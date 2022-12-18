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Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

Удивительно, но лавровый лист — универсальное средство для защиты дерева от насекомых, для отпугивания моли, для удаления неприятных запахов в холодильнике и даже канализации! Узнайте все полезные советы о том, как использовать лавровый лист в быту.

Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

Залейте 5 лавровых листов 1-2 стаканами кипятка. Переставьте чашу в духовку, закройте дверцу, дождитесь полного остывания. Испарения полностью удалят все неприятные запахи!

Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

А когда настой остынет, им можно протереть все деревянные поверхности в доме. Он будет защищать дерево от насекомых.

Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

3 лавровых листа залейте 2 стаканами воды, доведите до кипения, прокипятите 5 минут. В канализацию засыпьте 2 ст. л. соды. Залейте кипятком-настоем лаврового листа. Оставьте на ночь. Весь неприятный запах уйдёт!

Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

Небольшую веточку с лавровыми листьями можно положить в холодильник: она нейтрализует многочисленные перемешивающиеся запахи!

Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

Также её можно подвесить в душе, и во время принятия ванны, от горячей воды, листья будут истончать тонкий, приятный аромат.

Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

И, конечно же, небольшую веточку лавровых листьев можно просто положить в шкафу: от моли, насекомых, неприятных запахов!

Универсальное средство для чистоты и устранения запахов
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