей строчке — «Hey Mama» (Дэвид Гетта и Ники Минаж), работа Эстер Дин; на пятой — «Worth It» (Fifth Harmony и Kid Ink), написанная Stargate; на седьмой — «Can’t Feel My Face» (The Weeknd), снова Мартин; 16-я — «The Night Is Still Young» (Ники Минаж), Dr. Luke и Эстер Дин. И так далее.Если вы читаете это в аэропорту, торговом центре, кабинете врача или лобби отеля, вы, вероятно, слышите одну из их песен прямо сейчас. И это утверждение было верным в любой момент на протяжении последних-десяти лет. Прежде чем написать большую часть песен для, нового альбома Тейлор Свифт, Макс Мартин был автором ведущих хитов Бритни Спирс, ‘N Sync, Пинк, Келли Кларксон, Maroon 5 и Кэти Перри.Это не секрет — и все же информация тщательно скрывается: ее ревностно защищают звукозаписывающие студии и сами исполнители, чьи личности так же тщательно продумываются специалистами, как и их песни или хореография.Иллюзия поддерживается фиговым листком титров. Имя исполнителя часто появляются в списке авторов, даже если его вклад совершенно незначителен (в музыкальной индустрии есть поговорка: «Измени слово — получи треть»). Но среди знаменитостей поп-сцены почти никто не пишет собственные хиты. Ставки слишком высоки, к тому же работа звездой мирового масштаба отнимает все свободное время — представьте, что Уилл Смит писал бы сценарий следующего «Дня независимости».Поэтому впечатлительным молодым поклонникам лучше держаться подальше от книги Джона Сибрука «Машина песен» (The Song Machine) — захватывающего, точного и восхитительно подробного анализа индустрии популярной музыки. Этот бизнес стар, как Стивен Фостер, но никогда прежде им не руководили столь эффективно — и такое небольшое число посвященных. Мы привыкли ожидать подобной консолидации отраслей вроде банковского дела, нефтяной промышленности и здравоохранения. Но те же самые методы — безжалостная оцифровка, аутсорсинг, тестирование бренда на фокус-группах, жесткий маркетинг — отлично работают в поп-музыке и привели к появлению таких выгодных транснациональных проектов, как Рианна, Кэти Перри и Тейлор Свифт.Вместе с тем менялась и музыка. Культуре, неспособной долго фиксировать внимание на чем-то одном, нужны песни, которые будут цеплять внимание моментально. Авторам Tin Pan Alley и Motown было достаточно найти всего одну прилипчивую музыкальную фразу, чтобы их композиции стали хитом. Теперь такая фраза должна звучать каждые семь секунд — именно столько средний американец слушает радио, прежде чем переключиться на другую волну.Джей Браун, соучредитель лейбла Roc Nation Jay-Z, говорит: «Больше нельзя иметь всего одну цепляющую фразу или музыкальный ход. Такие фразы должны быть в каждой части».чье звучание было создано Максом Мартином и его наставником, который работал под ником Denniz PoP, на студии Cheiron в Стокгольме. Именно в этой студии в конце 90-х они разработали современную «формулу хита» — формулу примерно столь же ценную, как состав Coca-Cola. Правда, эта формула — не секретная. Сибрук описывает особенность звучания поп-музыки так:Качество записи тоже имеет решающее значение. Музыка создается не для наушников и домашних стереосистем, а для торговых центров и футбольных стадионов. Это синтетический, механический звук, «более увлекательный, чем мастерство музыкантов».Конечно, это метафора — музыкантов, по крайней мере, музыкантов-людей, больше не осталось. Каждый инструмент автоматизирован. Студии больше не нанимают музыкантов для записей, а микшерские пульты стали мебелью в стиле ретро с полуироническим подтекстом.Песни тоже создаются в промышленном масштабе, часто усилиями больших команд и по нескольку штук разом. Все, что не похоже на хит, отбрасывается. Бессчетное количество треков, созданных по одной и той же формуле, может привести к случайному плагиату — или, в зависимости от того, кто выносит суждение, целенаправленной имитации.