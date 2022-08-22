Жри: вредные пищевые привычки россиян, которые бесят

Как-то у нас повелось писать про то, что бесит. Во-первых, это искренне. Всех в этой жизни что-то в той или иной степени не устраивает. Кого-то до боли в паху, кого-то — до легкого зуда.
Меня, как человека, любящего относительно здоровый образ жизни (я его так называю, потому что он не всегда совпадает с постулатами ЗОЖ), крайне бесит, как некоторые люди предпочитают питаться. Я не говорю сейчас про веганов, вегетарианцев, толстяков и прочих ребят, я говорю про повальное большинство граждан, придерживающихся вредных пищевых привычек, которые уходят корнями в традиционное воспитание советского и постсоветского времени, где минус 100 г веса у ребенка считалось катастрофой. Конечно, все это активно размешивалось спортом, но сейчас спортом балуются лишь единицы. И то на диване или в баре во время Олимпиады с кружечкой пенного.
В этой статье речь пойдет о вредных пищевых привычках, за которые отчаянно держишься ты или твои близкие.
Есть все с хлебом
«Без хлеба невозможно насытиться!» — какая это глупость, чувак! «Ешь с хлебом!», «хлеб всему голова!». Огромное количество людей может отказаться от поедания мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, но вот от хлеба им отказаться крайне трудно. В одной руке ложка, в другой кусок хлеба — так едят многие граждане бывшего СССР. В некотором роде это тоже зависимость, без хлеба люди испытывают ложное чувство ненасыщения, которое зависит от того, как плотно некоторые из них забили желудки. Хлеб забивает желудок очень хорошо, обилие углеводов и легкий сладкий привкус во рту вызывают некую привычку к такому питанию. К тому же многие люди считают сытостью небольшое переедание, а не отсутствие голода. Несмотря на то что «хлеб всему голова», большинство видов хлеба совсем не полезно. В процессе переработки из зерна удаляют почти все полезное, даже зародыш, потому что наличие в нем жира плохо сказывается на хранении. То, что остается, идет на муку. Есть хлеб из цельной пшеницы, есть из отрубей, но для здорового питания достаточно отказаться от хлеба или употреблять его совсем мало. Я сам отказывался от хлеба и знаю, что это непросто и очень удивляет людей вокруг, но это действенно, и хлеб я не ем.
Чай, кофе всегда с сахаром
Иногда я шучу, что сошелся с женой благодаря тому, что чай с сахаром не пьем оба. Это не так, конечно, но такие предпочтения встречаются на просторах нашей родины нечасто. Сидели недавно со знакомыми в кафе, где был богатый выбор чайных, кофейных и прочих напитков, взяли кофе специфических видов с топингами. Ну и один чувак со своей женой взял кофе со взбитыми сливками и медом. После чего он добавил в невыносимо сладкую фигню еще три пакетика сахара. На мой логичный вопрос: «Не слипнется ли?» — он удивился и сказал: «Без сахара же! Вкуснее так». Черт, и это именно та вредная привычка, от которой многие не могут отказаться. Иногда достаточно одной-двух ложек, чтобы сделать что-то сладким, но некоторые сыплют чуть более чем дофига сахара, который превращает напиток в сироп. Как и в случае с хлебом, многие люди дивятся, как можно не пить горячие напитки с сахаром. Опыт показывает, что можно. Большинство хороших чаев и видов кофе не требуют сахара, они достаточно хороши сами по себе. Я не пью чай и кофе с сахаром много лет, возможно, поэтому я посещаю стоматолога только для профилактики, а зубных пломб у меня нет.
Есть поздно вечером или вовсе перед сном под предлогом, что не можешь заснуть
Что это за фигня, чувак? Ты не думал, что твой сон будет тревожным, потому что желудок работает на переваривание твоей последней трапезы? Особенно если в ней присутствовало мясо, которое традиционно переваривается дольше? Так получилось, что мы рабы привычек. Когда наш желудок полон на ночь, мы чувствуем себя более уверенными. Это состояние наш организм принимает за норму, кроме того, есть мнение, что это обычное самовнушение. Поскольку я тоже страдал этим недугом (а здесь почти все пункты имеют ко мне прямое отношение), я могу с уверенностью сказать, что, когда ты переучиваешься не есть на ночь, сон приходит в том же режиме, при этом становясь менее тревожным. Более того, когда ты бросаешь есть после шести или употреблять быстрые углеводы, ничего не меняется. Самовнушение, чувак!
Многосоставный прием пищи
Это когда вы все собираетесь за общим столом и начинаете есть. Первое, второе, салат, закуски, и все это заканчивается неизменным десертом. По идее, многим хватает и первого, второе с салатом они в себя впихивают. Но даже когда ты не насытился первым, второе и салат точно тебя насытят. А ведь потом, когда со стола уберут все следы пиршества, нужно попить чая «с чем-нибудь вкусненьким»! Отвратительная привычка. Ты потребляешь за один присест калорий на хороший такой «Биг Тейсти» из «макдака», если не выше. Уверяю тебя, для нормального функционирования достаточно второго и салатика, немного первого и второго или просто второго. Я не призываю следить за количеством калорий, подсчитывать их и записывать. Я призываю следить за количеством потребляемого, потому что переедать — это отвратительно. Сколько бы ты ни говорил, что у тебя тяжелая работа, без качественных тренировок ты не сможешь согнать все эти калории. И они превратятся в жировые слои. Знаешь, когда уменьшаешь количество потребляемого, первое время сложно и все время хочется есть, но потом привыкаешь. А проблема в очередной раз в том, что такой прием пищи заложен в нас традиционным воспитанием, которое также щепетильно относится к тому, что на тарелке осталось несколько кусков еды, которые откровенно не лезут в горло.
Вкусняшка после приема пищи
Часто в каком-нибудь общепите после заказа основных блюд нас спрашивают о том, не хотим ли мы взять чего-нибудь к чаю. И многие берут. В книге «Голая обезьяна» я читал, что наличие в трапезе сладкого элемента важно для приматов: это означает, что трапеза прошла успешно. Это рудимент. Его можно побороть, если отказывать себе в этом. Потребление сладкого и мучного всегда стоит контролировать. Но иногда очень хочется, конечно.
Неуемные перекусы
Когда ты ешь, время проходит незаметно и приятно. Есть — самый быстрый способ получить удовольствие. Как-то так получилось, что большинство людей считает за еду только полноценные приемы пищи, а вот перекусы кажутся нам невесомыми. Стоит ли говорить, насколько это не так? Из-за перекусов на работе в виде кексиков, баранок, орешков за сутки набирается чуть более чем дофига калорий. У нас даже пост был про перекусы.
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