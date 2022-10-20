Как быстро почистить плитку в ванной

Керамическая, стеклянная или каменная плитка в ванной комнате — это настоящая классика современного ремонта. Представленный облицовочный материал обладает многими преимуществами: он прочен, долговечен и прост в эксплуатации.



Правда, с течением времени декоративные блоки теряют свой первоначальный, привлекательный внешний вид. На них появляются следы известкового и мыльного налета, а также очаги плесневых, грибковых и коррозионных поражений. К счастью, в современных бытовых и строительных магазинах продается огромное количество средств, предназначенных для удаления подобных загрязнений. Создать соответствующий реактив можно, в том числе и самостоятельно, смешав простейшие подручные ингредиенты: лимонную кислоту, уксус, нашатырный спирт и так далее.





Общие рекомендации по чистке

Отмываем разные типы загрязнений

Мыльный налет

Плесень

Ржавчина

Остатки стройматериалов

Разводы около плитки и швов

Особенности чистки по видам плитки

Как почистить межплиточные швы?

Рекомендации по регулярному уходу

Ванная комната — это классическая мокрая зона, нуждающаяся в особом обращении в плане организации ремонта. Здесь всегда наблюдается повышенный уровень влажности: вода в виде пара постепенно пробирается в любые, даже наглухо герметизированные места.Сырость и недостаток свежего воздуха — отменная среда для формирования грибка и плесени. Аналогичным образом можно высказаться о мыльном и известковом налете. Именно поэтому процесс очистки и последующей защиты облицовочных блоков должен проводиться в соответствии с достаточно строгим регламентом:не ленимся и стараемся выполнять генеральную уборку, как минимум, раз в 1,5-2 месяца;не забываем о том, что нужно помыть и очистить все находящиеся рядом с отделкой поверхности (плоскости стен, душевых кабин, шторки, шкафчики);отдаем предпочтение проверенным средствам — специализированным покупным составам или растворам из соды, лимонного сока и уксуса;забываем о жестких щетках и смесях, содержащих абразивные вещества — они «убивают» не только керамику и стекло, но и камень с керамогранитом;заботимся о покупке клинингового оборудования — облегчаем свои труды хорошим парогенератором или пароочистителем.Других рекомендаций нет. При должной подготовке, справиться с процессом очистки плитки от налета сможет даже человек, изначально далекий от подобной деятельности.Классические мокрые зоны нуждаются в особой отделке, которая не будет портиться из-за высокого уровня влажности. Однако профильным компаниям пока не удалось создать материала, обладающего буквально стопроцентными параметрами в плане водостойкости.Керамика, керамогранит, стекло, камень — пожелтеть может что угодно, правда с меньшей скоростью. Именно из-за наличия обильного количества жидкости декоративные блоки буквально обрастают всевозможными типами грязи:Известковый налет — образуется в результате твердения бетона, контактирующего с углекислым газом. Оседает на поверхностях в виде белых пятен, состоящих из мелких кристаллических пылинок.Классические мыльные следы — остатки разнообразных моющих средств. Появляются из-за плохо смытых шампуней, гелей, кондиционеров, скрабов и бальзамов.Плесневые и грибковые отложения — сочетание влаги и недостатка свежего воздуха (например, в местах скопления плиточного клея) формирует отличную среду для размножения патогенных микроорганизмов.Ржавчина — очаги коррозии, хорошо знакомые, в первую очередь, бывалым автомобилистам. Возникают благодаря некачественной воде, насыщенной всевозможными, не слишком полезными добавками.Остатки строительных материалов — полосы затирочного раствора, шпатлевки, разведенных сухих смесей и герметиков. Должны убираться рабочими, отвечающими за ремонт, но данное правило регулярно не соблюдается. Каждый тип загрязнений нуждается в индивидуальном подходе. Мыльные следы счищаются обыкновенной струей из душа, а плесневые отложения удаляются, преимущественно, специализированными покупными средствами.Используем лимонную или уксусную кислоту. Наливаем вещество в заранее подготовленную тару, замачиваем губку, наносим реагент на очаги поражений, после чего смываем чистой теплой водой. Применяем сильнодействующий нашатырный спирт, разводя его с простой водопроводной жидкостью в соотношении 1:1. Наносим полученную смесь на точки скопления загрязнений, а затем сбиваем все водичкой. Работать с данным химикатом нужно исключительно при наличии хорошей вентиляции. Задействуем пароочиститель. Подойдут любые профильные устройства популярных марок (EasyFix, Karcher, MIE Juno, Kitfort, Grandmaster, Bissel и пр. В бак прибора заливается вода, которая нагревается и превращается в пар, после чего отправляется в шланг под давлением. Паровой поток отлично вычищает грязь, в том числе из самых мелких щелочек. Справиться с представленными манипуляциями сможет даже человек, никогда ранее не организовывавший чистку кафеля в ванной комнате.Следующий тип загрязнений, появляющийся на кафеле, стекле или камне из-за обыкновенных шампуней, гелей, бальзамов и кондиционеров. В процессе использования они смешиваются с влагой, которая впоследствии испаряется, оседая на всех окружающих поверхностях плитки. Избавиться от подобного налета можно по шагам одной из двух эффективных инструкций:Применяем моющее средство для посуды. Растворяем синтетическую химию (Fairy, Biolan, Sorti) в теплой водичке, а затем наносим состав на всевозможные пятна. Оставляем смесь на один час. Потом смываем все струей из душа, и насухо вытираем простыми салфетками.Задействуем самодельный реагент. Смешиваем 1,5 л воды и 100 гр соды, а также по 50 мл уксуса и нашатырного спирта. Переливаем вещество в бутылку с пульверизатором, и разбрыгиваем на загрязненные места. В конце производим затирку настенной или напольной плитки мягкой губкой. Обрабатывать ее поверхность нужно аккуратно, стараясь не допустить образования царапин и сколов.Справиться с мыльным налетом очень легко — для этого не придется заботиться о покупке каких-либо специализированных химикатов и клининговых инструментов.Плесень и грибок на кафельной плитке в ванной — это чрезвычайно опасные элементы, наносящие немалый урон здоровью человека. Патогенные микроорганизмы выбрасывают в воздух вредные частицы, которые впоследствии попадают в организмы людей, проживающих в доме или квартире. К счастью, существует сразу несколько способов борьбы с подобными видами грязи:Бытовая химия, обязательно с высоким содержанием хлора («Белизна» или «Доместос»). Обрабатываем очаги поражений веществом, нанося его при помощи обыкновенной губки. Не забываем о собственной безопасности — надеваем перчатки. Оставляем состав на 30-40 минут, дожидаясь, пока он впитается. Смываем все горячей водой.Специализированные покупные препараты противогрибкового типа. Неплохим примером соответствующих чистящих химических веществ является «Полимикс». В реагенте есть микробиоцид в форме четвертичного аммония — элемент, убивающий все грибковые и плесневые отложения. Химикат разводится с водой (по инструкции), заливается в бутылку с пульверизатором, и разбрызгивается на проблемные пятна.От грибков и плесени нужно избавляться сразу, ведь они являются источниками разнообразных вирусов и инфекций.Следующий, крайне распространенный тип загрязнений, постоянно появляющийся на плитке в ванной комнате — это, конечно же, обыкновенная коррозия. Классические «рыжики» образуются, в первую очередь, из-за не слишком чистой и качественной водопроводной воды. Для того чтобы убрать подобную грязь с керамогранитной, керамической, каменной или стеклянной отделочной основы, следует:Воспользоваться простой перекисью водорода — веществом, представленным в ассортименте любой аптеки. Покупаем сразу 3-4 пузырька (благо, они очень дешевые), и наносим его брызги на проблемные пятна. Дожидаемся, пока химикат немного впитается, после чего затираем все с помощью микрофибры. Для удаления сильно въевшихся полос 50 мл представленного реагента смешивается с 2 чайными ложками пищевой соды и 1 ст. л натертого в кашицу хозяйственного мыла.Второй, чрезвычайно действенный и по-настоящему эффективный вариант — это меламиновая губка. Вспененный пластик из полимера формальдегидной смолы относится к числу мощнейших бытовых чистящих средств. Он продается в бытовых торговых центрах и на сайтах сетевых маркетплейсов (там можно заказать сразу 100-200 штук). Применять вещество очень легко — надеваем перчатки и натираем им грязные поверхности. Коррозия исчезает буквально на глазах.Должную эффективность может показать и пароочиститель. С его помощью можно удалить грязь даже из самых мелких трещин и щелочек. При очистке плитки таким инструментом, работа ускоряется в несколько раз.Ремонтные работы — это череда чрезвычайно грязных занятий. Нередко в результате тех или иных строительных манипуляций пачкаются элементы уже уложенной, финишной отделки. Причем загрязнения могут носить самый разный характер: от шпатлевки до краски и герметика. Максимально стойкие, засохшие и успевшие затвердеть пятна подвергаются обработке и удалению по шагам простых инструкций:Смешиваем 1/3 флакона аммиака и 100 мл уксуса. Складываем марлю в три слоя, после чего окунаем ее в приготовленный химикат, не забыв предварительно натянуть резиновые перчатки. Прикладываем ткань к очагам поражения на 10-15 минут. Остается только потереть все влажной губкой и смыть остатки водой.