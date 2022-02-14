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22 шедевральных подписи, которые могут рассказать о человеке многое


Замысловатые, интересные, а порой и просто забавные подписи.

Замысловатые, интересные, а порой и просто забавные подписи.

 

Графологи уверены – чтобы узнать человека совсем необязательно пройти с ним огонь, воду и медные трубы. Достаточно попросить его поставить личную подпись. Автограф каждого человека уникален и своеобразен. Но при этом в подписях совершенно незнакомых людей можно найти общие признаки. Специалисты утверждают, что фирменный росчерк пера может рассказать о человеке очень многое. Впрочем, смотрите сами.

1. Подписи людей с разным темпераментом


Подпись гражданина намного проще: А.С.А.В.

Подпись гражданина намного проще: А.С.А.В.

 

2. Подпись с округлыми буквами


Роспись человека полного энергии, который стремится достичь поставленной цели.

Роспись человека полного энергии, который стремится достичь поставленной цели.

 

3. Ну настоящая лапочка


Оптимизм плещет через край.

Оптимизм плещет через край.

 

4. Чудная подпись


Короткая подпись является признаком спешки человека.

Короткая подпись является признаком спешки человека.

 

5. Авторская подпись


Настоящий Лисенков.

Настоящий Лисенков.

 

6. Творческая личность


Уникальная совокупность символов.

Уникальная совокупность символов.

 

7. Идентификация личности


Самовыражение человека как обстоятельного, не любящего спешки, торопливости и способного глубоко вникать в суть дела.

Самовыражение человека как обстоятельного, не любящего спешки, торопливости и способного глубоко вникать в суть дела.

 

8. Просто и со вкусом


Подпись каждый человек придумывает себе сам, никто не ограничен никакими правилами и законами.

Подпись каждый человек придумывает себе сам, никто не ограничен никакими правилами и законами.

 

9. Разрыв шаблона


Подпись, отражающая свойства человеческой натуры.

Подпись, отражающая свойства человеческой натуры.

 

10. Подпись художника


Каждый человек - это индивидуальность.

Каждый человек - это индивидуальность.

 

11. С широким размахом


Размашистую подпись чаще имеют «стратеги».

Размашистую подпись чаще имеют «стратеги».

 

12. И чернила не жалко же


Вот поэтому нельзя отвлекать людей в момент подписания важных документов.

Вот поэтому нельзя отвлекать людей в момент подписания важных документов.

 

13. Почти «Metallica»


Истинный поклонник американской хеви-метал-группы.

Истинный поклонник американской хеви-метал-группы.

 

14. Крик души


Сколько же за день ставится таких подписей?

Сколько же за день ставится таких подписей?

 

15. Уникальная подпись открытого человека


Подпись человека с отрытой душой.

Подпись человека с отрытой душой.

 

16. Почти щелкунчик


Замысловатая подпись для того, чтобы никто не смог её подделать.

Замысловатая подпись для того, чтобы никто не смог её подделать.

 

17. Каляки-маляки


Попробуй повторить такую подпись.

Попробуй повторить такую подпись.

 

18. Лампочка Ильича


Подпись с возвратами.

Подпись с возвратами.

 

19. На последнем дыхании


Разрывы букв свидетельствуют об образно-конкретном мышлении, непредсказуемости поступков, мечтательности.

Разрывы букв свидетельствуют об образно-конкретном мышлении, непредсказуемости поступков, мечтательности.

 

20. Без лишних заморочек


Главное не утруждать себя.

Главное не утруждать себя.

 

21. Высший шедевр


Определенные профессии также влияют на подпись.

Определенные профессии также влияют на подпись.

 

22. «Аномальная» подпись


Такая подпись часто встречается у лиц, страдающих навязчивостью состояний и идей.

Такая подпись часто встречается у лиц, страдающих навязчивостью состояний и идей.

 

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22 шедевральных подписи, которые могут рассказать о человеке многое

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22 шедевральных подписи, которые могут рассказать о человеке многоеПодписаться на мой Instagram
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