Как живут люди в самом жарком городе мира, где птицы замертво падают с неба от невыносимого зноя

Самое жаркое лето за последние 70 лет

Карта Кувейта.

Автомобили и светофоры расплавились от жары.

Как спасаются люди в таком аду

Как можно жить в таком знойном аду?

Расплавленные автомобили на одной из парковок в Эль-Кувейте.

Люди, которые здесь живут - невероятно выносливые и стойкие.

Угроза выживания

Эль-Кувейт - очень красивый и современный город.

Вся эта урбанизационная красота очень быстро увянет, если люди оставят регион.