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Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библ

Не в обиду чувствам верующих будет сказано, но давайте сойдемся на том, что все мы здесь здравомыслящие цивилизованные люди, и не будем оспаривать очевидное. Как ни крути, а главный бестселлер последних двух тысячелетий местами изобилует довольно неоднозначными с точки зрения морали историями и довольно откровенными сценами явно не для детишек. Чего только стоит повесть о дочерях, которые ритмично и методично насиловали собственного отца, история о «хорошем парне», который предложил толпе свою невинную дочь, или сказ о мужике, который хотел принести в жертву своего собственного сына.

Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

Но знаете что, дорогие читатели, на самом деле все это еще цветочки. Устраивайтесь поудобнее за монитором и постарайтесь представить себе такие библейские пассажи, после которых ребятки из ранней христианской церкви сделали живописный фейспалм и прошептали: «О, Господи, пожалуйста, нет, только не это, можно мы ЭТО вырежем?». Хорошая новость: напрягать воображение не придется, потому что сейчас мы вам все подробненько расскажем. Плохая новость: после того, что вы прочитаете, кому-то из вас явно захочется сходить к психотерапевту.

Промежность Девы Марии сожгла руку недоверчивой повитухе


Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

Начнем, пожалуй, с вот этой вот милой истории из Протоевангелие Иакова, которую торжественно вычеркнул из Библии в 405 году Папа Иннокентий I.
Этот отрывочек был написан примерно в 150 году и подробно описывает все гинекологические перипетии рождения Иисуса Христа. Вобщем, история такова. Когда Дева Мария начала рожать, Иосиф тут же привел к ней опытную повитуху, однако, ее услуги оказались излишними, ведь вместо того, чтобы по-человечески выползти из чрева, маленький Иисус просто телепортировался из рая прямо на ручки к матери с громкой вспышкой и громом.

Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

Несколько шокированная повитуха пожала плечами и пошла домой, но по дороге встретила свою коллегу и поспешила рассказать ей о той жести, которую она только что видела. Коллега оказалась настроена более скептически и решила проверить все опытным путем. Мария, как по-настоящему ответственная пациентка, радостно согласилась принять нужную для осмотра позу, однако, когда недоверчивая повитуха сунула свои пальцы в то самое место, оттуда вырвался огонь и сжег ей руку. Правда, потом новорожденный Иисус пожалел дурочку и бесплатно подарил ей новую конечность, так что все, вроде как, закончилось хорошо.

Проклятие Иуды и взрывающееся мужское достоинство


Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

Существует в истории еще одна занятная утерянная книга о бытие Иисуса, написанная неким Папием Иерапольским, которая дошла до нас только фрагментами, но того, что в них описано, как бы и так вполне достаточно. Сейчас, детки, мы расскажем вам о том, как, по версии этого самого Папия, Бог покарал за предательство Иуду.

Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

После того, как парень заложил Иисуса за небольшое финансовое вознаграждение, Бог наслал на него интересное проклятие. Мужское достоинство Иуды, цитируем, «разбухло до невиданных срамных размеров и источало из себя кровь, гной и личинок, которые расползались по всему его телу каждый раз, когда он справлял естественную нужду». Серьезно, это звучит еще хуже, чем запущенный случай гонореи.

Вуайеризм, фетишизм и все-все-все


Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

А вот еще одна крайне интересная история об отношениях Иисуса и Марии Магдалены, которую поведал нам один из ранних Отцов Церкви Епифаний Кипрский. В общем, если верить тому самому Епифанию, дело было так. В один прекрасный день Иисус отвел Марию Магдалену в горы и заставил ее смотреть, как он занимается сексом с другой женщиной, которую он внезапно вытащил из своего бока (ну знаете, семейные традиции). В конце этого занимательного представления Иисус собрал и, эм, проглотил свои собственные, скажем так, «выделения» (вопрос, зачем?).

Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

В общем, дальше Епифаний пишет, что Магдалена была настолько шокирована, что у нее подкосились ноги, и она упала прямиком на свою пятую точку. Занавес. Ах да, еще наш Кипрский друг пишет о том, что вместо вина и хлеба причащались древние христиане мужским семенем и женской менструальной кровью. А теперь, внимание, вопрос! С кем все-таки что-то не так: с Иисусом или с Епифанием Кипрским?

Адские эмбрионы-убийцы


Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

Ну и напоследок, немножечко того, что явно понравится пролайфером. Если верить Апокалипсису Петра, в аду девушек, которые сделали аборт, ожидает небольшой неприятный сюрприз в стиле «Звездных Войн». Хотите знать какой? Неважно, мы все равно вам расскажем.

Эротический триллер с религиозным уклоном или парочка историй 18+, которые пришлось вырезать из Библии из-за слишком безумного содержания

В качестве наказания таких грешниц в аду будут ожидать абортированные зародыши, которые парят в воздухе и стреляют струями огня и молниями из глаз. Нет, это нужно повторить еще раз. Абортированные «тугосери», которые стреляют молниями из глаз. Это круче, чем «Люди Х». Все, теперь вы слышали в этом мире все.

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