Как простая швейная игла может стать спасением в лесу или туристическом походе

Обычная иголка может стать спасением для путешественника / Фото: gallery.world

Из иглы и подручных средств можно соорудить компас / Фото: youtube.com

Перед тем, как показать стороны Света, игла на подложке будет крутиться несколько минут / Фото: community.emlid.com

Так как ушко имеет большую массу, то и показывать оно будет именно Север / Фото: otvet.mail.ru

Если воды под рукой не оказалось, но есть пластиковая бутылка, можно сделать основу для компаса из нее / Фото: Twitter

Проще взять с собой компас, подумают многие, но прибор может выйти из строя в самый неподходящий момент или банально потеряться / Фото: ds3sert.ru