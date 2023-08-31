Как живут после выхода из тюрьмы 5 преступников, о злодеяниях которых сняты захватывающие фильмы

Без сомнения, одним из самых популярных жанров в кино на протяжении многих лет остаются детективы. Часто сценаристы придумывают и выстраивают сюжет самостоятельно, однако куда более увлекательными бывают именно те фильмы, которые основаны на вполне реальных событиях. Особенно интересно наблюдать за событиями в кино, если знаешь, как сложилась впоследствии жизнь вполне реальных преступников, осуждённых когда-то за свои злодеяния. Герои нашего сегодняшнего обзора совершили преступления, которые леденят душу.
«Небесные создания», 1994 год, Новая Зеландия, Германия, режиссёр Питер Джексон
Джульет Мэрион Хьюм и Полин Паркер. / Фото: www.pinterest.com
Джульет Мэрион Хьюм в 1951 году вместе с родителями приехала в Крайстчерч в Новой Зеландии, где её отец получил место ректора в Университете Кентербери. В школе Джульет познакомилась и подружилась с Полин Паркер. Они были практически неразлучны, поэтому заявление матери о том, что Хьюм отправится в ЮАР после её развода с отцом, вызвало у Паркер желание поехать вместе с подругой. Но мать дочери отказала, и подростки решили устранить препятствие на пути их дружбы. Звучит чудовищно, но девочки спланировали убийство и воплотили его в жизнь 22 июня 1954 года.
Энн Перри. / Фото: www.peoples.ru
Психиатрическая экспертиза показала, что обе малолетние преступницы были вменяемы и не демонстрировали никакого раскаяния. Обеих приговорили к пятилетнему заключению, так как к столь юным особам смертная казнь не применялась. Джульет Мэрион Хьюм отбывала наказание в тюрьме строгого режима и за всё время заключения её никто не посещал. После освобождения она сменила имя на Энн Перри, жила сначала в США, где примкнула к мормонам, позже переехала в Великобританию и стала писательницей. Она выпустила около 50 исторических детективов, долгое время жила в Шотландии, а в 2017 перебралась в Лос-Анджелес. В апреле 2023 года она скончалась.
Хилари Натан. / Фото: www.infobae.com
Полин Паркер, которую на суде сочли подчинившейся влиянию подруги, отбывала наказание в женской колонии Арохата в Бростале. После освобождения она окончила Оклендский Университет, получив степень бакалавра искусств. Поначалу работала в школе, где никто не знал о её прошлом, затем уехала в Великобританию. Там она работала в детской школе верховой езды в деревне Ху в графстве Кент под именем Хилари Натан. Она ведёт очень закрытый образ жизни, отказывается от любых интервью и, по словам сестры, искренне раскаивается в том, что совершила. Джульет и Полин сыграли в фильме Кейт Уинслет и Мелани Лински.
«Волк с Уолл-стрит», 2013 год, США, режиссёр Мартин Скорсезе
Джордан Белфорт. / Фото: www.wallofcelebrities.com
Джордан Белфорт был осуждён в 1988 году за мошенничество и отмывание денег. Он осуществлял свои махинации с ловкостью настоящего волшебника, а на его уловки повелись тысячи людей. И это при том, что у предприимчивого мошенника не было даже финансового образования. Он окончил университет по специальности «биология», а ещё учился в колледже стоматологической хирургии, который оставил после заявления декана о том, что золотой век стоматологии уже прошёл. Зато на финансовом рынке Белфорд оказался в центре кипучей жизни. Он создал брокерскую компанию, а её сотрудники, наученные самим владельцем, убеждали инвесторов заключать мошеннические сделки. Компания торговала дешёвыми акциями, а Джордан Белфорт прекрасно проводил время в своё удовольствие, посещал вечеринки, употреблял алкоголь и запрещённые вещества. На протяжении нескольких лет за деятельностью фирмы следила полиция, в которую поступали многочисленные жалобы об обманутых граждан.
Джордан Белфорт. / Фото: www.smart-lab.ru
Его осудили в результате всего на 22 месяца после активного сотрудничества с ФБР. Он должен был выплатить компенсацию обманутым инвесторам в размере 110 миллионов долларов. Пока что его обязательства полностью не погашены, а сам преступник, кажется, продолжает наслаждаться жизнью. Он пишет книги о себе, считает себя мотивационным оратором и проводит семинары в разных странах. В 2021 году Белфорт сам пострадал: неизвестный хакер увёл 300 000 долларов в цифровых токенах из его криптовалютного кошелька. В фильме Мартина Скорсезе роль Джордана Белфорта блистательно сыграл Леонардо Ди Каприо.
