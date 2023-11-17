Как избалованный богач стал одним из самых почитаемых святых: Странная история Франциска Ассизского

Святой Франциск - один из самых почитаемых в католической церкви святых. В своё время он основал знаменитый орден францисканцев. Католических святых много. Чем же этот отличается ото всех, являясь совершенно особенным? Интересно, что он родился в богатой семье и вёл весьма разгульную жизнь, но потом превратился в живую проповедь Евангелия и явил собой яркий пример полного отказа от богатства и роскоши. Он прожил жизнь нищего и всецело посвятил себя становлению церкви. Как так получилось, что избалованный богач, по его словам, «сочетался браком с нищетой» и стал «скоморохом Бога»?
Детство и юность Франциска
Будущий святой родился в Ассизи, герцогстве Сполето, Италия, в 1181 году. При рождении получил имя Джованни ди Пьетро Бернардоне. Его отцом был чрезвычайно богатый торговец тканями Пьетро ди Бернардоне деи Морикони, а мать была француженкой из обнищавших дворян. В семье было семеро детей. Воспитание мальчик получил прекрасное. Джованни был умён, обаятелен, чрезвычайно хорош собой и несколько изнежен. Он любил шумные застолья и пирушки с друзьями. Сегодня его бы назвали мажором. Родители ожидали, что сын пойдёт по стопам отца и станет торговцем. Только уже тогда молодого человека совсем не интересовало семейное дело.
Статуя святого Франциска Ассизского.
Несмотря на все недостатки избалованного богатенького сыночка, Джованни обладал очень добрым сердцем. Известен такой случай из его биографии. Однажды он торговал в лавке отца и к нему подошёл нищий, попросив милостыни. Когда сделка с покупателем была завершена, то просителя уже и след простыл. Юноша бросил лавку и побежал искать несчастного. Найдя, он отдал нищему всё, что у него было. Отец был в ярости: сын не только бросил товар и лавку без присмотра, но и отдал все деньги непонятно кому. Того это не заботило. Джованни мечтал быть героем, эдаким благородным рыцарем.
Через пару лет представилась такая возможность. В 1202 году Ассизи и Перуджа вступили в войну. Будущий святой Франциск Ассизский увидел в этом свой шанс и присоединился к кавалерии. Однако в итоге всё оказалось совсем не так, как молодой человек видел в своих мечтах.
Святой Франциск Воин и Святой Франциск Узник
Для армии Ассизи всё сразу началось очень неудачно. Они значительно уступали противнику в численности и в первом же бою вынуждены были отступить, стараясь избежать бесполезной кровавой бойни. Разгром был просто колоссальным. Тех, кого не убили на поле боя, взяли в плен. Джованни оказался среди последних. Жизнь ему спасло то, что он был богато одет и у него были дорогие доспехи. Это выдавало в нём человека, за которого можно получить солидный выкуп. Вместе с остальными заложниками будущего святого посадили в подземелье, где узники провели почти год. Именно в тюрьме, находясь в жутких условиях, Франциск начинает получать Божьи откровения и видеть пророческие видения.
Родные выкупили его и он вернулся домой. Только это был уже совершенно другой человек. Он пытался вернуться к прежнему образу жизни, но у него ничего не получалось. Все эти разгульные привычки прошлого были ему отвратительны. Пытаясь сбежать от себя, Джованни записался в армию Вальтера III, графа Бриеннского. В самом начале службы он получает видение, которое заставляет его вернуться домой. Домашние всерьёз начинают считать, что сын психически болен.
На то время Франциску было чуть больше двадцати лет и он полностью потерял интерес к мирской жизни. Молодой человек постиг своё предназначение. Он не герой войны и не торговец, а человек Божий. Святой ушёл в горы и молил там Бога о просветлении. Иногда он спускался и посещал церкви, где ухаживал за прокажёнными. Какое-то время спустя он решил отправиться в Рим. Там присоединился к местным беднякам, просившим милостыню в базилике Святого Петра.
В конце концов, Франциск пришёл в заброшенную церковь Сан-Дамиано недалеко от Ассизи. Именно там, во время молитвы перед старинным византийским распятием, он услышал голос Иисуса Христа. Спаситель сказал ему, что его церковь разрушается и Франциск должен восстановить её. Святой воспринял это указание буквально, полагая, что Христос хотел, чтобы он восстановил церковь Сан-Дамиано.
Святой Франциск Ассизский и другие, лечащие жертв проказы, из Ла Франчески, хроники Ордена францисканца Якопо Одди из Перуджи, около 1474 года.
Поворотный момент
Чтобы оплатить восстановление здания, Франциск Ассизский вернулся в магазин своего отца. Он продал там рулон ткани, а также свою лошадь. Разрешения отца при этом не спрашивал. Священник отказался принять у молодого человека деньги, которые счёл ворованными. Франциск был возмущён. Он бросил деньги на пол и убежал опять в горы. Будущий святой прекрасно знал, что отец разгневается, но надеялся, что гнев его скоро утихнет и он спокойно вернётся домой. Всё оказалось совсем не так. Торговец тканями был в ярости. Он избил сына и запер в чулане. Мать сжалилась и освободила его. Тот опять бежал в Сан-Дамиано.
Церковь Сан-Дамиано близ Ассизи, перестроенная Святым Франциском Ассизским.
