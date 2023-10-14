10 автомобилей со всего мира, которые не за что похвалить

Машины, которые не похвалишь.

1. Toyota MasterAce

Когда денег хватило только на Toyota MasterAce.

2. Toyota Prius

Никто не любит Toyota Prius.

3. Chevrolet Chevette

Chevrolet Chevette не оправдал надежд.

4. Fiat Multipla

Все хорошо в Fiat Multipla, кроме дизайна.

5. Hummer H2

В семье не без урода и он Hummer H2.

6. Smart Fortwo

Smart Fortwo делала инквизиция.

7. Ford Pinto

Опять сломался Ford Pinto.

8. Pontiac Aztek

Лучше пешком, чем на Pontiac Aztek.

9. Юго

Какой Юго с лица, такой и под капотом.

10. Reliant Robin

А еще Reliant Robin самый опасный автомобиль в истории.