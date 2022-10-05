Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библ

Не в обиду чувствам верующих будет сказано, но давайте сойдемся на том, что все мы здесь здравомыслящие цивилизованные люди, и не будем оспаривать очевидное. Как ни крути, а главный бестселлер последних двух тысячелетий местами изобилует довольно неоднозначными с точки зрения морали историями и довольно откровенными сценами явно не для детишек. Чего только стоит повесть о дочерях, которые ритмично и методично насиловали собственного отца, история о «хорошем парне», который предложил толпе свою невинную дочь, или сказ о мужике, который хотел принести в жертву своего собственного сына.











Но знаете что, дорогие читатели, на самом деле все это еще цветочки. Устраивайтесь поудобнее за монитором и постарайтесь представить себе такие библейские пассажи, после которых ребятки из ранней христианской церкви сделали живописный фейспалм и прошептали: «О, Господи, пожалуйста, нет, только не это, можно мы ЭТО вырежем?». Хорошая новость: напрягать воображение не придется, потому что сейчас мы вам все подробненько расскажем. Плохая новость: после того, что вы прочитаете, кому-то из вас явно захочется сходить к психотерапевту.



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