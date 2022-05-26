25 занимательно-любопытных фактов о доисторических животных, обитавших на нашей планете

Динозавры - долгожители.

1. Динозавры жили во времена мезозоя

Динозавры жили в триасовом, юрском и меловом периоде мезозойской эры.

2. «Парке юрского периода» Спилберга

Палеонтологи в Голливуде.

3. Первые динозавры появились в триасовом периоде

Первые динозавры были маленькими и легкими.

4. Зуб дракона

Первые описанные кости динозавров.

5. Динозавры жили на всех континентах

Динозавры жили в Антарктиде.

6. Шустрые гиганты

У плотоядных динозавров были полые кости.

7. Самый большой травоядный динозавр

Аргентинозавр.

8. Звероногие

Тероподы.

9. Две 2 тонны пищи

2 тонны пищи в день.

10. Холоднокровные и теплокровные

Холоднокровные хищники и теплокровные травоядные.

11. Кладка окаменелых яиц

Первую кладку окаменелых яиц обнаружили в Монголии.

12. Юкатанский метеорит

Кратер Юкатанского метеорита.

13. Меловое вымирание

Третичное вымирание.

14. Подобие с птицам и рептилиям

Динозавры строили гнезда и откладывали яйца.

15. Клоака

Современные птицы имеют одно отверстие для мочеиспускания, дефекации и воспроизводства.

16. Птицы - выжившие и мутировавшие динозавры.

Мутировавшие динозавры.

17. Рассветный хищник

Эораптор.

18. Все динозавры откладывали яйца

Сорок видов яиц.

19. «Страшная ящерица»

Палеонтолог Ричард Оуэн.

20. Длина хвоста - более 13 метров

Большинство динозавров имели длинные хвосты.

21. Огромные кости

Размер - впечатляет.

22. Штат стегозавров

Американский штат Колорадо называют штатом стегозавров.

23. Двухсотлетний динозавр

Динозавры - долгожители.

24. Орнитомим

Самый быстрый динозавр - орнитомим.

25. 165 миллионов лет владычества

Люди являются доминирующим видом в течение двух миллионов лет.