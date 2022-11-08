Места, куда не попасть ни за какие деньги

Путешественник с деньгами и желанием может попасть практически в любую часть современного мира. Заказать билет, купить путевку — десять часов в самолете и предприимчивый турист уже пересек планету из края в край. Однако не все так радужно, как видится на первый взгляд. Существует немало мест, куда вас никогда не пустят ни за какие деньги. Может, именно потому они и остаются так привлекательны?









Библиотека Ватикана

Зона 51

Остров Повелья

Пещера Ласко

Пайн-Гэп

Бюро 39

Межгорье

Клуб 33

Богемская роща

Остров Ниихау