Берем обыкновенный малярный нож со сменными острыми лезвиями. Чрезвычайно аккуратно счищаем верхние участки грязных мест (пленку высохшего герметика, клубок монтажной пены, горку затирки). Затем наливаем на тряпочку «Уайт-Спирит», после чего стараемся вытереть все, предварительно подрезанные точки. Ждем 30-40 минут, затем сбиваем грязь душевой струей.Аналогичным образом могут использоваться и специализированные рубила, чем-то напоминающие простые отвертки. Они изготавливаются из вольфрамовой стали, и не наносят грубых повреждений хрупкой плиточной основе.«Как убрать разводы с глянцевой плитки в ванной?» — чрезмерно популярный вопрос, появляющийся в поисковой системе Яндекса по 9-10 тыс. раз ежемесячно. Загрязнения данного типа появляются на керамических, стеклянных или керамогранитных основаниях после неправильно проведенной уборки. Жирные полосы — это следы мыльных чистящих средств, а также остатки воды с высоким содержанием минеральных веществ. Убираются они так:Берем обыкновенную хлорку, и разводим с теплой, желательно фильтрованной жидкостью. Заливаем состав в любую подходящую тару. Обмакиваем плотную тряпку или марлю, сложенную в 5-6 раз. Прикладываем ткань к проблемной зоне, и держим ее на месте в течение нескольких минут. Затем затираем все губкой и смываем душевой струей.Применяем обыкновенное очищающее средство для мытья плитки и посуды с агрессивным обезжиривающим эффектом. Подойдет, например, «Капля», LIBY, Sorty или AOS. Нанесите вещество на все образовавшиеся разводы, потом очистите зоны водичкой и протрите салфеткой. В качестве инструмента для натирки можно использовать плотную махровую тряпку (она обязательно должна быть сухой!).Пароочиститель также отлично справляется и с данным типом загрязнений. Проще говоря, он выступает в роли универсального клинингового инструмента, помогающего бороться с всевозможными пятнами, появляющимися на отделке в ванной комнате.В ассортименте любого современного строительного магазина представлен невероятно широкий набор декоративных плиток. Причем каждый подтип данного материала нуждается в особом, индивидуальном эксплуатационном обслуживании и уходе. Чистить такие панели следует с учетом их преимущественных характеристик:матовые — избегаем любых абразивных веществ, отдавая предпочтение классическим моющим обезжиривающим средствам;гладкие — никаких особых инструкций в этом случае нет, стараемся избегать особо мощных бытовой химии;глянцевые — ни в коем случае не используем меламиновые губки и нашатырный спирт (лучше задействовать слабый раствор уксуса);плитки с рельефной формацией — действительно качественное очищение поверхностей с такой текстурой производится исключительно при помощи парогенератора;полированная — забываем о жестких щетках и губках со слишком твердыми, прорезиненными поверхностями, удаляем грязь простым нашатырем;лаппатированная — максимально неприхотливый аналог стройматериала, очистка которого производится любым подходящим методом.Человек, следующий перечисленным советам, не только приведет ванную комнату в порядок, но и сохранит качественный вид отделки.Межплиточные швы загрязняются очень быстро, особенно если на них уложен затирочный раствор светлого оттенка. Как правило, на их очистку уходит внушительное количество времени:Берем обыкновенную зубную пасту или пищевую соду. Наносим один из двух представленных компонентов на ненужную зубную щетку с жестким ворсом. Начинаем чистить поверхности, стараясь не слишком надавливать на инструмент.Применяем отбеливатель — обыкновенный хлор. Обмакиваем губку в веществе, после чего протираем все проблемные места. Ждем 10-15 минут, и убираем плоскости влажной тряпкой.Упростить процесс можно с помощью парогенератора. В бак данного устройства заливается обыкновенная вода, которая после нагрева превращается в раскаленный пар. Тот, в свою очередь, подается наружу под высоким давлением, через специальный узкий шланг. Он отлично подходит для работ по очистке плитки, так как моет любые поверхности, добираясь даже до узких щелей.Главный совет, который позволит избежать значительного загрязнения ванной комнаты, заключается в регулярной уборке. Лучше протирать плитку раз в 1,5-2 месяца, тратя на представленное занятие по 15-20 минут, чем заниматься той же процедурой ежегодно, но в течение целого дня.