Книги, которые читают звёзды: 10 любимых произведений сэра Элтона Джона

Этот человек не нуждается в представлении. Певец и композитор давно стал музыкальной легендой, он является одним из самых продаваемых исполнителей, на счету Элтона Джона множество хитов. И в то же время сэр Элтон Джон – большой любитель книг. Он читает как классику, так и современную литературу, его огромная домашняя библиотека строго систематизирована, а сам исполнитель признаётся в том, что с детства был ненасытным читателем.
«D. V.», Диана Вриланд
«D. V.», Диана Вриланд. / Фото: www.pinimg.com
Книгу Дианы Вриланд, редактора отдела моды Harper's Bazaar и главного редактора журнала Vogue, Элтон Джон считает одной из самых ярких книг, которые он читал когда-либо в своей жизни. Он не только сам перечитал произведение этой удивительной женщины, но каждый раз, когда он видит книгу в продаже, непременно приобретает её, чтобы подарить кому-то из своих многочисленных друзей или знакомых.
«Мария-Антуанетта», Антония Фрейзер
«Мария-Антуанетта», Антония Фрейзер. / Фото: www.crafta.ua
В биографии королевы Франции и Наварры, супруги короля Франции Людовика XVI сэру Элтону Джону нравятся те подробности и факты, которые удаётся найти и исследовать британскому автору. Исполнитель признаётся, что он вообще любит читать биографии и исторические романы, но у этого автора совершенно потрясающая способность выискивать интересные детали, добавляющие яркости каждому герою.
«Остров сокровищ», Роберт Стивенсон
«Остров сокровищ», Роберт Стивенсон. / Фото: www.labirint.ru
Элтон Джон называет книгу Роберта Стивенсона одной из самых любимых в его детстве. Исполнитель уверен, что роман шотландского писателя находится вне времени, а потому способен подпитывать воображение человека, волнуя и будоража его сознание. Наверное, именно поэтому Элтон Джон сегодня с удовольствием читает «Остров Сокровищ» вместе со своими сыновьями.
«Мои молодые годы» и «Мои многие годы», Артур Рубинштейн
«Мои молодые годы», Артур Рубинштейн. / Фото: www.abebooks.com
Исполнитель считает мемуары пианиста не просто воспоминаниями автора о прожитой жизни и об изменениях, которые происходили в мире с конца XIX века по 1970-е годы. Для Элтона Джона две книги Артура Рубинштейна являются ярким примером жажды жизни, испытываемой автором как в юности, так и в зрелом возрасте.
«Дэвид Копперфильд», Чарльз Диккенс
«Дэвид Копперфильд», Чарльз Диккенс. / Фото: www.ruslania.com
Ещё одна книга, которую исполнитель любит с самого детства. По признанию Элтона Джона, именно Дэвид Копперфильд являлся в детские годы его кумиром. Правда, тогда ещё будущий певец не знал, что судьба его любимого героя не является придуманной, она во многом списана с жизни самого Диккенса.
«Рассказ служанки», Маргарет Этвуд
«Рассказ служанки», Маргарет Этвуд. / Фото: www.livelib.ru
Ещё в тот момент, когда Элтон Джон впервые прочёл это произведение канадской писательницы, он подумал о том, что ему хотелось бы встретиться с автором. Он считает Маргарет Этвуд по-настоящему блестящим писателем, и ему самому близки те ценности, которые она пропагандирует. Стоит отметить, что «Рассказ служанки» был удостоен нескольких значимых литературных премий, и по нему даже сняты фильм и сериал, а в 2016 году поставлена опера.
«Моби Дик, или Белый Кит», Герман Мелвилл
«Моби Дик, или Белый Кит», Герман Мелвилл. / Фото: www.sochi.scapp.ru
Впервые произведение американского писателя, моряка и путешественника Элтон Джон прочёл ещё в детстве, и оно совершенно потрясло его воображение, но отчасти и напугало исполнителя. Удивительно, но во взрослом возрасте, перечитывая «Моби Дика», певец поймал себя на том, что испытывает всё те же эмоции, и книга по-прежнему показалась ему невероятной.
«Белые велосипеды: Как делали музыку в 60-е», Джо Бойд
«Белые велосипеды: Как делали музыку в 60-е», Джо Бойд. / Фото: www.newstyle-mag.com
Книга американского продюсера, с которым сам Элтон Джон был знаком, произвела на исполнителя самое положительное впечатление. Он считает её не только интересной с точки зрения истории музыки, но и отражающей неординарный взгляд автора на Лондон 1960-х, когда сам Джо Бойд ещё был аутсайдером, волей судьбы оказавшимся в центре движения хиппи. Элтон Джон называет «Белые велосипеды» самой лучшей книгой о музыке.
«Романовы: 1613-1918», Саймон Себаг-Монтефиоре
«Романовы: 1613-1918», Саймон Себаг-Монтефиоре. / Фото: www.twimg.com
Сэр Элтон Джон вообще любит произведения английского историка, журналиста и писателя, но особенно выделяет его книгу «Романовы: 1613-1918», считая её невероятной с точки зрения стиля повествования и исторической достоверности. Исполнителя впечатлила история самой успешной династии, правившей огромной территорией на протяжении трёх столетий. При этом Элтона Джона в произведении впечатлили и секреты неограниченной власти, при помощи которой строилась империя, и тайный мир дворцовых заговоров и семейного соперничества.
Элтон Джон. / Фото: www.ukranews.com
Возможно, вскоре список любимых произведений Элтона Джона пополнится. Ведь он продолжает знакомиться с новинками литературы, а ещё читает книги своим сыновьям. Известно, что совсем недавно на его столе появились новые произведения. Среди них «Кихот» Салмана Рудши, который является ремейком известного романа Сервантеса, но действие его происходит в современной Америке. Эту книгу исполнитель приобрёл после того, как прочёл многочисленные положительные отзывы о произведении Салмана Рудши. Ещё она книга, пополнившая его библиотеку, – мемуары музыканта Бена Фолдса.
Элтон Джон. / Фото: www.muzotakt.pl
Больше всего Элтон Джон любит читать в своём доме в Ницце, где проводит каждое лето. Он любит в жару прилечь с книжкой в прохладной комнате или, если солнце не слишком печёт, посидеть на террасе, погрузившись в чтение. Больше всего ему нравиться изучать биографии и автобиографии, знакомиться с воспоминаниями известных людей, словно проживая вместе с ними их интересную жизнь, полную ярких впечатлений и удивительных открытий.
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