Почему трескается капуста

Растрескивание капустных кочанов – частое явление на дачном участке. Очень обидно, когда после тщательного ухода, прополки и регулярного полива на овощах вдруг появляются трещинки, в которые забираются гусеницы и слизни.

Такая капуста быстро гниет и не подлежит длительному хранению, поэтому все затраченные усилия оказываются напрасными. В редких случаях треснувшие кочаны можно использовать для закваски, но чаще всего их приходится просто выбрасывать. В чем же причина образования трещин? И что делать для защиты своего урожая?







Почему капуста трескается во время роста? Причин, по которым на капусте появляются трещины, может быть несколько. Кочаны, находящиеся в стадии созревания, обычно лопаются из-за неравномерного полива, а более молодые растения чаще страдают вследствие генетических особенностей сорта или несоблюдения сроков посадки.

Наиболее подвержены растрескиванию ранние сорта, такие как «Слава 1305», поэтому при покупке семян стоит выбирать среднеспелые или поздние разновидности, более устойчивые к неблагоприятным климатическим условиям.

Белокочанная капуста относится к двулетним растениям и в первый год своей жизни образует только укороченный стебель, представляющий собой большую верхушечную почку с внешними листьями.

В некоторых сортах, генетически предрасположенных к растрескиванию, эта почка может не раскрываться.Между тем внутри нее продолжается процесс появления новых листков, которые создают давление на внешние листья и приводят к их разрыванию.Почему капуста трескается при созревании? Для полноценного роста капусте требуется много воды. Хорошо зная эту особенность, огородники стараются поливать ее как можно чаще, напитывая почву живительной влагой. В пору созревания кочанов особенно важно обеспечивать регулярный полив, поскольку большой перерыв в увлажнении может привести к растрескиванию. Потеря товарного вида возможна и из-за частых дождей, которые сменяются засухой.Если вы не польете капусту хотя бы неделю, недостаток влаги она воспримет как сигнал к переходу в последнюю стадию роста – образованию внешнего слоя листьев и замедлению движения соков внутри кочанов. А когда вы возобновите полив, овощ «проснется» и опять станет впитывать воду.В результате внутренние листья начнут расти, а внешние, приготовившиеся к зимовке, не смогут выдерживать их рост и будут трескаться. Еще одна причина растрескивания капусты – несвоевременный сбор урожая. Если вы не успели убрать кочаны в срок, они перезревают и начинают лопаться.Как защитить капусту от растрескивания? Как говорилось выше, чтобы избежать растрескивания капусты, желательно перед посадкой выбирать устойчивые сорта, у которых верхушечная почка хорошо раскрывается. К таким относятся «Русиновка», «Марафон», «Альбатрос», «Белорусская 85», «Колобок».Все эти разновидности лопаются гораздо реже своих «собратьев», что особенно актуально, если вы выбираетесь на дачу только по выходным. Остальным сортам можно помочь посредством мульчирования грунта – если постелить под кочанами слой соломы толщиной 8–10 см, это позволит дольше сохранять влагу и предохранять их от растрескивания.Желательно не допускать больших перерывов в поливе, а если капуста долгое время не получала влаги, ее лучше не поливать и срезать кочаны раньше времени. Также важно соблюдать сроки уборки урожая и не допускать перезревания овощей.Определить готовность капусты к уборке можно по ее внешнему виду. Для этого необходимо убрать с кочана 3–4 внешних зеленых листа и посмотреть, какого цвета листья под ними. Как правило, белокочанные сорта готовы к уборке, если имеют окраску цвета слоновой кости.Что делать, если трескается капуста? Если капуста растрескалась, никакие действия уже не помогут. Пока в кочаны не забрались вредители, ее придется собрать и пустить на закваску. Если же она только начала трескаться, можно попробовать решить проблему уменьшением потребления влаги. Для этого необходимо обхватить головку капусты руками, немного приподнять и развернуть на 45 градусов сначала в одну сторону, потом – в другую.В этом случае у кочана будет немного нарушена корневая система и, соответственно, влага перестанет поступать через оборвавшиеся корешки. Подобный прием не помешает овощам дозревать, но только при условии прекращения последующих поливов.