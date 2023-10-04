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Ошибки этикета, которые все совершают в ресторане

Что вы знаете о ресторанном этикете? Помимо общих правил поведения за столом? Мы тут покопались в памяти и… ничего такого не вспомнили. А между тем, всё очень просто!

Предлагаем вашему вниманию подборку правил ресторанного этикета, которую достаточно прочитать один раз, чтобы больше никогда не совершать этих глупых ошибок.

Ошибки этикета, которые все совершают в ресторане

1. Перед началом еды подождите, пока все сядут и блюда и напитки будут поданы

2. Очерёдность использования приборов идет снаружи вовнутрь

3. Не кладите на стол вещи, не имеющие отношения к еде. Телефоны, ключи и подобные вещи не должны находиться на обеденном столе.

4. Не солите и не перчите блюдо, не попробовав его. Это считается оскорблением повара.

5. Тереть палочки для еды друг о друга считается неприличным. Таким образом вы намекаете на то, что столовые приборы — низкого качества.

6. Расположение ваших столовых приборов — это знаки определённого типа для обслуживающего персонала

Ошибки этикета, которые все совершают в ресторане

7. Класть палочки для еды на край миски считается верхом невоспитанности

8. Вставленные вертикально в рис палочки для еды у японцев ассоциируются с приношениями усопшим. Совершать такое во время еды категорически не рекомендуется

9. Если вы хотите положить приборы — кладите их только на тарелку. Ни в коем случае нельзя класть прибор, который вы уже взяли, обратно на скатерть.

10. Соль и перец передавайте только вместе. Даже если у вас просят что-то одно, всё равно передаются они вместе.

11. Не разговаривайте с едой во рту

12. Никогда не передавайте еду из палочек в палочки. Здесь снова отсылка к японским похоронам. Это напоминает символическую передачу костей усопшего.

13. Так обычно выглядит неформальная сервировка стола

Ошибки этикета, которые все совершают в ресторане

14. А так выглядит формальная сервировка

Ошибки этикета, которые все совершают в ресторане

15. Никогда не забывайте о чаевых. Даже если еда была не очень вкусной, не обделяйте официанта. Он в этом не виноват.

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