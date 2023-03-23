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Почему древние греки восхищались Спартой, но не спешили перенимать традиции этого государства


Почему древние греки восхищались Спартой, но не спешили перенимать традиции этого государства

Самым сильным государством античного мира в конце V века до н. э. была Спарта. Греки восхищались и восхваляли ее общественное устройство, однако при этом сами не торопились перенимать у спартанцев их обычаи и традиции. И это не удивительно. Ведь порядок в Спарте достигался посредством жесткой, а временами и жестокой дисциплины. И если не тюремными, то уж точно лагерными порядками в обществе. В этом материале мы расскажем о некоторых особенностях спартанской государственности, которые никогда бы не переняли другие народы той эпохи.

Максимальный аскетизм


Археологические исследования указывают на тот факт, что еще в VI веке до н. э. в Спарте начинает происходить упрощение быта ее жителей – в жилищах и повседневном обиходе исчезают предметы роскоши. Спартанцы самоизолируются от внешнего мира. Они не выезжают за пределы своего государства сами и не пускают к себе чужеземцев. Все ради того, чтобы не научиться дурному.
Карта древнегреческого государства Спарта / Фото: developer.mob-edu.ru

Карта древнегреческого государства Спарта / Фото: developer.mob-edu.ru

В государстве нет художников, поэтов, драматургов, ученых: всех тех, кого чтут и превозносят в остальном античном мире. Гражданам Спарты разрешено заниматься лишь военной подготовкой и спортом. Да и то лишь теми его видами, где правила запрещают сдаваться.

Любое, даже самое малейшее отклонение от существующих норм, жестоко наказывалось. В одной из поздних легенд, например, рассказывается, как один спартанец был казнен лишь только за то, что вздумал украсить свою одежду цветной лентой.

Краткость – сестра спартанца


Древнегреческий прозаик и драматург Ксенофонт однажды сказал, что гораздо проще дождаться слова от статуи из камня, нежели от юноши из Спарты. А если спартанцы и говорили, то исключительно по делу. Краткость в высказываниях человека в наше время называется «лаконичностью». И произошло оно от названия одной из областей Спарты – Лаконии.
Лаконская ваза с изображением охоты. Лувр / Фото: wikipedia.org

Лаконская ваза с изображением охоты. Лувр / Фото: wikipedia.org

На современном сленге можно сказать, что спартанцы разговаривали хэштегами. Так, один из царей Спарты, Архидам, узнав, что элейцы заключили союз с его врагами, послал им письмо. В нем всего в четырех словах спартанский правитель пообещал уничтожить всех, написав следующее: «Архидам – элейцам. Покой прекрасен».

Еще более лаконичный ответ спартанцев получил Филипп Македонский во время завоевательного похода в Грецию. В своем грозном послании отец Александра Великого написал: «Если я войду в область Лаконию, то после уничтожу всю Спарту». Спартанцы ему ответили одним словом – «Если».

Жуткая еда


Абсолютное гражданское равенство было одним из постулатов государственного строя Спарты. Чтобы никто из спартанцев не объедался в собственном доме (в то время, как другие бы недоедали), в государстве были введены общие трапезы - сисситии. Основным блюдом которых была так называемая «черная похлебка». Точного рецепта ее историки не знают, однако предполагают, что это было мясо, сваренное в крови и круто заправленное солью и уксусом.
Общая трапеза в Спарте. Гравюра XVIII века. / Фото: facebook.com

Общая трапеза в Спарте. Гравюра XVIII века. / Фото: facebook.com

Естественно, такое кушанье мог есть не каждый. Из-за необычных гастрономических пристрастий спартанцев их соседи – греки, рассказывали много историй. Так, например, однажды один из жителей города Сибарис, побывав на спартанской общей трапезе, сказал после нее: «Вот теперь я понял, почему вам, спартанцам, смерть не страшна.»

Ненависть к меломанам


В одной древнегреческой рукописи, сохранившейся до наших дней, есть описание песни, которую на всех торжествах исполняли в Лаконии. Мужское население в соответствии с возрастом разделялось на 3 хора.
Праздник в честь победы спартанцев / Фото: vokrugsveta.ru

Праздник в честь победы спартанцев / Фото: vokrugsveta.ru

В песенной партии стариков, открывавших праздник, говорилось о том, что когда-то они были молодыми и сильными. Далее подключались певцы среднего возраста, которые пели о том, что могут «навалять» кому угодно прямо сейчас. Заканчивала праздничное песнопение спартанская молодежь. В своей песне она обещала убить всех врагов в скором будущем.

