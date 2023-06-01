5 отлично сохранившихся средневековых замков, которые можно посетить и в наши дни

Замок - одна из самых знаковых черт европейского и азиатского фольклора. И как только речь заходит о замке, тут же всплывают в голове образы принцесс, рыцарей, лошадей, драконов и прочих существ, обитающих в них. Но мало кто знает о том, для чего, по сути, строились замки, что они из себя представляли и почему были так важны на протяжении всей истории.
Гравюра замка Марксбург, 1844 год. \ Фото: marksburg.de.
На международном уровне замки обычно строились для двух основных целей: для защиты и для того, чтобы произвести впечатление: от винтовых лестниц, построенных, чтобы облегчить спуск и дать преимущество в битве в случае нападения, до зубчатых стен, позволяющих лучникам вести обстрел из укрытия, а также сложных и лабиринтообразных рвов, стен и проходов, предназначенных для запутывания врага. Архитектура каждого замка была спроектирована и построена так, чтобы выдерживать все виды атак. Помимо оборонительных целей, замки служили домом для королевской семьи, военной элиты и аристократов, которые жили в них. Как внутри, так и снаружи, замок обеспечивал потрясающие эстетические виды для своих могущественных владельцев и производил впечатление на гостей, которые приходили навестить его.
1. Замок Марксбург
Внешний вид замка Марксбург, Браубах. \ Фото: nzherald.co.nz.
Замок Марксбург, расположенный в Браубахе, Германия, является самым хорошо сохранившимся средневековым замком в Германии. Он стоит на холме рядом с рекой Рейн, которая протекает через северо-запад Германии. Этот замок - один из десятков, стратегически построенных на этой реке. Это было сделано по двум причинам: чтобы использовать природные ресурсы воды, а также контролировать и распределять эти ресурсы политически среди мирян через налогообложение. Замок был построен в конце романского периода (1225-1250), с архитектурными дополнениями ещё в XVIII веке.
Замок Марксбург. \ Фото: google.com.
Марксбург содержит большой зал, кухню, башню часовни, оборонительные проходы и стены, темницу, большие и малые батареи, «Хексенгартен» (сад ведьм) и несколько спален. Замок был занят рядом очень богатых лордов и графов, от Эпштейнов в середине XIII века до графов Катценельнбогена в 1283-1479 годах и ландграфов Гессена в конце XV века. Позже он использовался как тюрьма и пришёл в упадок на несколько столетий. Однако, несмотря на многочисленные войны и нападения на протяжении многих лет, Марксбург никогда не падал и по сей день сохраняет свои средневековые архитектурные качества и особенности.
Внешний вид замка Марксбург на реку Рейн. \ Автор фото: Frances Dilworth.
Во время экскурсии по замку посетители могут увидеть большой зал, устроенный так, как это могло бы быть для пира тех богатых графов почти девятьсот лет тому назад, а также лекарственные растения, растущие в Саду ведьм на стороне замка, выходящей на Рейн. Средневековые инструменты, такие как шарманка, стоят в большом зале, готовые к игре, а гобелены с узорами миллефлера украшают спальни.
Кухня замка Марксбург. \ Автор фото: Frances Dilworth.
2. Замок Альгамбра
Альгамбра, или «Красный замок». \ Фото: ilimvemedeniyet.com.
Альгамбра, или «Красный замок», находится в Гранаде, Испания. Его название может быть навеяно внешним видом замка, который был построен из табии, разновидности глины с красными тонами. Альгамбра был построен в XIII веке и должен был стать домом для знати при дворе Гранады. В то время как он был впервые построен для военных целей, этот средневековый замковый комплекс стал одним из самых красивых дворцов в Средние века. От культовых красных стен до архитектуры в мавританском стиле, до дворцовых садов и реки Дарро, протекающей рядом со всем этим — Альгамбра был поистине праздником для глаз.
Сад Дараксы. \ Фото: pinterest.es.
