Ошибки этикета, которые все совершают в ресторане

Что вы знаете о ресторанном этикете? Помимо общих правил поведения за столом? Мы тут покопались в памяти и… ничего такого не вспомнили. А между тем, всё очень просто!



Предлагаем вашему вниманию подборку правил ресторанного этикета, которую достаточно прочитать один раз, чтобы больше никогда не совершать этих глупых ошибок.







1. Перед началом еды подождите, пока все сядут и блюда и напитки будут поданы



2. Очерёдность использования приборов идет снаружи вовнутрь



3. Не кладите на стол вещи, не имеющие отношения к еде. Телефоны, ключи и подобные вещи не должны находиться на обеденном столе.



4. Не солите и не перчите блюдо, не попробовав его. Это считается оскорблением повара.



5. Тереть палочки для еды друг о друга считается неприличным. Таким образом вы намекаете на то, что столовые приборы — низкого качества.



6. Расположение ваших столовых приборов — это знаки определённого типа для обслуживающего персонала







7. Класть палочки для еды на край миски считается верхом невоспитанности



8. Вставленные вертикально в рис палочки для еды у японцев ассоциируются с приношениями усопшим. Совершать такое во время еды категорически не рекомендуется



9. Если вы хотите положить приборы — кладите их только на тарелку. Ни в коем случае нельзя класть прибор, который вы уже взяли, обратно на скатерть.



10. Соль и перец передавайте только вместе. Даже если у вас просят что-то одно, всё равно передаются они вместе.



11. Не разговаривайте с едой во рту



12. Никогда не передавайте еду из палочек в палочки. Здесь снова отсылка к японским похоронам. Это напоминает символическую передачу костей усопшего.



13. Так обычно выглядит неформальная сервировка стола







14. А так выглядит формальная сервировка







15. Никогда не забывайте о чаевых. Даже если еда была не очень вкусной, не обделяйте официанта. Он в этом не виноват.



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