Как и песни, музыкальные инструменты спартанцев не отличались сильным разнообразием. Воинственный народ был против любой их модернизации. Сохранилась история, когда однажды на празднике в честь Аполлона один из прогрессивных музыкантов натянул на свою лиру больше струн, чем было положено. К нему подошел один из спартанцев и, держа в руке меч, серьезно поинтересовался, с какой из сторон – справа или слева, лучше будет обрубить лишние.

Войны против собственного народа


Все молодые спартанцы в обязательном порядке должны были проходить «агоге» – своеобразный курс молодого бойца. В конце этого военного обучения юные кандидаты в воины обязаны были сдать необычный «кровавый экзамен». Для этого их отряды отправлялись грабить, насиловать и убивать подневольных Спарте илотов.
Жители Спарты провожают своих воинов / Фото: vsyachyna.com

Жители Спарты провожают своих воинов / Фото: vsyachyna.com

Такое испытание приносило двойную выгоду. Во-первых, молодые бойцы на практике получали опыт реального кровавого насилия, которое после легко применяли в боевых походах. Во-вторых, юноши предотвращали возникновения восстаний среди вассалов Спарты – ведь в своих рейдах они уничтожали самых авторитетных и физически сильных рабов.

В период войны против Афин спартанцы объявили о наборе 2 тысяч крепких илотов для формирования вспомогательных военных подразделений. Всех добровольцев с почестями и лавровыми венками на головах водили по храмам Спарты. После эти илоты загадочным образом исчезли.
Расправа спартанцев над илотами, названная историками «стратегией разрушения» / Фото: i.pinimg.com

Расправа спартанцев над илотами, названная историками «стратегией разрушения» / Фото: i.pinimg.com

Историки считают, что все они послужили «живыми мишенями» в тренировках спартанских воинов перед решающими битвами. Кроме того, таким образом Спарта обезопасила себя от «удара в спину» – возможного внутреннего восстания рабов в период войны с Афинами.

Тяжелые и хрупкие деньги


Еще одна причуда спартанцев, над которой смеялась вся Греция – железные деньги. Точнее их размер. По преданиям «валюта» Спарты была настолько большой, что для хранения не самого внушительного состояния его хозяину требовался огромный сарай. А вот как выглядели спартанские монеты, ученым до сих пор неизвестно.
Африканские деньги «Кисси» в виде металлических прутов. Спартанские деньги могли иметь похожий вид / Фото: brooklynmuseum.org

Африканские деньги «Кисси» в виде металлических прутов. Спартанские деньги могли иметь похожий вид / Фото: brooklynmuseum.org

По одной из теорий деньги Спарты напоминали железные буханки, по другой – длинные тонкие пруты. Одно известно точно: спартанские железные деньги после изготовления закалялись в уксусе. Из-за этого метал становился довольно хрупким. Таким образом естественным путем предотвращалась страсть человека к большой наживе.

Почти матриархатное общество


Хотя женщины Спарты и не участвовали в войнах – они, как и мужчины, в молодом возрасте получали хорошую физподготовку и учились военному делу. Если сравнивать спартанок с гречанками, то первые имели настолько большие права в своем обществе, что другие народы нередко упрекали спартанцев в матриархате.
Почему древние греки восхищались Спартой, но не спешили перенимать традиции этого государства

«Спартанская женщина дает щит своему сыну». Жан-Жак Барбье, 1826 год. / Фото: portlandartmuseum.us

На самом деле всему этому было вполне рациональное практическое объяснение. Мужчины Спарты тысячами гибли на войнах, а землю их обязаны были наследовать и защищать женщины. По этой же причине брак для спартанца был делом обязательным. Холостяков в Спарте публично позорили и презирали, как неполноценных членов общества.

Крах спартанской государственной модели


Практика показала, что государственный уклад, основанный на аскетизме, войне и насилии, является нежизнеспособным в долгосрочной перспективе. Спарта настолько часто ввязывалась в военные конфликты, что их отважные воины гибли, а военачальники развращались щедрой добычей.
Современная Спарта / Фото: travelest.ru

Современная Спарта / Фото: travelest.ru

Постепенно спартанская армия стала настолько слабой, что вокруг городов начали возводить до этого ненужные и презираемые фортификационные укрепления. В середине II века до н. э. Спарта являла собой жалкое зрелище – численность населения составляла всего около 700 граждан. При этом спартанский царь считался одним из самых изнеженных правителей тогдашнего мира. А женщины Спарты – самыми развратными во всей Греции.

И все же история навсегда запечатлела в своих анналах этот воинственный и свободолюбивый народ. Оставив потомкам множество рассказов и легенд о былой моще и славе воинов Спарты.

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Почему древние греки восхищались Спартой, но не спешили перенимать традиции этого государства

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Почему древние греки восхищались Спартой, но не спешили перенимать традиции этого государстваПодписаться на мой Instagram
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