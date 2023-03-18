Почему люди целуются, а животные — нет

1. Согласно результатам нового исследования, основанного на данных 168 мировых культур, только в 46% человеческих обществ практикуются романтические поцелуи. Ученые не брали в расчет поцелуи родителей и детей и сосредоточились исключительно на тех, которыми осыпают друг друга влюбленные.
2. Многие сообщества охотников и собирателей не продемонстрировали никаких признаков склонности к поцелуям (некоторые даже считают такое поведение отталкивающим). Племя мехинаку, живущее в Бразилии, как сообщается, называет поцелуи «непристойными».
3. Современные охотники и собиратели ведут во многом тот же образ жизни, что и наши далекие предки, следовательно мы можем сделать вывод, что древние люди тоже не целовались. Исследователи утверждают, чт такое поведение — это, скорее, продукт западной цивилизации, передающийся из поколения в поколение.
4. Поцелуи, какими мы их знаем, — это, судя по всему, относительно недавнее изобретение. Древнейшее упоминание акта, похожего на это действие, содержится в ведических текстах возрастом более 3 500 лет. Поцелуи описывались как «вдыхание души другого человека». При этом египетские иероглифы изображают людей, стоящих близко друг к другу, но не соприкасающихся губами.
5. Приматолог Франс де Ваал из Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, неоднократно наблюдал, как шимпанзе обнимаются и целуются после ссоры. Для шимпанзе поцелуй — это знак примирения, более распространенный, кстати, среди самцов. Иными словами, ничего романтического здесь нет.
6. Родственники шимпанзе, бонобо, целуются чаще и даже с языком. В этом, правда, нет ничего удивительного, потому что бонобо — животные с повышенной сексуальностью. Когда встречаются два человека, они могут пожать друг другу руки. Бонобо в подобном случае занимаются сексом (так называемое «рукопожатие бонобо»). Кроме того, они используют секс во многих других жизненных ситуациях, так что их поцелуи тоже нельзя считать чем-то особенно романтическим.
7. У людей нюх сильно притуплен, поэтому нам как раз необходимо подходить поближе. Запах — это не единственный фактор, влияющий на выбор подходящего партнера, но все же, как показывают исследования, он играет в этом процессе важную роль.
8. В работе, опубликованной в 1995 году, утверждается, что женщины предпочитают запах мужчин, генетически отличающихся от них самих. Так же реагируют на запахи самцов и самки мышей: это рационально с эволюционной точки зрения, поскольку спаривание с кем-то, у кого другой набор генов, чаще ведет к появлению здорового отпрыска. А поцелуи — это отличный способ подойти достаточно близко, чтобы унюхать гены.
9. Исследователи выяснили в 2013 году, что мужчины испускают свой вариант того же феромона, который находят привлекательным самки диких свиней. Он присутствует в мужском поте. Когда женщина чувствует его, уровень ее возбуждения немного повышается.
10. В некоторых культурах процедура «обнюхивания» трансформировалась в прикосновение губ к губам. Сложно определить, когда именно это случилось, но целуемся мы для того, чтобы, как и животные, унюхать нужные нам феромоны, утверждают учёные. Так что если ищете свою вторую половинку, можете обойтись без поцелуев и начать просто обнюхивать людей. Шансов найти себе подходящего партнера у вас будет столько же, а вот бактерий заполучите вдвое меньше. Правда, нужно быть готовым к тому, что люди вдруг начнут странно на вас коситься.
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Почему люди целуются, а животные — нет
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