10 впечатляющих татуировок по мотивам картин Густава Климта

Красочные татуировки по мотивам картин Густава Климта. Автор: Thea Duskin.
В мире достаточно много талантливых художников, о творчестве которых можно говорить бесконечно долго. Но разве слова достойны столь пристального внимания? Нет. Поэтому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ведь пока одни пишут пейзажи и портреты, отдавая своё предпочтение маслу и акварели, другие в это время вместо привычных холстов и кистей – творят на человеческих телах.
А вы бы на такое решились? Автор: Micro Is Dead.
Творчество Густава Климта и по сей день не остаётся без внимания. толкая людей на отчаянные шаги и поступки. Автор: Peter Aurisch.
Вот оно - современное искусство. Автор: Lea Nahon.
По мотивам картины Густава Климта. Автор: Amanda Wachob.
Когда душа требует чего-то необычного. Автор: Guido Perrotta.
По мотивам картины Густава Климта - Поцелуй. Автор: Alice Kendall.
Творчество Густава Климта бессмертно. Автор: Carolyn LeBourgeois.
Мастер татуировки: Marco Rossetti.
А как вам такой вариант? Автор: Alexey Buzunov.
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