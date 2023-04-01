8 вещей, которые можно узнать о вас, просто посмотрев на ваше лицо

Оказывается, по лицу можно прочитать не только эмоции и мысли. Некоторые его особенности могут много рассказать о вашем здоровье, характере и уровне интеллекта.
Крупные скулы могут быть признаком агрессивности
Люди, у которых высокий уровень тестостероне, имеют массивные скулы и обычно более агрессивны и напористы, чем люди с мягкой линий подбородка. Кроме того, такие люди обычно являются прирожденными лидерами и часто занимают высокие должности.
Худое лицо — показатель здоровья
Люди с неярко выраженными щеками и худым лицом намного реже болеют инфекционными заболеваниями. А ещё они имеют низкий уровень тревожности и депрессии, поскольку их физическая форма благоприятно влияет на психическое состояние.
На привлекательность лица влияет ваша одежда
Один недавно проведенный эксперимент показал, что цвет одежды может повлиять на восприятие лица человека, даже если эту одежду не видно. Когда человек надевает своё любимое платье или костюм, то он начинает чувствовать себя намного увереннее, что, конечно же, отражается и на выражении его лица.
Полнота лица говорит о проблемах
Как правило, если человек обладает крупным лицом, то у него имеются некоторые проблемы с лишним весом. Большое количество жира на лице может быть опасно само по себе и сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Как цвет кожи влияет на здоровье
Люди, употребляющие овощи и фрукты оранжевого или красного цвета, обычно обладают желтоватым или золотистым цветом лица. И это говорит лишь о большом количестве полезных каротиноидов в их организме, которые укрепляют иммунитет.
Как миловидное лицо влияет на характер
В ходе одного исследования ученые установили, что мужчины, обладающие детскими чертами лица, с возрастом становились весьма требовательными и настойчивыми. Это связано с тем, что мужчины пытались таким образом компенсировать свою юношескую неуверенность и отгородиться от насмешек, связанных с их «щенячьими» лицами.
Почему люди с розоватым оттенком кожи более привлекательны
Обладатели розового подтона кожи не имеют проблем с кроветворением и обычно очень активны и жизнерадостны. Кроме того, розовый оттенок кожи говорит о хорошей выработке эстрадиола — гормона, отвечающего за сексуальную привлекательность.
Ваше лицо в старости выдаст все ваши секреты
На стареющем лице начинают отражаться те черты характера и аспекты личности, которые не были так очевидны в юном возрасте. Например, если женщина считает себя привлекательной и много общается с противоположным полом, то с возрастом её обаяние только возрастет.
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