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Как правильно ухаживать за замшевой обувью

Если в магазине обуви вам понравилась пара из замши, но вы отказываетесь от покупки, считая замшу не практичной, знайте, вы просто не знали, как за ней ухаживать! Вам не понадобятся дорогостоящие пенки и фирменные щёточки — три простых средства, которые есть в доме у каждой женщины, и ваша замшевая обувь вновь станет новой! Кроме того, приобретёт пыле- и грязеотталкивающие свойства.
Как правильно ухаживать за замшевой обувью
Для первой обработки понадобятся косметическая мицеллярная вода и нашатырный спирт (можно технический). Их необходимо смешать в равных пропорциях. Процедуру лучше проводить при открытом окне. Возьмите старую зубную щётку и круговыми движениями тщательно обработайте составом всю внешнюю поверхность.
Как правильно ухаживать за замшевой обувью
Далее кусочком сухой материи, также круговыми движениями, соберите с поверхности всю оставшуюся жидкость. Если при этом замша станет гладкой и будет напоминать нубук, просто пройдитесь против ворса зубной щёткой. Состав позволит краске из нижних слоёв замши подняться и отгоревшие места снова станут яркими.
Как правильно ухаживать за замшевой обувью
Внутреннюю часть обуви, а также кожаную стельку легко очистить, протерев ватным диском, смоченным мицеллярной водой.
Как правильно ухаживать за замшевой обувью
После этой процедуры желательно вставить в обувь распорки, которые нужно оставить до высыхания.

Далее, не вынимая распорки, зашнуруйте ботинок. Смочите тряпочку 9% столовым уксусом и пройдитесь по поверхности. Обработка уксусом сделает замшу более мягкой и придаст ей пыле- и грязеотталкивающие свойства. После того, как уксус слегка подсох, снова поднимите ворс зубной щёткой. Не переживайте, что обувь будет сильно пахнуть — буквально за несколько часов запах уйдёт.
Оставьте обувь до полного высыхания, а после — наслаждайтесь результатом: ваши замшевые ботинки снова стали, как новые!
Как правильно ухаживать за замшевой обувью
Более подробные инструкции и пояснения — в видео ниже.


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