8 вещей, которые можно узнать о вас, просто посмотрев на ваше лицо

Оказывается, по лицу можно прочитать не только эмоции и мысли. Некоторые его особенности могут много рассказать о вашем здоровье, характере и уровне интеллекта.









Крупные скулы могут быть признаком агрессивности

Худое лицо — показатель здоровья

На привлекательность лица влияет ваша одежда

Полнота лица говорит о проблемах

Как цвет кожи влияет на здоровье

Как миловидное лицо влияет на характер

Почему люди с розоватым оттенком кожи более привлекательны

Ваше лицо в старости выдаст все ваши секреты