Альгамбра — это не одно отдельное здание, а скорее огромный комплекс. Он содержит по меньшей мере три дворца, мечети, сады, дома удовольствий, бани, казармы для королевской гвардии, места для куртизанок и «магазинчики», чтобы делать покупки. Все это окружено стенами. Первый дворец был построен Мухаммедом I Гранадским, основавшим династию Насридов. Потомки Мухаммеда будут продолжать расширять его первоначальный дворец, делая Альгамбру тем, чем он является сегодня. Замок был домом семьи Насридов до 1492 года, когда Гранада была побеждена Изабеллой I Кастильской и Фердинандом II Арагонским, превратив тогдашнюю исламскую Испанию в католическую.
Деталь из внутреннего львиного дворика в Альгамбре. \ Фото: alhambradegranada.org.
Пожалуй, самым изысканным визуальным элементом Альгамбры является архитектура в мавританском стиле. Поскольку семья Насридов была мусульманской, дворцы, мечети и даже спальни были построены в исламском средневековом стиле. Двери и коридоры, вероятно, содержат стрельчатые арки наверху, а многие комнаты покрыты лепниной от пола до потолка по стене. В исламском искусстве изображения любого рода считаются богохульными, поэтому в мечетях стены вместо этого покрываются словами из Корана. Кроме того, сложные геометрические и цветочные узоры создавали эффект калейдоскопа с его яркими цветами и повторяющимися узорами.
3. Замок Бран
Замок Бран ночью, Трансильвания. \ Фото: triip.me.
Пожалуй, самый культовый средневековый замок в этом списке - замок Бран. Хотя он не был домом вампиров и кровожадных графов (вопреки распространенному мнению, Влад Цепеш никогда не жил в замке Бран), у него есть столетия историй, которые продолжаются и по сей день. Первая временная крепость была построена на месте нынешнего замка в 1211 году тевтонскими рыцарями. Более века спустя саксы, жившие в Трансильвании, начали строить замок в 1377 году, а одиннадцать лет спустя замок был полностью достроен и функционировал.
Одна из комнат в замке. \ Фото: facebook.com.
Около века замок выполнял функции пограничного контроля на восточной границе Трансильвании. Те, кто хотел вести торговлю между соседними странами, должны были сначала пройти через замок, где он получал бы три процента торгуемых товаров. Он также действовал как оборонительная крепость, сдерживая османов и их попытки экспансии на трансильванскую территорию. Лорд, который был избран ответственным за все эти дела, а также его семья, слуги и стража жили в замке.
Вид на внутренний двор со знаменитым колодцем желаний замка Бран. \ Фото: noticias.r7.com.
Замок Бран использовался как место коммерческой и политической власти на протяжении более чем семисот лет. В течение этого периода внешний вид средневекового замка резко изменился в соответствии с потребностями нынешних жителей. Расположение готического замка на вершине скалы создаёт не только яркие образы, но и стратегическую военную позицию. Замок возвышается ещё выше, в общей сложности четыре этажа, подземелье и несколько башен. Внутри замка находятся спальни, кухня, сад с колодцем глубиной пятьдесят семь метров, столовая, гостиная, музыкальная комната и многое другое. Из-за того, что замок использовался в качестве резиденции вплоть до середины ХХ века, большая часть интерьеров является полусовременной. Однако многие из выставленных предметов и мебели могут быть датированы столетиями назад, а средневековый фундамент и скелет замка остаются под поверхностью.
4. Замок Химэдзи
Замок Химэдзи. \ Фото: archdaily.com.
Действующий в течение периода истории Японии, который изобиловал гражданскими войнами, столкновениями самурайских кланов и всеобщими беспорядками, замок Химэдзи в Химэдзи, Япония, был построен, чтобы противостоять многим атакам. И действительно, замок Белой Цапли, как его иногда называют из-за крылоподобных крыш и белых стен, до сих пор стоит со своими средневековыми фундаментами, всё ещё совершенно нетронутыми. Он пережил междоусобицы периода Муромати, бомбардировки Химэдзи во время Второй мировой войны и даже катастрофические землетрясения. Сам средневековый замок, построенный из дерева и штукатурки, возвышается над четырьмя этажами на прочном каменном фундаменте, который сам по себе выше этажа.
Замок Химэдзи осенью. \ Фото: sg.trip.com.
Хотя замок Химэдзи изначально был построен для обороны и защиты, он также служил символом политической власти для тех, кто в нём жил. Первое сооружение на этом месте было построено в 1333 году самураем Акамацу Норимой, который был назначен сегуном Асикага Такаудзи губернатором провинции Харима. Этот первый форт был разрушен сыном Норимы, который затем построил новый замок в 1346 году. Нынешний замок, который мы видим сегодня, был построен в 1580 году Тоётоми Хидэёси, а в XVII веке Икэда Тэрумаса сделал в нём капитальный ремонт.
Внешний вид замка Химэдзи сфотографирован Джованни Боккарди. \ Фото: google.com.ua.
Хотя замок Химэдзи никогда не становился местом исторической битвы, для которой он был так хорошо оборудован и, если бы он подвергся нападению или осаде, его было бы чрезвычайно трудно захватить. Средневековый замковый комплекс был построен с лабиринтами ходов, которые были хорошо известны только жителям, и любой иностранный захватчик немедленно заблудился бы или оказался в ловушке в его стенах. Там также было несколько ловушек и тайных мест, благодаря чему стражники могли внезапно напасть.
Ворота замка Химэдзи. \ Фото: ancient.eu.
В этот период времени для такого замка была необходима не только надлежащая оборона, но и его эстетика. Самураи и сегунат ценили класс и утонченность не меньше, чем военную доблесть. Это качество проявляется в сложной деревянной архитектуре замка, являющейся примером японской техники соединения и опоры. Кроме того, те, кто жил в замке, демонстрировали свою коллекцию висячих свитков, каллиграфии, складных экранов и сложных доспехов, и оружия, чтобы подчеркнуть власть, богатство и изысканный вкус.
5. Замок Банратти
Замок Банратти. \ Фото: pinterest.ie.
Расположенный в Шенноне, Ирландия, замок Банратти возвышается высоко над водно-болотными угодьями и окружающей его деревней. Функция этого средневекового замка менялась много раз, но в основном он служил символом империализма в Ирландии, сначала викингами, а затем англичанами. Однако с 1425 года до правления Генриха VIII в конце XV начале XVI века замок Банратти был домом двух самых могущественных ирландских кланов в Мюнстере: семьи Макнамара и семьи О'Брайен. Нынешний замок, который мы видим сегодня, был построен семьей Макнамара в 1425 году, и О'Брайены разбили вокруг замка большие и красивые сады.
В замке Банратти также проводятся реконструкторские мероприятия. \ Фото: yandex.ua.
В трехэтажном замке Банратти есть спальни, кабинет, кухня и подвалы. Часть нынешней мебели принадлежит графам Томонду (потомкам О'Брайенов, присягнувших на верность англичанам) XVI века. Возможно, самая потрясающая комната в замке — это Большой зал. Длинные столы и скамьи стоят вертикально вдоль зала, в то время как главный стол расположен горизонтально в задней части комнаты. Вдоль стола стоят деревянные стулья с высокими спинками, стены украшают несколько огромных оленьих голов, а также гобелены и оружие. В этом зале проходили важные банкеты, заседания совета и праздничные пиры.
Спальня замка Банратти. \ Автор фото: Frances Dilworth.
Сегодня ирландский флаг развевается на вершине средневекового замка, и каждый желающий может подняться по винтовой лестнице наверх, чтобы увидеть открывающийся с высоты вид. В замке Банратти также проводятся реконструкторские мероприятия, такие как пиры в Большом зале. Город Банратти полон людей, одетых в старинные одежды, которые расскажут туристам о веках истории, выпекая хлеб, играя на скрипке или прогуливая своих волкодавов по средневековой деревне.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии