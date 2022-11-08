Места, куда не попасть ни за какие деньги

Путешественник с деньгами и желанием может попасть практически в любую часть современного мира. Заказать билет, купить путевку — десять часов в самолете и предприимчивый турист уже пересек планету из края в край. Однако не все так радужно, как видится на первый взгляд. Существует немало мест, куда вас никогда не пустят ни за какие деньги. Может, именно потому они и остаются так привлекательны?
Библиотека Ватикана
Собрание архивных, зачастую зашифрованных рукописей входит в частную библиотеку самого Папы Римского. Представьте себе целых 85 километров стеллажей, где хранятся самые секретные документы всего мира — да любой историк за день здесь руку отдаст! Чтобы поработать с архивами, ученым нужно получить специальное разрешение. У туристов же нет никаких шансов увидеть все это своими глазами.
Зона 51
В пустыне Невада расположена легендарная Зона 51, база ВВС США. По крайней мере, официально это именно база самолетов, но слухи упорно называют Зону 51 настоящим анклавом инопланетян на Земле. Неизвестно, что именно происходит за стенами базы, но местные патрули завидев незваных гостей открывают огонь без предупреждения.
Остров Повелья
Закрытый остров туристы и сами обходят стороной: во время эпидемии чумы в XVI веке сюда свозили трупы со всей Европы. В 1922 году на острове построили психиатрическую больницу, сами понимаете с каким результатом.
Пещера Ласко
На юго-западе Франции расположен целый комплекс пещер, где археологи обнаружили самые древние в мире наскальные рисунки. Туристы так наплевательски относились к сохранности рисунков, что вход в пещеру Ласко пришлось просто закрыть.
Пайн-Гэп
Считается, что Пайн-Гэп в Австралии выполняет те же функции, как и Зона 51 в США. Это единственное место на всем материке, над которым закрыты воздушные коридоры. Считается, будто сегодня специалисты Пайн-Гэп разрабатывают программы по созданию боевых роботов на основе инопланетных технологий.
Бюро 39
Специалисты этой секретной организации заняты только одним делом: зарабатывают валюту для Ким Чен Ына. Отмывание денег, торговля наркотиками, заказные убийства — известно, что у Бюро 39 карт-бланш на любые способы заработка. Пустят ли сюда зеваку с улицы? Ну, разве что по частям.
Межгорье
Вроде бы, здесь расположена секретная ядерно-ракетная база. В точности сказать не может никто, поскольку Межгорье охраняется очень усердно. Считается, что в секретных бункерах ждут своего часа баллистические ракеты «ответного удара» — автоматизированная система, которая сама поймет, когда пора отвечать на ядерную атаку противника.
Клуб 33
Небольшая дверь спрятана в самом большом Диснейленде Америки, во Флориде. За ней скрывется так называемый «Клуб 33», члены которого президенты, главы корпорации и их друзья-актеры.
Богемская роща
В это место отдыха (площадью в 11 квадратных километров) съезжаются на лето все сильные мира сего. Здесь обсуждался Манхэттенский проект, здесь оговариваются судьбы человечества. Причем, по свидетельствам немногих очевидцев, происходит все с очень странными ритуалами. По неволе задумаешься!
Остров Ниихау
Семья Робинсон стала официальными хозяевами острова в 1864 году, а уже в 1915 его закрыли для посетителей, чтобы сохранить местную природу. Сегодня попасть на Ниихау могут лишь родственники владельцев острова, местные жители и ограниченный список представителей ВМФ США.
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