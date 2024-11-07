Тайна изчезновения мисс Швейцария: Как муж оказался маньяком и расправился с Кристиной Йоксимович

В Европе начинается суд над мужем-маньяком, убившим свою жену – красавицу Кристину Йоксимович. Жертва - мисс Северо-Западная Швейцария и финалистка конкурса «Мисс Швейцария». Убийца – преуспевающий бизнесмен, сын известного юриста. Страшное преступление произошло в тихом и фешенебельном месте под Базелем.
Идеальная пара?
Кристина Йоксимович – швейцарка с сербскими корнями. Она успешно поучаствовала в швейцарских конкурсах красоты, стала знаменитой на всю страну, благодаря чему занялась наставничеством. 38-летняя женщина обучала начинающих моделей и бизнесвумен хорошим манерам, стилю, красивой походке, а в 2013 году красотка даже была наставницей участницы от своей страны на конкурсе «Мисс Вселенная». В соцсетях она представлялась как коуч-мотиватор.
Свадьба по любви. /Фото: Enterprise news and pictures
Брак Кристины все считали идеальным. Они с Томасом (судя по всему, это имя, указанное в прессе, условное, поскольку есть данные, что супруга зовут Марк Рибен) поженились семь лет назад. Свадьба была шикарной, а отношение – замечательными. Жена не переставала клясться мужу в любви, у них родились две очаровательные дочки. Жили они в фешенебельном особняке.
Особняк под Базелем, где произошло убийство. /Фото: Тим Кларк
Трагедия произошла в богатом районе Биннингене, которые местные жители прозвали «Золотым Холмом», поскольку с возвышенности открываются живописные виды на Рейн и Базель. В тихом месте с желто-золотистыми виллами и чистым воздухом, где, казалось бы, нужно искать умиротворения, а никак не страшной смерти.
Не пришла за детьми в садик
В тот роковой день две маленькие внучки отца Кристины играли в комнате, а сам пожилой мужчина осматривал дом 38-летней дочери и зятя. Он был обеспокоен, ведь дочка куда-то пропала – ранее воспитатели из садика позвонили и сообщили, что она не пришла вечером за девочками, сама Кристина на звонки не отвечала. При этом зять утверждал, что не знает, куда она запропастилась, и даже не волновался. Тесть же такого спокойствия не разделял.
Она была счастливая жена и мама.
Встревоженный отец Кристины зашел в гараж, где располагалась и прачечная. То, что он обнаружил в мусорном мешке, чуть не лишило его чувств, но он все-таки нашел в себе силы вызвать полицию.
Проведя обыск в доме Йоксимович, стражи порядка обнаружили ужасные улики и пришли к выводам, которые кажутся просто кошмаром: 46-летний муж-душегуб сначала ударил жену по голове, потом задушил ее, а затем расчленил тело при помощи садового инвентаря, ножа и пилы. Подробности расправы над телом заслуживают быть сюжетом фильма ужасов, но по этическим соображениям мы их опустим.
Скажем лишь, что сам Томас (то есть Марк) признался полиции, что пытался избавиться от тела.
Её жизнь оборвалась слишком рано.
Правда, сначала он утверждал, что увидел жену мертвой и расчленил ее от испуга, что подозрение падет на него, затем передумал и заявил, что она умерла, потому что упала с лестницы. А еще позже задержанный стал рассказывать, что убил ее, защищаясь - мол, Кристиан первая на него напала, пытаясь зарезать. И, наконец, в своих последних показаниях он сообщил, что убил жену из-за «чувства паники».
Месяцы спустя
С момента преступления прошло девять месяцев. Дом заброшен, а лестница, ведущая к нему, заросла сорной травой. Глава семьи за решеткой – ждет своей участи. Отпустить его под залог судебные органы отказались.
Родители убитой до сих пор не отошли от горя. Весь ужас состоит еще и в том, что у Кристины остались две маленькие дочки. Как им теперь жить без мамы?
«Я никогда не слышала звуков ссор и о трагедии догадалась только тогда, когда увидела вереницу полицейских машин возле дома, - рассказала соседка супружеской пары журналистам. - Для меня они были просто соседи, с которыми я лишь иногда пересекалась на местyой парковке. Я никогда не могла подумать, что такой ужас может произойти не то что на Pолотом Холме, а вообще в Швейцарии. У нас тихая, спокойная страна».
Они выглядели как абсолютно счастливая семья.
Все окрестные жители который месяц в ужасе. Осознавая, что на одной улице с ними все эти годы жил настоящий маньяк, они не могут в это поверить. Многие знали соседку Кристину и с ней здоровались. Она выглядела как приятная доброжелательная девушка. Впрочем, ее благоверный тоже не вызывал никаких подозрений – обычный приветливый сосед.
«Большинство местных жителей богаты, мы тут, словно в мыльном пузыре. Никто никогда не подумал бы, что в нашем благополучном месте может произойти такое», - ужасается другая соседка погибшей модели.
Она, кстати поведала журналистам, что полиция тут не спешит разбираться в подобных делах и вообще не проявляет рвения к предупреждению таких преступлений. «Я подверглась домашнему насилию со стороны моего бывшего, и когда вызвала полисменов, они ехали ко мне минут 30, а когда, наконец, добрались, дали понять, что в своем доме хозяин может делать то, что считает нужным, - рассказала женщина. - Они даже намекнули на то, что я могла сама спровоцировать своего партнера, и спросили меня: «А что случилось до того, как он вас ударил? Что вы ему сделали?»
На самом деле она не была счастлива. /Фото: страница Kristina Joksimovic в соцсети
Это очень важное замечание, поскольку одна из подруг победительницы конкурса красоты поведала журналистам, что в последние месяцы в отношениях супругов все было не так гладко, и Кристина от этого страдала. Мол, Томас ее обижал, устраивал ссоры и она даже однажды вызывала полицию – правда, безрезультатно.
Сейчас возле дома Кристины полно живых цветов, в том числе десятки горшков с орхидеями. Здесь стоят и фотографии убитой. Цветы вянут, их убирают, но люди приносят новые. Мама малыша – ровесника дочек Кристины – говорит, что люди все равно будут возлагать сюда цветы и ставить свечи.
Хладнокровие и безумие
«До этой страшной находки Томас в течение нескольких часов делал вид, что ничего не случилось – преспокойно болтал с тестем, приготовил на всех ужин, а потом уложил дочек в кроватки, - рассказал друг семьи. - Отец Кристины поехал за ее матерью, а когда вернулся в дом, обнаружил эту голову. Из гаража он выбежал с диким криком.
Муж Кристины, по мнению следствия, психически нездоров.
Следствие установило, что в основе этого дела лежат «явные признаки психического заболевания». Как бы Томас ни утверждал, что действовал в целях самообороны, никто в это, конечно, не поверил.
То, что он настоящий маньяк, понятно всем. Согласно записям прокуроров, душегуб не выражал к своей жертве ни малейшего сочувствия и был весьма хладнокровен, причем, пытался скрыть следы убийства. И это лишь подтверждает слова о том, что ни о какой самообороне не могло быть и речи.
На странице мужа Кристины в соцсети (там он фигурирует как Марк Рибен) указан его девиз: «Жизнь - это общение с людьми и умение делиться». Себя он называет целеустремленным предпринимателем.
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