Вчера и завтра: 6 уровней автоматизации автомобилей

6 уровней автоматизации автомобилей
Поскольку сейчас происходит самая настоящая революция в сфере автомобилестроения и все больше компаний разрабатывают беспилотные автомобили, уже была разработана градация шести «уровней автономии» авто. Если вкратце, то к уровню «0» принято относить полностью управляемый и контролируемый человеком автомобиль, а «5» уровень означает полностью автономное авто.
Понятие «уровень автономии» изначально было опубликовано Международным обществом автомобильных инженеров (SAE) в 2014 году, когда начали развиваться «автоматизированные движущие системы». В докладе были изложены шесть уровней автономии для беспилотных автомобилей в будущем. А в сентябре 2016 года Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) приняла свою собственную систему формальной классификации - стандарт SAE.
Уровень 0
Всё делает сам водитель.
Все делает водитель. Разгон, торможение и рулевое управление контролируется только человеком, даже если ему помогают предупреждающие сигналы или системы безопасности. Если ваш автомобиль оборудован автоматической системой экстренного торможения, он все еще может рассматриваться как «нулевой уровень».
Уровень 1
Частичная помощь водителю.
Руки на руле. В большинстве режимов движения автомобиль управляется человеком, но в нем есть системы автоматизации. Хорошим примером является адаптивный круиз-контроль и система помощи при парковке. Но при этом компьютер никогда не берет под контроль рулевое управление и ускорение / торможение.
Уровень 2
Частичная автоматизация - это доступно уже сегодня!
Руки прочь от руля, но смотреть на дорогу нужно. В автомобиле «второго уровня» есть определенные режимы, при которых авто может само управлять педалями и рулем, но это случается только при определенных условиях, а водитель должен поддерживать полный контроль над транспортным средством. Это примерно уровень автопилота Tesla в 2014 году.
Уровень 3http://funhere.ru/?p=19612
Условная автоматизация - самый высокий уровень автоматизации.
Руки не на руле, а на дорогу посматривать нужно лишь иногда. При «уровне 3» автомобиль имеет определенные режимы, в которых он берет весь процесс вождения на себя, но водитель в любой момент может взять контроль над транспортным средством в свои руки.
Этот автомобиль может сам решить, когда менять полосу движения, и как реагировать на динамические инциденты на дороге, а водитель при этом выступает в качестве «резервной системы». Это довольно опасная система, поэтому автомобилестроители по возможности стараются «перепрыгнуть» через нее и внедрять сразу «уровень четыре».
Уровень 4
Google/Waymo - яркий представитель автомобилей будущего.
Руки не на руле, на дорогу смотреть почти не надо. На самом деле, при «уровне четыре» автомобиль может управляться человеком, но это не всегда нужно. Беспилотное авто может ездить полностью самостоятельно, просто оно будет «обращаться за помощью» к человеку, если «встретится» то, с чем оно само не сможет справиться. На данный момент, так выглядят большинство беспилотных автомобилей, в частности Google/Waymo.
Уровень 5
И руль больше не нужен!
Руль не является обязательным. Передние сиденья могут разворачиваться в обратном направлении, чтобы пассажирам было удобнее общаться с людьми, сидящими на задних сиденьях. Вмешательство человека в процесс вождения не требуется вообще.
Подобного уровня сейчас и пытаются добиться автопроизводители. И это будет иметь огромные последствия для образа жизни, работы и путешествий в будущем.
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