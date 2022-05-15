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30 ретро-снимков из путешествия по Западной Африке в 1933-1934 годах


Жители Уагадугу ловят рыбу.

Жители Уагадугу ловят рыбу.

Африка - удивительный континент, который на протяжении всей истории притягивал путешественников и исследователей. В нашем обзоре уникальные фотографии, которые были сделаны в 1930-х годах во время путешествия по Западной Африке. Уникальное погружение в атмосферу "чёрного" континента.

1. Добыча золота на реке


Женщины народности бауле моют золото.

Женщины народности бауле моют золото.

 

2. Отец с малышом на руках


Самое безопасное место - на руках у отца.

Самое безопасное место - на руках у отца.

 

3. Предсказание по мышам


Мышей используют для предсказаний, так как полагают, что те знают тайны загробного мира.

Мышей используют для предсказаний, так как полагают, что те знают тайны загробного мира.

 

4. Толчение зерна


Обработка зерна в ступе.

Обработка зерна в ступе.

 

5. Коробка для ребенка


Когда родители заняты работой.

Когда родители заняты работой.

 

6. Ритуальный танец


Танец - неотъемлемая часть африканских народов и важный инструмент воздействия на людей.

Танец - неотъемлемая часть африканских народов и важный инструмент воздействия на людей.

 

7. Выпас животных


Присмотром за животными занимались дети начиная с шести лет.

Присмотром за животными занимались дети начиная с шести лет.

 

8. Африканская семья


Важнейшая ценность в африканской культуре.

Важнейшая ценность в африканской культуре.

 

9. Местный житель


Мужчина одного из африканских племен.

Мужчина одного из африканских племен.

 

10. Вокзал в Бобо-Диуласо


Город в республике Буркина Фасо.

Город в республике Буркина Фасо.

 

11. В горах Африки


Путешественник у утеса.

Путешественник у утеса.

 

12. Водоносы


В обязанности замужней женщины входило обеспечение семьи водой.

В обязанности замужней женщины входило обеспечение семьи водой.

 

13. Гора «Рука Фатимы»


Самая известная скала Мали.

Самая известная скала Мали.

 

14. Гора Гомбори


Самая высокая гора в республике Мали.

Самая высокая гора в республике Мали.

 

15. Девушки из деревни Коуми


Представительницы Буркина Фасо.

Представительницы Буркина Фасо.

 

16. Девушки из Уагадугу


Отличительные прически и украшения племени.

Отличительные прически и украшения племени.

 

17. Деревня догонов Банани


Под защитой огромного утеса.

Под защитой огромного утеса.

 

18. Деревенские постройки


Все из подручных материалов: дерево, глина, камень.

Все из подручных материалов: дерево, глина, камень.

 

19. Дома у отвесного уступа


Деревни догонов лепятся по краям уступа Бандиагары.

Деревни догонов лепятся по краям уступа Бандиагары.

 

20. Хижины догонов


Глиняные постройки покрытые соломой.

Глиняные постройки покрытые соломой.

 

21. Деревенское кладбище


Погребальные пещеры находятся в отвесной части гряды над деревней.

Погребальные пещеры находятся в отвесной части гряды над деревней.

 

22. Местная жительница деревни Догонов


Представительница племени.

Представительница племени.

 

23. Деревенские строения


Деревня к северу от Вахигуя.

Деревня к северу от Вахигуя.

 

24. Массовое захоронение


Погребения в камнях гор.

Погребения в камнях гор.

 

25. Танцы в деревне Коуми


Собравшиеся на площади и крышах наблюдают за танцами.

Собравшиеся на площади и крышах наблюдают за танцами.

 

26. Великая мечеть Мопти


Уникальное сооружение выполнено из сырцового кирпича и покрыто глиняной штукатуркой.

Уникальное сооружение выполнено из сырцового кирпича и покрыто глиняной штукатуркой.

 

27. Поселение Дедугу


Небольшое укрепленное поселение в республике Буркина Фасо.

Небольшое укрепленное поселение в республике Буркина Фасо.

 

28. Спуск к городу Дуэнца


Местные жители спускают машину по крутому склону.

Местные жители спускают машину по крутому склону.

 

29. В окружении местных жителей


Исследователь Африки Жан Феллер.

Исследователь Африки Жан Феллер.

 

30. Лов рыбы


Жители Уагадугу ловят рыбу практически руками.

Жители Уагадугу ловят рыбу практически руками.

 

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30 ретро-снимков из путешествия по Западной Африке в 1933-1934 годах

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30 ретро-снимков из путешествия по Западной Африке в 1933-1934 годахПодписаться на мой Instagram
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