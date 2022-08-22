Жри: вредные пищевые привычки россиян, которые бесят

Как-то у нас повелось писать про то, что бесит. Во-первых, это искренне. Всех в этой жизни что-то в той или иной степени не устраивает. Кого-то до боли в паху, кого-то — до легкого зуда.



Меня, как человека, любящего относительно здоровый образ жизни (я его так называю, потому что он не всегда совпадает с постулатами ЗОЖ), крайне бесит, как некоторые люди предпочитают питаться. Я не говорю сейчас про веганов, вегетарианцев, толстяков и прочих ребят, я говорю про повальное большинство граждан, придерживающихся вредных пищевых привычек, которые уходят корнями в традиционное воспитание советского и постсоветского времени, где минус 100 г веса у ребенка считалось катастрофой. Конечно, все это активно размешивалось спортом, но сейчас спортом балуются лишь единицы. И то на диване или в баре во время Олимпиады с кружечкой пенного.



В этой статье речь пойдет о вредных пищевых привычках, за которые отчаянно держишься ты или твои близкие.











Есть все с хлебом

Чай, кофе всегда с сахаром

Есть поздно вечером или вовсе перед сном под предлогом, что не можешь заснуть

Многосоставный прием пищи

Вкусняшка после приема пищи

Неуемные перекусы