Сибрук вспоминает самое начало сотрудничества между Максом Мартином и Dr. Luke. Они слушали трек «Maps» Yeah Yeah Yeahs — весьма прилипчивую песню о любви, по крайней мере, по стандартам инди-рока. Мартина, однако, невероятно заинтересовала подпевка, которая уступает в интенсивности основному вокалу. Dr. Luke предложил: «Почему бы нам не сделать то же самое, только с большим хором?». Он немного переделал гитарный рифф из песни — и вот уже готов хит Келли Кларксон «Since U Been Gone».Похожее продается. Dr. Luke, в частности, неоднократно обвиняли в нарушении авторских прав. В свою защиту он говорит следующее: «Нельзя судить человека за то, что он сделал что-то похожее. Нужно, чтобы он сделал то же самое» (на самом деле на него довольно часто подают в суд за «что-то похожее» — в ответ он предъявлет встречный иск за клевету).Проблему оригинальности усложняет тот факт, что авторским правом защищены только мелодии, но не ритм. Это означает, что производитель может продать одну запись ритм-секции нескольким исполнителям. Один и тот же ритм, например, можно услышать в песнях «Halo» Бейонсе и «Already Gone» Келли Кларксон, которые были выпущены в 2009 году с промежутком в четыре месяца (продюсер утверждал в свою защиту, что это были «две концептуально совершенно разные песни»). Как отмечает Сибрук, хотя каждая песня-десятки миллионов раз была прослушана YouTube и других платформах, мало кто из фанатов заметил сходство, и еще меньшее их число решили как-то отреагировать.И чем более знаменит исполнитель, тем шире аудитория — и тем весомее авторские отчисления. Рынок хитов напоминает рынок сценариев в Голливуде: сначала песни предлагают певцам-категории «А», потом-категории «Б», потом тем, кто только начинает свой путь на большую сцену. Композиция «…Baby One More Time», написанная Максом Мартином, та самая, что помогла сделать-карьеру Бритни Спирс, была отвергнута TLC. Позже команда Бритни отказалась от песни «Umbrella», сделавшей звездой Рианну.Самые известные авторы песен, такие как Макс Мартин и Лукаш Готвальд, известный под псевдонимом Dr. Luke, иногда выбирают более плодотворную тактику: делают ставку на неизвестных исполнителей, которых могут превратить в звезд. Это дает им дополнительный контроль над процессом записи и более высокий процент авторских отчислений: так можно удержать права на производство, которые более известные певцы захотели бы оставить за собой.Теплое отеческое присутствие величайшего из них, Клайва Дэвиса, в ходе своей-карьеры успевшего поработать с исполнителями от Дженис Джоплин до Келли Кларксон, ощущается на каждой странице «Машины песен». Он рассказывает Сибруку, что залогом многолетней популярности на сцене является «непрерывная череда хитов» — это выражение Дэвид произносит с серьезностью, достойной высеченной в камне заповеди, хотя оно обозначает только то, о чем в нем говорится буквально: множество хитов.Более ясное представление о музыкальной индустрии дает рассказ Джейсона Флома, известного своей работой в области звукозаписи, о его знакомстве с юной Кэти Перри:— эти слова говорят нам гораздо больше о том, как устроен мир музыки, чем о самой Кэти Перри.Самая запоминающаяся (и полезная) история — расссказ о тучном, лоснящемся предпринимателе из Орландо, Луисе Перлмане. В 1989 году, будучи владельцем компании по организации авиаперевозок класса люкс, он познакомился с группой New Kids on the Block, которые заказали у него один из самолетов. Узнав, что они зарабатывают больше Майкла Джексона, Перлман решил создать собственную мальчиковую группу.Песни для Backstreet boys по заказу Перлмана писали Denniz PoP и Макс Мартин, и вскоре группа перешла от выступлений в океанариуме SeaWorld в Сан-Диего к мировым турне. Альбом «Millennium», выпущенный в 1999 году, стал одним из лидеров продаж за всю историю звукозаписи в Америке. После этого Перлман решил организовать еще одну подобную команду, поющую хиты тех же авторов.«Я подумал, что если есть McDonald’s, то должен быть и Burger King», — сказал Пирлман Сибруку в телефонном интервью, которое дал, находясь в федеральной тюрьме в Тексаркане, где отбывает 25-летний срок за мошеннический отъем денег у банков и частных инвесторов с помощью финансовых махинаций.