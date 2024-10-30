Стиляги: 11 снимков американских учеников в школьной форме

Ретро-фотографии детей в школьной форме
"Белый верх - темный низ" - эту фразу мы с детства слышали в школе. К форме у современных учеников и их родителей неоднозначное отношение: кто-то считает, что у детей должно быть право на самовыражение, а кто-то, напротив, ратует за строгие одинаковые костюмчики для всего класса.
Фотографии школьников из журнала Life, 1939 год
Автор фотографий школьников - Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt)
Позируя перед камерой в школьной форме, ребята выглядят как профессиональные модели. Эти ретро-фотографии дают возможность вдоволь поностальгировать о том времени, когда форма в школах была обязательной, и ученики выглядели как настоящие леди и джентльмены.
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Ретро-фотографии детей в школьной форме
Автор снимков - американский фотограф-легенда Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt), чьи работы появлялись в журнале "Life" более 90 раз! Рассматривать такие работы сегодня - сплошное наслаждение, тем более, что образы не теряют актуальности.
Ретро-фотографии детей в школьной форме
Ретро-фотографии детей в школьной форме
Ретро-фотографии детей в школьной форме
Ретро-фотографии детей в школьной форме
Ретро-фотографии детей в школьной форме
Ретро-фотографии детей в школьной форме
Ретро-фотографии детей в школьной форме
Ретро-фотографии детей в школьной форме
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