«Поймай меня, если сможешь», 2002 год, США, режиссёр Стивен Спилберг
Фрэнк Абигнейл. / Фото: www.nypost.com
Книгу об обаятельном мошеннике Фрэнке Абигнейле, по которой и был снят фильм, написал сам герой в соавторстве со Стеном Редлингом. Конечно, в фильме, как, собственно, и в книге, множество историй и фактов были придуманы, и опровержения об этом печатались в прессе. Но размах, с которым действовал преступник, на самом деле впечатляет. По утверждению Абигнейла, первой жертвой мошенничества стал его собственный отец, имевший неосторожность доверить свою кредитную карту 15-летнему Фрэнку. В итоге его отправили в исправительно-трудовую колонию за кражу 3400 долларов.
Фрэнк Абигнейл. / Фото: www.argusleader.com
Позже он преображался в представителей разных профессий для получения собственной выгоды. По утверждению Абигнейла, он работал помощником генерального прокурора, врачом, пилотом, профессором, правда, многие из «фактов биографии», описанные в книге, оказались выдуманы или сильно преувеличены. Зато сроки за кражи, угоны автомобилей и подделку документов были вполне реальны. Его роль в фильме сыграл Леонардо Ди Каприо, а сам Фрэнк Абигнейл и сегодня живёт на острове Даниэля в Южной Каролине. Он женат, у него есть трое сыновей, и он до сих пор утверждает, будто был раньше агентом ФБР, работавшим под прикрытием.
«Пустоши», 1973 год, США, режиссёр Терренс Малик
Чарльз Старквезер и Кэрил Фьюгейт. / Фото: www.pinterest.com
Чарльз Старквезер и Кэрил Фьюгейт – это своеобразные Ромео и Джульетта, правда, они готовы избавиться от любого, кто стоит на пути к их счастью. На самом деле эта «история любви» способна впечатлить любого. Чарльз Старквезер получил звание «неистового убийцы», потому что в реальности уничтожил собственноручно 11 человек в Небраске и Вайоминге. В 1956 году 18-летний Чарльз познакомился с 13-летней Кэрил. Он хромал, страдал от косоглазия и близорукости и мучился комплексом неполноценности. Кэрил стала объектом его любви, а впоследствии и соучастницей его преступлений. Чарльз совершил своё первое убийство, когда продавец в магазине не позволил ему купить игрушку для Кэрил в кредит. После он расправился с отчимом, матерью и младшей сестрой девушки, причём полицейские впоследствии утверждали, что и сама Кэрил была не сторонним наблюдателем в той истории, да и других преступлениях тоже.
Кэрил Фьюгейт. / Фото: www.pinterest.com
Чарльза Старквезера в 1959 году казнили на электрическом стуле, а Кэрил Фьюгейт была приговорена к пожизненному заключению, однако вышла на свободу условно-досрочно через 17 лет. После освобождения она сменила фамилию и работала санитаркой в больнице в Лансинге. Она отказывалась от любых контактов с прессой за исключением единственного интервью, данного по телефону. В 2007 году она вышла замуж и переехала вместе с супругом в Огайо. Спустя 6 лет они попали в автокатастрофу, в которой муж Кэрил погиб, сама она была очень травмирована, но выжила. Три года назад она обращалась в суд с требованием снять с неё все обвинения и судимость, однако в удовлетворении иска ей было отказано. Кэрил Фьюгейт стала самой юной преступницей Америки, осуждённой за убийство первой степени. Роли преступников в фильме сыграли Мартин Шин и Сисси Спэйсек.
«Соперник», 2002 год, Франция, Швейцария, Испания, режиссёр Николь Гарсиа
Жан-Клод Роман. / Фото: www.beverlee.net
Жан-Клод Роман родился в семье лесника на юге Франции, после окончания школы он поступил в медицинский университет, но уже на втором курсе без всяких видимых причин не явился на экзамены. Именно с этого момента и начинается вся история, которая и привела в результате к огромной трагедии. Хан-Клод постоянно лгал. Сначала родителям о том, что учится в университете, потом всем окружающим, заявляя, будто окончил университет и делает прекрасную карьеру. Он рассказывал о работе во Всемирной организации здравоохранения, а сам воровал деньги со счетов родителей, занимал у знакомых и друзей.
Жан-Клод Роман. / Фото: www.elle.fr
Лгал он и собственной жене, вместе с которой растил двоих детей, сына и дочь. В то время, как его жена открыла собственную аптеку и занималась её развитием, он якобы ездил на научные форумы и конференции, а сам просто гулял в разных городах, слушал радио, читал и дремал в машине. Когда же над ним нависла угроза разоблачения, он решил: пусть лучше все умрут, чем узнают о нём правду. Жена, двое детей, родители, – все они были застрелены Жан-Клодом Романом. Спастись удалось только его любовнице. Он попытался отравиться и поджёг собственный дом, но его спасли. Он был приговорен к пожизненному заключению и вышел на свободу досрочно в 2019 году. Сейчас он проживает в одном из Бенедиктинских монастырей, ему запрещено давать интервью и приближаться к местам, где он совершил свои преступления, на 80 км. На экране образ преступника воплотил Даниэль Отёй.
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