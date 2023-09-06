Английская модель превратила ржавую баржу в уютное гнездышко, чтобы не платить грабительскую аренду

Кимберли Маррен купила старую баржу и превратила в уютное семейное гнездышко (Sunshine).
Очень высокая стоимость британской недвижимости побудила молодую актрису и модель на очень неординарное преобразование. Воплощая в жизнь свою заветную мечту, девушке удалось превратить старую ржавую баржу в уютный плавающий дом. После невероятной реконструкции, которую она сделала своими руками, у нее не только появилось собственное жилье, но и кардинально изменилась жизнь.
Кимберли Маррен – английская актриса и модель.
Много лет 31-летняя Кимберли Маррен арендовала шикарные апартаменты, в которых она хоть и чувствовала себя как дома, но прекрасно понимала, что такая недвижимость ей не по карману. Ведь роскошные особняки и квартиры в Лондоне стоят немалых денег - от 1 миллиона долларов.
Старая баржа вдохновила девушку на создание собственного плавающего дома.
Очередной раз гуляя по берегу Темзы, девушка увидела старую ржавую баржу, пришвартованную к пирсу, и тут же у нее возникла фантастическая идея – создание плавающего дома. Кстати, на Novate.ru есть немало таких жизнеутверждающих историй. Еще с детства любительница приключений мечтала о своем уютном гнездышке, в котором можно не только жить, но и путешествовать.
Актриса сама переоборудовала старое судно.
«Я чувствовала себя там как дома, но знала, что он никогда не будет моим. К тому же меня всегда тянуло к приключениям. Мечтала путешествовать, но постоянно меня останавливала необходимость заплатить за аренду», – вспоминает Кимберли.
Старое судно, которое приобрела модель для реконструкции.
Приобретенная баржа и стала отправной точкой на пути к достижению поставленной цели. Старое небольшое судно обошлось новой владелице всего лишь $8 000 (смешная сумма по британским меркам). На полную реконструкцию, конечно же пришлось потратиться, ведь требовалось менять как палубу и фасад баржи, так и всю внутреннюю «начинку».
Преобразование баржи оказалось очень увлекательным делом (Sunshine).
«Думала, что ремонт судна обойдется в $7-8 тысяч, учитывая все затраты на установку коммуникации. Но работы оказалось значительно больше. Это было то ощущение, когда ты видишь, что лодка становится лучше и тебя это вдохновляет продолжать», - говорила модель, все больше увлекаясь преобразованием.
Теперь управлять собственным плавающим домом можно не выходя из ... кухни (Sunshine).
После приобретения баржи, принявшись за работу, Кимберли пришлось научиться не только красить и забивать гвозди, но и прокладывать электропроводку и устанавливать солнечные батареи. В этом нелегком и совсем незнакомом деле, хрупкой девушке помогали неравнодушные люди: кто советом как сколотить диван, кто приносил обед, кто физической силой.
Баржа стала неординарным местом встречи друзей и коллег («Солнечный свет»).
Учитывая, что девушка была актрисой, то телевизионщики, узнав о безумном приобретении коллеги, решили снять все ее усилия и этапы преобразования на пленку. Они превратили отснятый материал в интересную тему для телешоу со счастливым концом.
Благодаря упорству и стремлению, баржа превратилась в уютный дом «Солнечный свет».
Ведь изначально мало кто верил, что из этой затеи может что-то стоящее получиться. Но неуемная энергия и упорство Кимберли помогли превратить старое судно в уютный плавающий дом, в котором можно не только комфортно жить, но и отправиться путешествовать в любое время и куда захочется.
Кимберли Маррен со своей семьей (Sunshine).
Благодаря тому, что покупка и реконструкция необычного мобильного жилья обошлось актрисе всего в 25 тысяч долларов, на сэкономленные деньги она осуществила еще одну свою мечту. Кимберли отправилась в путешествие по Африке. И эта поездка кардинально изменила ее жизнь, там она встретила Мартена, с которым они вскоре поженились.
Сбывшаяся мечта Кимберли (баржа «Солнечный свет»).
Сейчас у них растет прекрасная дочь и мечта девушки о собственном семейном гнездышке осуществилась сполна. А учитывая мобильность созданного плавающего дома, их семейный корабль (в прямом и переносном смыслах слова!) позволяет путешествовать по каналам и может пришвартовываться в любом понравившемся месте.
Плавающий дом можно пришвартовать где захочешь.
Ржавая баржа превратилась в уютный семейный дом (Sunshine).
Свое творение Кимберли назвала «Солнечный свет» (Sunshine), которое теперь с удовольствием демонстрирует не только своим друзьям и знакомым, но и всем желающим. Благодаря фотографиям, сделанным ее коллегами и мы сможем заглянуть в этот необычный плавающий дом, созданный из ржавой, никому не нужной «посудины».
Интерьер плавающего дома созданного Кимберли («Солнечный свет»).
Кимберли удалось организовать полноценную кухню.
Гостиная на борту «Солнечного света».
На палубе «Солнечного света» устроили кухню на свежем воздухе.
Кимберли организовала собственный огород на палубе судна.
Кимберли сделала все, чтобы ее мечта сбылась.
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