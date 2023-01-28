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Лайфхак для холодной зимы

Вы ни за что не догадаетесь, как можно использовать оставшиеся бумажные пакеты из-под сока! Этот лайфхак пригодится в холодную зиму любому человеку.

Лайфхак для холодной зимы

Разрежьте и откройте пакет сока. Тщательно промойте и высушите. Теперь по ноге обведите и вырежьте.

Лайфхак для холодной зимы

У вас получились отличные стельки, которые сделают вашу обувь значительно теплее! Сначала выньте обычные стельки из обуви, затем вставьте самодельные, фольгированной стороной вверх.

Лайфхак для холодной зимы

Затем верните обычные стельки на место. Всё готово! Утепленная зимняя обувь за копейки. Попробуйте, это и правда работает!

Лайфхак для холодной зимы

Подробнее о том, как сделать стельки из бумажных пакетов сока, смотрите в видео ниже:


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