Перлман оказался плохим бизнесменом, но хорошим продюсером. Группа ‘N Sync, возглавленная Джастином Тимберлейком, который до этого был участником «Клуба Микки Мауса», имела еще больший успех, чем Backstreet Boys. А затем, в поисках собственной Дебби Гибсон, Перлман обратил внимание на еще одну участницу «Клуба Микки Мауса» — Бритни Спирс.особенно на рынке популярной музыки, который своим безумием превосходит даже американские биржи. Сибрук считает, что именно турне Backstreet Boys по Азии в 1996 году вдохновило бывшего корейского исполнителя народной музыки, Су Ман Ли на создание K-pop, явления, которое дает новый смысл термину «Машина песен».Ли переложил тактику Перлмана в пошаговое руководство по созданию популярных групп в Азии. В нем было указано все: когда необходимо использовать иностранных композиторов, продюсеров и хореографов, какие последовательности аккордов использовать в каких странах, точный оттенок теней, который должен использоваться для сценического макияжа в различных регионах Азии и какие жесты должен-делать исполнитель во время выступления.У K-pop нет никаких претензий на творческую независимость. Исполнители без тени смущения следуют корпоративной стратегии, в то время как в США артисты-делают все, чтобы скрыть ее наличие. Перед тем, как-дебютировать в составе группы, участники в течение долгих семи лет проходят обучение в академиях популярной музыки, принадлежащих проекту, хотя до конца пройти этот путь удается только одному из-десяти, новичков. Такой уровень контроля может изумить американских читателей, но Сибрук рассказывает, что-карьеры звезд вроде Рианны и Келли Кларксон срежиссированы почти в той же степени.К последним страницам книги читатели будут владеть множеством музыкальных терминов, и в том числе авторскими неологизмами. Тем не менее один из терминов по-прежнему остается не определенным до конца: музыкант. В музыкальной индустрии «музыкантами» обычно называют исполнителей, в то время как те, кто пишет песни, часто остаются неизвестны за пределами профессиональных публикаций.Но можно ли говорить о наличии у исполнителя собственного творческого видения в случае, если, как это происходит, например, с Рианной, звукозаписывающий лейбл проводит длящиеся неделю «авторские марафоны», на которых присутствуют-десятки авторов и звукорежиссеров (но совершенно не обязательно сама Рианна), создающих хиты певицы? О каком именно искусстве мы говорим, когда звукорежиссер «сшивает» вокальную дорожку в цифровом виде слог за слогом из нескольких-десятков дублей? Или изменяет один такт и говорит о создании новой песни?Проблемы начинаются, когда успешные исполнители верят прессе и начинают писать собственную музыку, или когда авторы песен пытаются стать звездами сами. Тейлор Дейн — исполнительница, которая, не послушав совета Клайва Дэвиса, решила начать писать собственные песни и провалилась — печальный пример первого варианта развития событий. Эстер Дин, чей успех в-качестве сольной исполнительницы был весьма относительным, является примером второго.Миккель Эриксен из Stargate говорит: «Выступления — это другая история. Можно быть отличным певцом, но в записи будет чего-то не хватать». Эстер Дин, автор множества текстов и мелодий, безусловно, творец, но у нее не получается быть хорошим исполнителем.Что же представляет собой та неуловимая сущность, которая отличает звезд популярной музыки от нас? В чем источник волшебной силы Рианны? Эриксен, в попытке описать это неуловимое, называет его «сиянием на краях слов». Звезда из проекта K-pop предлагает другую теорию: «Может, дело в том, что мы так хорошо выглядим?».Сибрук отдает предпочтение более сложному понятию — «желанию убежать» — эскапизм как вопрос жизни и смерти. Рианна отчаянно стремилась сбежать от своего отца-тирана, Кэти Перри спасалась от сурового евангелического христианства; Backstreet Boys убегали из Орландо. Идеальная звезда популярной музыки создает цикл желания между исполнителем и публикой. Мы вместе отказываемся от реальности, мы вместе в синтетической фантазии, где нас встречают волшебные-калифорнийские-девушки и подростковые мечты.