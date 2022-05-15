30 ретро-снимков из путешествия по Западной Африке в 1933-1934 годах

Жители Уагадугу ловят рыбу.

1. Добыча золота на реке

Женщины народности бауле моют золото.

2. Отец с малышом на руках

Самое безопасное место - на руках у отца.

3. Предсказание по мышам

Мышей используют для предсказаний, так как полагают, что те знают тайны загробного мира.

4. Толчение зерна

Обработка зерна в ступе.

5. Коробка для ребенка

Когда родители заняты работой.

6. Ритуальный танец

Танец - неотъемлемая часть африканских народов и важный инструмент воздействия на людей.

7. Выпас животных

Присмотром за животными занимались дети начиная с шести лет.

8. Африканская семья

Важнейшая ценность в африканской культуре.

9. Местный житель

Мужчина одного из африканских племен.

10. Вокзал в Бобо-Диуласо

Город в республике Буркина Фасо.

11. В горах Африки

12. Водоносы

В обязанности замужней женщины входило обеспечение семьи водой.

13. Гора «Рука Фатимы»

Самая известная скала Мали.

14. Гора Гомбори

Самая высокая гора в республике Мали.

15. Девушки из деревни Коуми

Представительницы Буркина Фасо.

16. Девушки из Уагадугу

Отличительные прически и украшения племени.

17. Деревня догонов Банани

Под защитой огромного утеса.

18. Деревенские постройки

Все из подручных материалов: дерево, глина, камень.

19. Дома у отвесного уступа

Деревни догонов лепятся по краям уступа Бандиагары

20. Хижины догонов

Глиняные постройки покрытые соломой.

21. Деревенское кладбище

Погребальные пещеры находятся в отвесной части гряды над деревней.

22. Местная жительница деревни Догонов

Представительница племени.

23. Деревенские строения

Деревня к северу от Вахигуя.

24. Массовое захоронение

Погребения в камнях гор.

25. Танцы в деревне Коуми

Собравшиеся на площади и крышах наблюдают за танцами

26. Великая мечеть Мопти

Уникальное сооружение выполнено из сырцового кирпича и покрыто глиняной штукатуркой.

27. Поселение Дедугу

Небольшое укрепленное поселение в республике Буркина Фасо.

28. Спуск к городу Дуэнца

Местные жители спускают машину по крутому склону.

29. В окружении местных жителей

Исследователь Африки Жан Феллер.

30. Лов рыбы

Жители Уагадугу ловят рыбу практически руками.