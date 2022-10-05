Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библ

Не в обиду чувствам верующих будет сказано, но давайте сойдемся на том, что все мы здесь здравомыслящие цивилизованные люди, и не будем оспаривать очевидное. Как ни крути, а главный бестселлер последних двух тысячелетий местами изобилует довольно неоднозначными с точки зрения морали историями и довольно откровенными сценами явно не для детишек. Чего только стоит повесть о дочерях, которые ритмично и методично насиловали собственного отца, история о «хорошем парне», который предложил толпе свою невинную дочь, или сказ о мужике, который хотел принести в жертву своего собственного сына.
Но знаете что, дорогие читатели, на самом деле все это еще цветочки. Устраивайтесь поудобнее за монитором и постарайтесь представить себе такие библейские пассажи, после которых ребятки из ранней христианской церкви сделали живописный фейспалм и прошептали: «О, Господи, пожалуйста, нет, только не это, можно мы ЭТО вырежем?». Хорошая новость: напрягать воображение не придется, потому что сейчас мы вам все подробненько расскажем. Плохая новость: после того, что вы прочитаете, кому-то из вас явно захочется сходить к психотерапевту.
Промежность Девы Марии сожгла руку недоверчивой повитухе
Начнем, пожалуй, с вот этой вот милой истории из Протоевангелие Иакова, которую торжественно вычеркнул из Библии в 405 году Папа Иннокентий I. Этот отрывочек был написан примерно в 150 году и подробно описывает все гинекологические перипетии рождения Иисуса Христа. Вобщем, история такова. Когда Дева Мария начала рожать, Иосиф тут же привел к ней опытную повитуху, однако, ее услуги оказались излишними, ведь вместо того, чтобы по-человечески выползти из чрева, маленький Иисус просто телепортировался из рая прямо на ручки к матери с громкой вспышкой и громом.
Несколько шокированная повитуха пожала плечами и пошла домой, но по дороге встретила свою коллегу и поспешила рассказать ей о той жести, которую она только что видела. Коллега оказалась настроена более скептически и решила проверить все опытным путем. Мария, как по-настоящему ответственная пациентка, радостно согласилась принять нужную для осмотра позу, однако, когда недоверчивая повитуха сунула свои пальцы в то самое место, оттуда вырвался огонь и сжег ей руку. Правда, потом новорожденный Иисус пожалел дурочку и бесплатно подарил ей новую конечность, так что все, вроде как, закончилось хорошо.
Проклятие Иуды и взрывающееся мужское достоинство
Существует в истории еще одна занятная утерянная книга о бытие Иисуса, написанная неким Папием Иерапольским, которая дошла до нас только фрагментами, но того, что в них описано, как бы и так вполне достаточно. Сейчас, детки, мы расскажем вам о том, как, по версии этого самого Папия, Бог покарал за предательство Иуду.
После того, как парень заложил Иисуса за небольшое финансовое вознаграждение, Бог наслал на него интересное проклятие. Мужское достоинство Иуды, цитируем, «разбухло до невиданных срамных размеров и источало из себя кровь, гной и личинок, которые расползались по всему его телу каждый раз, когда он справлял естественную нужду». Серьезно, это звучит еще хуже, чем запущенный случай гонореи.
Вуайеризм, фетишизм и все-все-все
А вот еще одна крайне интересная история об отношениях Иисуса и Марии Магдалены, которую поведал нам один из ранних Отцов Церкви Епифаний Кипрский. В общем, если верить тому самому Епифанию, дело было так. В один прекрасный день Иисус отвел Марию Магдалену в горы и заставил ее смотреть, как он занимается сексом с другой женщиной, которую он внезапно вытащил из своего бока (ну знаете, семейные традиции). В конце этого занимательного представления Иисус собрал и, эм, проглотил свои собственные, скажем так, «выделения» (вопрос, зачем?).
В общем, дальше Епифаний пишет, что Магдалена была настолько шокирована, что у нее подкосились ноги, и она упала прямиком на свою пятую точку. Занавес. Ах да, еще наш Кипрский друг пишет о том, что вместо вина и хлеба причащались древние христиане мужским семенем и женской менструальной кровью. А теперь, внимание, вопрос! С кем все-таки что-то не так: с Иисусом или с Епифанием Кипрским?
Адские эмбрионы-убийцы
Ну и напоследок, немножечко того, что явно понравится пролайфером. Если верить Апокалипсису Петра, в аду девушек, которые сделали аборт, ожидает небольшой неприятный сюрприз в стиле «Звездных Войн». Хотите знать какой? Неважно, мы все равно вам расскажем.
В качестве наказания таких грешниц в аду будут ожидать абортированные зародыши, которые парят в воздухе и стреляют струями огня и молниями из глаз. Нет, это нужно повторить еще раз. Абортированные «тугосери», которые стреляют молниями из глаз. Это круче, чем «Люди Х». Все, теперь вы слышали в этом мире все.
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