7 простых шагов, которые заставят кухню сиять

Рассказываем, как правильно убирать кухню, чтобы она радовала чистотой не один месяц.







В Америке принято тщательно чистить каждый сантиметр жилища перед Пасхой — в народе это называется «весенней уборкой». Плюсы генеральной уборки в том, что она дарит ощущение свежести и чистоты на несколько месяцев. Но многие не знают, на какие места в доме делать упор — особенно, когда речь заходит о кухне с ее обилием шкафчиков и бытовой техники. Делимся пошаговым руководством по уборке, которое избавит вас от бактерий, грязи и ненужных вещей на кухне.



Шаг №1 — Проведите ревизию шкафов

Шаг №2 — Приберите в кладовой

Шаг №3 — Хорошо очистите духовку и плиту

Шаг №4 — Очистите всю бытовую технику

Шаг №5 — Приберитесь в холодильнике

Шаг №6 — Очистите раковину и посудомоечную машину

Шаг №7 — Последние штрихи

Все мы иногда засовываем вещи в шкафчики, даже если им там не место. Достаньте все, что лежит на кухонных полках и отдайте знакомым, если оно пригодно к использованию, и выкиньте, если нет. Затем протрите шкафчики снаружи и изнутри и заполните только нужными на кухне предметами.Разбор шкафчиков — это также отличный шанс очистить посуду, которая запылилась или покрылась пятнами. Замочите посуду на 2 минуты в белом уксусе, промойте с мылом — и пятна как и не было.А если у вас ее нет — то на той полке, где хранятся ваши продукты «про запас». Переместите все продукты в свои емкости и подпишите каждую. Либо переложите каждую группу продуктов в свой небольшой контейнер. И главное — протрите этот ящик от пыли. Там хранятся продукты, которые мы не используем каждый день, поэтому грязь копится очень быстро.Жир, грязь и бактерии оседают на технике после каждой готовки, и просто протирать ее тряпкой мало. Тщательно очистите духовой шкаф, поверхность плиты и промежуток между плитой и столешницей и не забывайте про вытяжку.Очистить духовку и плиту от жира можно и без магазинных средств. Смешайте стакан воды, стакан уксуса и столовую ложку лимонного сока. Распределите губкой по технике и оставьте на 2 часа. Через 2 часа просто протрите все мокрой тряпкой.При уборке кухни мы легко забываем о чайнике, тостере, вафельнице и кофемашине — а ведь мы пользуемся ими каждый день. И не забывайте помыть кухонную столешницу со средством — на ней есть много невидимых пятен от еды.Чтобы убрать накипь в чайнике, налейте в него стакан воды и стакан белого уксуса. Вскипятите смесь и дождитесь, пока она остынет. Затем промойте чайник и вскипятите в нем обычную воду, чтобы запаха точно не осталось.Лучше сделать уборку холодильника до закупки продуктов, чтобы не пришлось доставать все, а потом снова складывать. Итак, достаньте содержимое морозилки и холодильника и протрите каждую полку. Ненужные продукты выкиньте.Устранить неприятный запах поможет смесь пищевой соды и теплой воды. Смешайте их 1:1, пропитайте губку и протрите холодильник и морозилку.Несмотря на то, что раковина и посудомойка как бы моют себя сами, так как через них проходит вода, это не уменьшает количества бактерий и остатков пищи в них. Последние особенно опасны — они приводят к засорам, из-за которых посудомойки чаще всего и ломаются.Очистите фильтр у посудомоечной машины и включите ее без посуды со специальным очищающим порошком. А раковину из нержавеющей стали протрите губкой с мукой — так она станет блестящей.Выкиньте мусор, пропылесосьте, помойте пол, положите новые тряпки, губки, салфетки и полотенца. И напоследок посмотрите — может, вы забыли что-то убрать?