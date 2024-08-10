Крошечные дома стали популярным трендом, увлекшим не только энтузиастов минимализма и устойчивости или тех, кто готов использовать их в качестве постоянного жилища. Творческие люди не прочь поэкспериментировать в создании удивительных арт-объектов, которые пусть и не могут стать уютным домом, но все же громко заявляют об идеях автора., потрясающий крошечный домик из стекла и переработанных материалов, созданный Фернандо Мастранджело – художником, скульптором и большим оригиналом из Бруклина, известным использованием спорных и удивительных материалов, включая соль, сахар, кофейные зерна, …пепел после кремации, кукурузу и многое другое.
Крошечный домик из стекла и переработанных материалов от эпатажного художника, умеющего удивлять и громко говорить о своих целях (Mastrangelo's Tiny House, США). | Фото: teenyabode.com.
Художник Фернандо Мастранджело решил объединить искусство и устойчивое развитие в одно целое, чтобы еще раз напомнить современникам, что забота об окружающей среде имеет важное значение для сохранности самой планеты и создания лучшего мира. Свой посыл в виде Mastrangelo's Tiny House он готовил к проведению очередного мероприятия NYCxDESIGN Pavilion, проходящего на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
NYCxDESIGN Pavilion – выставочная площадка для продвижения современных идей дизайна и раскрытия творческого потенциала. | Фото: nycxdesignawards.secure-platform.com.
По сведениям редакции Novate.ru, «Дизайнерский павильон» NYCx является выставочной площадкой, где представлен ряд экспериментальных инсталляций, который создают не только признанные дизайнеры, архитекторы, художники, скульпторы или бренды со всего мира. Она стала отличным трамплином для начинающих творцов и тех, кто четко представляет, как должен и будет выглядеть мир или отдельные отрасли деятельности человека в будущем.
Концепт проекта Mastrangelo's Tiny House, который должен был появиться на выставочной площадке под открытым небом на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
План-чертеж Mastrangelo's Tiny House.
Именно здесь и была представлена инсталляция в некотором роде скандального художника из Бруклина, прославившегося своим неординарным видением того самого будущего и тем, что в своих работах использует более чем неожиданные материалы: соль, сахар, кофейные зерна, кукурузу, окрашенный вручную песок, порошковое стекло и т. д. Некоторые составляющие, а то и основные «ингредиенты» и вовсе приводят в замешательство, а порой и к протесту, поскольку многие считают непозволительным изготавливать детали художественного объекта из ...кокаина или пепла после кремации. Хотя использование вторичного сырья, переработанного материала или мусора и того, что нашлось под ногами приветствуется всеми членами общества.
Скульптура фермера в натуральную величину, изготовленная из кокаина, связанного эпоксидной смолой.
Интересный факт: Впервые о Мастранджело заговорили после появления инсталляции «Феликс» и «Ла Сальвамара» Первая привлекла внимание Управления по борьбе с наркотиками из-за использования кокаина в качестве основного «строительного» материала. А вторая, вызвала бурю возмущения общественности, поскольку в этом случае художник в качестве сырья использовал человеческий прах убитых членов банды MS 13. Своими творениями художник не стесняется делать смелые (в том числе политические) заявления: «В своей работе «Феликс» я пытаюсь подтолкнуть всех членов общества к обсуждению проблемы мощной теневой экономики, основанной на производстве и распространении нелегальных наркотиков».
Крошечный дом, разработанный Фернандо Мастранджело, изготовлен из переработанных материалов. | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Художественная инсталляция окружена вполне реальным садом (Mastrangelo's Tiny House, США).
Последнее его творение не включает спорных материалов, его оригинальный крошечный домик изготовлен из переработанного пластика и стекла, чтобы в очередной раз показать преимущество минимализма, устойчивости и стремления к использованию во благо мусора, захламляющего нашу планету. Фернандо Мастранджело решил наглядно показать, что «как художник он чувствовал необходимость использовать экологически чистые материалы не только при разработке собственных работ, но и продемонстрировать новую модель творчества неравнодушного общества».
Вход в загадочный мир Mastrangelo's Tiny House.
Примечательно: Чтобы более ярко и доходчиво донести свой посыл, автор проекта включил в масштабную инсталляцию интерактивное пространство, которое показывает посетителям, что архитектура вносит грандиозный вклад в заботу человечества об окружающей среде и активно участвует в создании лучшего мира. Чаще это выражается в использовании переработанных материалов и сокращении отходов строительства, что в свою очередь положительно сказывается на экологии окружающей среды.
Высота крошечного дома позволяет представить жизнь в небольшом пространстве (Mastrangelo's Tiny House, США). | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Если говорить о самой инсталляции, то это не просто крошечный дом, было создано полноценное подворье с внутренним двориком и благоухающим садом, площадь которого чуть превышает 53 кв. метра. Такой себе оазис в городе, обеспечивающий момент тишины и спокойствия на Таймс-сквер, где и проходит ежегодное мероприятие. Сам же домик имеет 16 кв. м, что вполне соответствует жилому пространству многих реальных объектов, созданных как энтузиастами устойчивости и минимализма, так и профессионалами различных компаний и фирм.
Ярким дополнением стал камень, вылитый из специального бетона и покрытого окрашенным песком (Mastrangelo's Tiny House, США).
Построенный полностью из переработанных материалов (включая переработанное стекло и пластик), крошечный дои с его минималистским дизайном переосмысливает использование и восприятие бывших в употреблении материалов. Он ярко демонстрирует переход от художественной инсталляции к функциональному жилому пространству, которое можно ощутить в обычной жизни, пусть и с помощью виртуальной реальности.
Внутренний дворик радует буйной растительностью и запахами цветов (Mastrangelo's Tiny House, США). | Фото: properti.kompas.com.
Несмотря на то, что само строение состоит преимущественно из искусственных материалов, прошедших трансформацию, природа является сутью крошечного дома. Нарисованные горы украшают экстерьер художественного объекта, а живые растения в кадках, ящиках, «каменных» кашпо (вылиты из переработанного пластика) или высаженные прямо в землю создают пышный «сад туземцев». Некоторые цветочные композиции имеются и внутри арт-объекта, правда, не все они реальные. Большинство создано с помощью инновационных технологий, умеющих удивить и обмануть человеческое восприятие окружающего пространства.
Иммерсивный опыт посетителям крошечного дома обеспечен (Mastrangelo's Tiny House, США).
В рамках создания иммерсивного опыта дома (погружение в искусственно созданную среду), использовались звуки и ароматы, которые меняют характер восприятия по мере того, как посетители продвигаются по тем или иным пространствам, даже если это и живые растения. При организации гибридного пространства, где используются и реальные объекты (включая растительность) и виртуальные, была внедрена система «умного дома» DARWIN, разработанная специалистами компании Delos Living. Это система фильтрации воздуха и очистки воды, технологии восстановительного освещения для поддержания здоровья, экономии и эстетики.
Дом из переработанных материалов демонстрирует вклад архитектуры в сохранность планеты (Mastrangelo's Tiny House, США).
Автор проекта хотел достичь эффекта настоящего дома. «Посетители должны иметь возможность чувствовать себя как дома. Он стал местом, которое вызывает ощущение безопасности, счастливого времяпровождения, полноценного отдыха, где можно восстановить силы и здоровье», – говорит о своих целях Фернандо Мастранджело.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии