О существовании многих из представленных устройств вы даже не догадывались. Опытные образцы, экспортные варианты, ограниченный тираж, или просто редкие модели техники и электроники, которые было «не достать».



Редкая техника — советский ноутбук, наручные часы с радио, флешка 1983 года, первый советский мобильник и другие гаджеты из СССР.









Источник: hi-tech.mail.ru



1. Вот так раньше стирали одежду с помощью машины Рига 17, приходилось поработать, сейчас для стирки не нужно прикладывать усилий.







2. Даже сейчас не у всех. А тогда была! Посудомоечная машина «Стауме-2», производилась в Латвийской ССР, 1972 год.







3. Советский ноутбук! Шутка? «Электроника МС 1504» — первый отечественный ноутбук, разработанный еще в СССР, 1992 год.







4. А вы знали об СВЧ-печах СССР? Это прототип первой микроволновой печи «Электроника», 1984 год.







5. Стереосистема «Амфитон» — портативный проигрыватель с модульными динамиками, 1987 год.







6. Ничего не напоминает? А ведь это одни из первых наушников из СССР — «Октава ТМ-2».







7. Еще один советский ноутбук — «Электроника МК-106» — микрокалькулятор/микро ЭВМ. Планировался к выпуску на ульяновском заводе «Искра» в 1991 г. ОЗУ — 32 КБайт.







8. Прототип первой магнитной железной дороги, 1987 год, проект не состоялся из-за землетрясения и военных действий в Армении, где проложили первый участок.







9. Одна из первых любительских кинокамер — «Аврора», 1980 год.







10. ГАЗ М-20 «Победа Север» – модификация автомобиля для езды по снегу, средняя скорость 30-35 км/ч.







11. Когда вы узнали о существовании лазерных проигрывателей? На фото – советский проигрыватель 1988 года «Вега-ЛП-007С». Редкий экземпляр, выпустили всего 50 штук.







12. «Палестра-02» – первая советская телевизионная приставка промышленного производства, выпускавшаяся в СССР в 1978—1980 годах. Производилась во Львове.







13. Первый советский мобильный телефон был представлен в 1957 году!!! Многие ставят существование подобного устройства под сомнение. Об изобретении написали во многих советских сми. Слева — первый мобильный образец ЛК-1, справа — компактная версия ЛК-3.







14. «Электроника-1» — настоящая легенда. Первые советские электронные наручные часы. Узнать время можно было, нажав на кнопку, после чего загорались светодиоды. Запуск серии состоялся в 1973 году.







15. Наручные часы с радио! Разработаны в 1986 году рижским ПО «Радиотехника». С помощью встроенной магнитной антенны велся прием любой местной радиостанции в средневолновом диапазоне.







16. «Электроника ИМ-01» — шахматный компьютер, записывает ходы, играть можно вдвоем или против компьютера 1986 год.







17. «Планетоход Электроника» — программируемая игрушка, ей можно задать маршрут из 16 различных комбинаций, 1980 год.







18. ГАЗ-16 — прототип гибридной машины с автомобильным шасси и воздушной подушкой. Между ними можно было переключаться на разных поверхностях, 1962 год.







19. Электробритва «Москва» — одна из первых электробритв, производимых в СССР. 1960 год.







20. Комбинированную установку «Ленинград Т-3» выпускал ленинградский завод имени Козицкого. Установка содержит телевизор, радиоприемник и проигрыватель грампластинок. Год выпуска — 1948.







21. «Брест» — шариковая ручка с часами. Мечта всех школьников середины 80-х. LCD-дисплей и чип от часов. Кроме времени они показывают секунды, число и месяц.







22. «Электроника 16/8» — электронные часы с LCD-дисплеем, одни из первых, 1980 год.







23. «Электроника Б3-10» — портативный электронный калькулятор, работающий от аккумулятора, 1974 год.







24. «Корвет ПК 8020» — массовый персональный компьютер, продано 37 тысяч экземпляров, 1989 год.







25. «Ветерок-3» — отечественная щетка со встроенным пылесосом, чаще всего ее использовали для чистки салонов авто.







26. «Электроника 25» — радиоприемник с электронными часами, 1984 год.







27. ТА-56М — одни из первых массовых наушников в СССР, 1956 год, использовались связистами и радиолюбителями.







28. «Электроника МС 1208» — персональный компьютер для программирования на Basic, 1988 год.







29. «Электроника» — наручные часы с аналоговым и электронным циферблатом 2 в 1.







30. «Электроника-821» — одна из первых видеокамер для любителей, 1985 год.







31. «Электроника Видеоспорт-3» — игровая приставка, 1988 год, на тот момент она стоила 115 рублей, не каждый мог позволить.





[bigfoot-rss]

32. Sekonda QUARTZ LCD SIX. 1977 год выпуска. Эта модель — очень редкая. Она шла только на экспорт.







33. Телемагнитола «Амфитон ТМ-01» умела воспроизводить аудиокассеты и показывать телепередачи.







34. Советская флешка: СМ5300,01 — накопитель на магнитной ленте, 1983 год. Сделано в Болгарии на заводе «Изот».







35. Официальный секундомер Олимпиады 1980 года, произведено всего 500 экземпляров.







36. «КИЕВ 30» — карманный фотоаппарат для 16-мм фотоплёнки, который помещался в пачке сигарет, вполне можно использовать для шпионажа.







37. Киновизор «Колобок» — устройство для просмотра мультфильмов, картинка показывалась в небольшом глазке.







38. Детская серия часов «Электроника 5» — Леопольд. Особенным был индикатор, в котором глаз кота мигает в такт секунд.







39. «Сова» — электронные часы с будильником. 1987 год. Цена – 34 руб.







40. «Электроника ИМ-45» – пять игр для обучения английскому языку, калькулятор, часы и будильник!







41. ЕС-1840 — первый советский аналог зарубежного компьютера IBM PC, поступивший в массовое производство (продано 7500 штук), 1986 год.







42. «Вектор-антирадар» предупреждал о милицейском радаре почти за километр, однако, в массовое производство он не поступил по неизвестным причинам, 1990 год.







43. Мечтали о «Уоки-Токи»? А между тем, кому-то повезло иметь вот такую вот игрушку. «Алиса» — малогабаритная радиостанция, предназначенная для детей от 8 лет. Радиосвязь до 120 метров. Выпускали с 1992 года в Санкт-Петербурге.







44. «Квант 4С» — персональный компьютер, встроенной памяти было всего 1 МБ!







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram