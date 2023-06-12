Как простая швейная игла может стать спасением в лесу или туристическом походе

Многие опытные туристы и грибники берут с собой в лес простую швейную иглу. Кроме своего прямого предназначения она может стать и необходимым, важным инструментом, способным спасти потерявшегося в лесной чаще человека от неминуемой гибели. Как оказалось, все очень просто.
Обычная иголка может стать спасением для путешественника / Фото: gallery.world
Из иглы и подручных средств можно соорудить компас / Фото: youtube.com
Игла, если правильно подойти к вопросу, может выполнить роль компаса. На самом деле процедура очень простая. Иглу необходимо положить на камень (плоский), а вторым камнем пару раз ударить по ее ушку. После этого в обычную пластиковую посуду наливается вода, берется кусочек коры или лист с дерева, кусочек бумаги, пробка (в зависимости от того, что доступнее), и опускается на воду. Сверху кладется игла таким образом, чтобы она не соприкасалась с водой.
Перед тем, как показать стороны Света, игла на подложке будет крутиться несколько минут / Фото: community.emlid.com
Пару-тройку минут подложка с иглой покрутится, а потом остановится в определенном положении. В итоге ушко иголки всегда будет показывать на Север, а носик, соответственно на Юг.
Так как ушко имеет большую массу, то и показывать оно будет именно Север / Фото: otvet.mail.ru
Удар камня необходим для намагничивания стали. Таким образом иголка трансформируется в компасную стрелку. Так как ушко имеет большую массу, то и показывать оно будет именно Север.
Если воды под рукой не оказалось, но есть пластиковая бутылка, можно сделать основу для компаса из нее / Фото: Twitter
Когда осталась только пластиковая бутылка (прозрачная), а воды нет, можно поступить другим образом. За центр тяжести иглу необходимо привязать ниткой и опустить внутрь бутылки (так ветер не помешает). Внутри этой емкости игла примет соответствующее положение и покажет направление Севера и Юга.
Проще взять с собой компас, подумают многие, но прибор может выйти из строя в самый неподходящий момент или банально потеряться / Фото: ds3sert.ru
Кто-то скажет, что проще компас с собой носить и будет прав. Но компас можно потерять или он не вовремя размагнитится, а дома не проверили. Поэтому перестраховка с иглой лишней точно не будет. Тем более, что информация всегда достоверная.
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