Отец не успокоился и отправился к епископу Ассизскому. Он требовал лишить сына наследства. Согласно легенде, Франциск сам отказался и от наследства, и от отца. Он сбросил даже с себя одежду и вышел вон в одном белье. Для будущего святого это стало поворотным моментом. После этого он уже бесповоротно оставил прошлую богатую и изнеженную жизнь, сознательно выбрав путь нищего. Некоторое время он трудился на кухне одного монастыря, потом вернулся в Ассизи. Там он приступил к ремонту церкви Сан-Дамиано.
Святой Франциск Ассизский отрекается от своего земного отца, картина Стефано ди Джованни, около 1437 год.
Святой бродил по улицам, выпрашивая камни, которые мог бы использовать для восстановления церкви. Всё, что удавалось таким образом раздобыть, он употреблял на ремонт здания. Так, шаг за шагом, он восстановил церковь. В течение следующих двух лет Франциск восстановил несколько других разрушенных часовен, в том числе Сан-Пьетро-ин-Спина, Порциункола и часовню Святой Марии Ангелов. Эта последняя часовня стала его любимой и именно там он впоследствии решил жить. Когда святой Франциск не ремонтировал церкви, он продолжал ухаживать за прокажёнными.
Фреска Святого Франциска Ассизского, Храм Сан-Франциско-де-Асис (Койоакан), Мехико.
Святой Франциск Ассизский основывает орден францисканцев
В 1208 году Святой Франциск посетил мессу в часовне Святой Марии Ангельской. Проповедь в тот день была посвящена «Поручению Двенадцати» из Евангелия от Матфея. Этот текст повелевал ученикам Иисуса идти и распространять слово Божье. Святой Франциск Ассизский вдохновился делать то же самое. Он решил, что католическая церковь стала слишком коррумпированной, а её учение слишком раздутым. Франциск хотел вернуться к более простой форме проповеди. В одежде нищего он путешествовал по сельской местности, проповедуя людям покаяние, братскую любовь и мир. У него не было официального статуса, но это его никоим образом не останавливало.
Святой Франциск Ассизский в своей обычной одежде, картина маслом 17 века кисти Филиппа Фрюйтье.
Учение Франциска Ассизского вскоре стало привлекать последователей. К концу года у него их было уже одиннадцать. Жили они все вместе в заброшенной колонии для прокажённых Риво-Торто, недалеко от Ассизи. Вели отшельники максимально простую жизнь, скитаясь по местным деревням и распространяя Евангелие. В конце концов, они решили отправиться в Рим. Папа Иннокентий III был весьма впечатлён тем, что сделал святой Франциск и неофициально признал проповедников. Он разрешил основать орден и все они были пострижены в монахи. Так учение было защищено от клейма ереси.
Официально Орден францисканцев был основан 16 апреля 1210 года. Папе приснился сон, в котором он увидел Франциска, поддерживающего Латеранскую базилику. Он воспринял это как послание от Бога о том, что Франциск был подлинным святым. Конечно, всё это совсем не значило, что католическая церковь так уж его поддерживала. Очень многие осуждали святого, считая его проповеди опасными и непрактичными. А уж то, что он проповедовал животным, вообще сделало Франциска в глазах большинства ненормальным. Ему даже дали прозвище «Божий юродивый».
Папа Иннокентий III со святым Франциском Ассизским утверждает устав Ордена францисканцев. Джотто, около 1300 года.
Как стал Святым Франциском Ассизским
История гласит, что в 1224 году Франциск Ассизский получил видение, в котором ему были дарованы стигматы Христа. Это следы, напоминающие раны, полученные Иисусом во время распятия, в том числе рана в боку от копья. Это сделало святого Франциска первым человеком, получившим стигматы, случай которого был задокументирован. Скептики подвергали сомнению, что эти раны были священными. Многие заявляли, что они были язвами проказы, а не священным знамением. Ведь Франциск много лет лечил прокажённых.
Святой Франциск Ассизский, проповедь птицам, картина около 1260 года.
Как бы то ни было, раны сказались на здоровье святого Франциска Ассизского. В течение следующих двух лет оно неуклонно ухудшалось. Он умер 3 октября 1226 года в своём родном городе Ассизи. В последние дни его охраняли рыцари. Было широко распространено мнение, что он будет канонизирован после своей смерти. Поэтому у всех были законные опасения, что охотники за реликвиями из близлежащих городов придут и разделят тело святого на сувениры.
16 июля 1228 года папа Григорий IX объявил Франциска святым. На следующий день он посетил Ассизи, чтобы заложить камень в фундамент базилики Святого Франциска. Святой Франциск Ассизский был похоронен под базиликой в 1230 году, но потом тело перенесли в другое место, чтобы защитить от охотников за святыми мощами. Долгое время место захоронения было неизвестно. Его открыли в 1818 году. Для Франциска Ассизского выстроили новый склеп и выставили тело на всеобщее обозрение.
Святой Франциск Ассизский получает стигматы. Картина Яна ван Эйка, около 1430 года.
Безусловно, можно подвергать некоторые аспекты этой истории вполне законному сомнению. Всё же, достижения Франциска Ассизского на ниве Божией бесспорны. Он был человеком, который добровольно отказался от роскошной жизни, чтобы делать то, что считал правильным. В эпоху, когда католическая церковь была заражена коррупцией, святой Франциск боролся с ней. Это сделало его несколько противоречивой фигурой. Враги старались сделать всё, чтобы дискредитировать святого. Вопреки всему, Франциск Ассизский стал живым воплощением принципа «практикуй то, что проповедуешь». И это в то время, когда католическая церковь поступала противоположным образом. Многие церковники жили просто в вопиющей роскоши.
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