Как избалованный богач стал одним из самых почитаемых святых: Странная история Франциска Ассизского

Детство и юность Франциска

Статуя святого Франциска Ассизского.

Святой Франциск Воин и Святой Франциск Узник

Святой Франциск Ассизский и другие, лечащие жертв проказы, из Ла Франчески, хроники Ордена францисканца Якопо Одди из Перуджи, около 1474 года.

Поворотный момент

Церковь Сан-Дамиано близ Ассизи, перестроенная Святым Франциском Ассизским.

Святой Франциск Ассизский отрекается от своего земного отца, картина Стефано ди Джованни, около 1437 год.

Фреска Святого Франциска Ассизского, Храм Сан-Франциско-де-Асис (Койоакан), Мехико.

Святой Франциск Ассизский основывает орден францисканцев

Святой Франциск Ассизский в своей обычной одежде, картина маслом 17 века кисти Филиппа Фрюйтье.

Папа Иннокентий III со святым Франциском Ассизским утверждает устав Ордена францисканцев. Джотто, около 1300 года.

Как стал Святым Франциском Ассизским

Святой Франциск Ассизский, проповедь птицам, картина около 1260 года.

Святой Франциск Ассизский получает стигматы. Картина Яна ван Эйка, около 1430 года.