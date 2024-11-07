Тайна изчезновения мисс Швейцария: Как муж оказался маньяком и расправился с Кристиной Йоксимович

Идеальная пара?

Свадьба по любви. /Фото: Enterprise news and pictures

Особняк под Базелем, где произошло убийство. /Фото: Тим Кларк

Не пришла за детьми в садик

Она была счастливая жена и мама.

Её жизнь оборвалась слишком рано.

Месяцы спустя

Они выглядели как абсолютно счастливая семья.

На самом деле она не была счастлива. /Фото: страница Kristina Joksimovic в соцсети

Хладнокровие и безумие

Муж Кристины, по мнению следствия, психически нездоров.