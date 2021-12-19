14 продуктов и привычек, которые вредят внешнему виду и ведут к старению

Еда и привычки, которые воруют нашу красоту.
Все люди сначала вырастают, а потом начинают стареть. Несмотря на то, что процесс это естественный и закономерный, хорошего в нем мало. Куда хуже то, что наш образ жизни и рацион питания может оказать непосредственное и очень серьезное влияние на скорость и интенсивность процесса старения. Что можно есть смело, а от чего стоит и вовсе отказаться - смотрим в новом обзоре.
1. Соленая пища
Чрезмерное потребление соли.
Несмотря на то, что чрезмерное потребление соли негативно влияет на организм человека, большинство людей не мыслят своей жизни без этой простой приправы. Как утверждают диетологи, суточная норма соли не должна превышать 1.5 грамма. Избыток натрия повышает кровяное давление, разрушает волокна коллагена, что приводит к дряблости кожи и появлению морщин, а также задерживает жидкость в организме, из-за чего появляются отеки и мешки под глазами.
2. Красное мясо
Блюда из красного мяса.
Потребление красного мяса в умеренных количествах, несомненно, принесет пользу организму и никак не отразится на красоте. Однако, чрезмерное потребление этого продукта может привести к проблемам с сосудами, что в следствии негативно сказывается на состоянии кожи.
3. Острая пища
Красный перец и другие острые приправы.
Любители красного перца и других острых приправ рискуют заработать проблемы с кожей такие, как угри, раздражение и болезненность лица.
4. Копченое мясо
Копченое мясо и колбасы.
Копченые колбасы и мясо содержат сульфиты, способные значительно ухудшить качество кожи. Любители всевозможных копченостей часто страдают от угрей, желтых и красных пятен на коже, а также от преждевременного появления морщин.
5. Фаст-фуд
Продукты, содержащие транс-жиры.
Транс-жиры, которые в больших количествах содержатся в фаст-фуде закупоривают артерии, что ведет к преждевременному старению. Чрезмерное потребление подобной пищи приводит к обезвоживанию, желтушному цвету лица и дряблости кожи. Кроме того, любители фаст-фуда часто страдают от избыточного веса и целлюлита.
6. Сладкие газированные напитки
Газированные напитки.
Несмотря, на свою популярность, сладкие газированные напитки наносят неоценимый вред нашему организму. Регулярное употребление таких напитков приводит к обезвоживанию, вызывают отечность и появлению нездорового цвета лица. Кроме того, сода, содержащаяся в этих напитках, окрашивает зубы и способна привести к их разрушению.
7. Сахар
Сладости и сахар в чистом виде.
Сахар и продукты, содержащие его в больших количествах, - настоящие враги красоты и молодости. Чрезмерное потребления сахара ведет к закупорке сосудов, а в следствии к обезвоживанию, появлению морщин и угрей. По мнению диетологов, отказ от сахара уже через неделю даст положительный результат - кожа приобретет здоровый цвет и тонус.
8. Недостаток сна
Хронический недосып.
Из-за хронического недосыпа в организме вырабатывается повышенное количество кортизола - гормона стресса, который разрушает коллаген и эластин, отвечающие за гладкость и упругость кожи. Поэтому, люди, ведущие ночной образ жизни, а также те, кто спит по 5-6 часов рискуют в скором времени обзавестись глубокими морщинами и дряблой кожей. Тем же, кто хочет сохранить красоту, молодость и здоровье в целом, стоит находить 8-9 часов для сна и восстановления организма.
9. Недостаток воды
Недостаток воды в организме.
Темные круги под глазами, дряблая и сухая кожа, шелушение, серый оттенок кожи и глубокие морщины - все это может быть причинами недостатка воды в организме. Британские ученые провели ряд экспериментов и доказали, что суточная норма потребления воды составляет 2-3 литра.
10. Кофе
Кофе.
Любимый многими напиток сильно обезвоживает организм из-за чего лица многих кофеманов выглядят несколько изнеможенно. Кроме того, кофе сильно окрашивает зубную эмаль, делаю улыбку желтоватой и не привлекательной. Людям, которые не могут без кофеина стоит заменить кофе на зеленый чай, способный также обеспечить зарядом бодрости без вреда для организма.
11. Алкоголь
Алкогольные напитки.
Всем известно, что алкоголь пагубно влияет на организм, а в следствии на внешний вид и состояние кожи. Люди, регулярно употребляющие алкоголь, страдают от отечности, имеют нездоровый цвет лица и выглядят гораздо старше за счет глубоких морщины, являющиеся следствием обезвоживания.
12. Продукты, содержащие простые углеводы
Белый хлеб, макароны и мучные изделия.
Хлебобулочные изделия и макароны содержат простые углеводы и имеют высокий гликемический индекс. Такие продукты разрушают коллаген в клетках, из-за чего кожа теряет эластичность. Кроме того, любители мучного часто страдают от угревой сыпи и других раздражений на коже.
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13. Поза для сна
Сон лицом в подушку.
Многие люди любят спать на животе, не задумываясь о том, что такая поза может существенно навредить здоровью и красоте. Под давлением веса осуществляется чрезмерная нагрузка на все внутренние органы, нарушается кровообращение, появляются отеки и морщины на лице, а кожа становится дряблой.
14. Курение
Курение.
Как и все вредные привычки, курение негативно сказывается на здоровье и ведет к стремительному ухудшению внешнего вида. Дым сигарет содержит большую концентрацию угарного газа, вызывая дефицит кислорода в организме, из-за чего кожа становится тусклой и сухой. Никотин замедляет кровообращение, и кожа лишается массы полезных веществ, в следствии чего быстро теряет эластичность и стареет. Кроме того, курильщики редко могут похвастаться здоровыми волосами, ногтями и зубами.
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