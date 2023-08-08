10 странных медицинских состояний, о которых практически никто не слышал
С тех пор как на Земле появился первый человек, медицина сильно изменилась. За миллионы лет люди научились распознавать и лечить множество заболеваний, даже смертельные. Хотя известно о болезнях много, некоторые симптомы вызывают у докторов сомнения. Предлагаем обзор 10 странных медицинских состояний, о которых вы никогда не слышали.
Принцип Бритва Оккамы – это понятие, которым пользуются для принятия оптимального решения проблемы. Суть приема в том, чтобы среди многих решений выбрать самое простое, а, значит, и правильное. В области медицины суть принципа состоит в том, что «если вы слышите топот копыт, то это, скорее всего, лошади, а не зебры». Это значит, что из списка симптомов выбирать нужно самые основные. Не стоит предполагать сразу самое редкое заболевание на свете, например, наличие жалоб на головную боль и чувствительность к свету и звуку, скорее всего, говорит о мигрени. Хотя организмы могут преподнести и сюрпризы.
10. Извращенный аппетит
Извращенный аппетит
Извращенный аппетит – это состояние, когда человек вместо традиционных продуктов питания, содержащие витамины, микроэлементы и минералы, употребляет в пищу землю, краску, деньги или бумагу. Употребляя такую пищу, люди рискуют нанести внутренним органам травмы в виде порезов и разрывов. Кроме того, они страдают от недоедания. Синдром извращенного аппетита – это болезнь, которая возникает еще в детстве, и длится не больше года. Если у детей есть психические отклонения, то болезнь может длиться намного дольше. Лечить такие болезни призваны психиатры.
9. Синдром Алисы в Стране Чудес
Синдром Алисы в Стране Чудес
Синдром Алисы в Стране Чудес – это болезнь, когда мозг воспринимает окружающие предметы извращенно. Человек, страдающий данным заболеванием, верит в то, что предметы и люди уменьшаются или вырастают до гигантских размеров прямо у него на глазах. Он также может страдать тактильными и слуховыми галлюцинациями. Такой синдром может развиться у людей долгое время страдающих мигренями и эпилепсией.
8.Синдром чужой руки
Синдром чужой руки
Синдром чужой руки – это заболевание, связанное с нарушениями психики. Человек воспринимает одну или обе руки за части тела, которые живут своей жизнью. Причиной возникновения такого заболевания может быть результат хирургического вмешательства на мозг или эпилепсия, когда нарушаются связи между обоими полушариями головного мозга, и человек не в состоянии контролировать движения рук. Люди, которые пережили такое состояние, утверждают, что чувствовали, как рука или руки им не подчиняются.
7. Врожденная нечувствительность к боли
Врожденная нечувствительность к боли
Люди, у которых есть синдром врожденной нечувствительности к боли, не чувствуют боль. Многие подумают, что это не болезнь, а подарок судьбы, но необходимо знать о том, что организм реагирует болью на заболевание. Мозг посылает сигналы к определенным местам в организме, чтобы человек оградил себя от причины боли, например, отдернул руку, чтобы не получить ожог. Если у человека синдром нечувствительности к боли, то последствия могут быть даже смертельными. Такие люди должны осматривать себя несколько раз в день, чтобы убедиться в том, что их здоровью ничего не угрожает: переломы, кровотечения и т.д.
6. Аллергия на воду
Аллергия на воду
Аллергия на воду – это болезнь, в результате которой на коже при соприкосновении с водой появляется сыпь или пузырьки. Если человек с таким заболеванием умоется, то на его лице появится сыпь, которая продержится до двух часов. В основном это заболевание поражает женскую половину человечества в подростковом возрасте. Лечения не существует, но применение антигистаминных, стероидных препаратов облегчает течение болезни.
5. Синдром Котара
Синдром Котара
Синдром Котара – это психическое расстройство, во время которого человек верит в то, что он мертвец. Эта иллюзия настолько сильна, что кожа и мягкие ткани могут начинать отмирать и кровоточить, органы отказывать. Эти люди думают, что они мертвецы среди живых. Заболевание возникает вследствие повреждения определенных участков мозга. Лечение отсутствует, хотя назначают антидепрессанты и шоковую терапию.
4. Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП)
Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП)
Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая превращает мягкие ткани организма (сухожилия, связки и хрящи) в костную ткань. Так как мягкие ткани затвердевают, то человек не может двигаться. Этот процесс начинается в основном в детстве, с шейного отдела и медленно опускается ниже. Человеку становится тяжело дышать, он превращается в живую статую. Такие больные обычно не доживают до 40 лет.
3. Синдром Клейне — Левина
Синдром Клейне — Левина
Синдром Клейне — Левина или Синдром Спящей Красавицы является одной из болезней, связанных с расстройством сна. Люди, страдающие таким заболеванием, могут спать 21 час в сутки. Синдром в основном в жизни человека проявляется эпизодически. Хотя он и называется «синдром Спящей Красавицы», в основном он встречается у мужчин: они составляют 70% из всех пациентов. Корень проблемы лежит в дисфункции гипоталамуса. Это достаточно редкое заболевание – на 1 миллион людей приходится 1 случай ФОП. После первого приступа повторно он может проявиться через 8 – 13 лет.
2. Фатальная семейная бессонница
Фатальная семейная бессонница
Фатальная семейная бессонница является ещё одним расстройством сна. Она вызвана нарушениями работы головного мозга и прионовой болезнью, возникающей вследствие нарушения формирования белка, что приводит к мутации генов. Впервые этот симптом проявляется в среднем возрасте простой бессонницей, которая усугубляется со временем и приводит даже к внешним изменениям черт лица человека. Лечения не существует. Смерть больного может наступить через 12-16 месяцев.
1. Гиперэксплексия
Гиперэксплексия
Гиперэксплексия – это болезнь, о которой никто не слышал. Синдром основан на рефлексе Моро. Причина заболевания неизвестна, но принято считать, что оно возникает вследствие психического расстройства. Человек многократно автоматически повторяет слова или фразы, как попугай, копирует поведение человека, находящегося рядом и выполняет команды «бежать», «прыгать» и «бить». Он проявляется в подростковом возрасте. С возрастом эти симптомы угасают.
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