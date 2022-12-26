Преображение заброшенной водонапорной башни в современное жилье

У каждого в детстве была своя мечта. Кто-то хотел иметь собственный домик на дереве, кому-то грезилась жизнь под водой, ну а два брата из Южной Голландии давно мечтали поселиться в водонапорной башне. И это свершилось. Правда, им пришлось потратить немало средств, уйму времени и сил. Но это того стоило, ведь в прошлом году их трансформация заброшенного инженерного объекта получила первую премию в конкурсе Watertowerprize-2020 за лучшее преобразование.
Преображение старой водонапорной башни в современное жилье (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).
Времена меняются, и если еще полвека назад водонапорные башни были неотъемлемой частью архитектуры любого населенного пункта, то сейчас эти нестандартные инженерные сооружения попросту заброшены или снесены. Хотя не все объекты постигла такая печальная участь, во всех странах хватает энтузиастов, которые умудряются трансформировать эти оригинальные творения. В Нидерландах, например, чтобы спасти водонапорные башни, организовали конкурс Watertowerprize с ежегодным награждением победителей конкурса. В прошлом 2020 году Первую премию за лучшую трансформацию получили двоюродные братья из Ньив-Леккерланда (провинция Южная Голландия).
Проект трансформации водонапорной башни стал победителем в конкурсе Watertowerprize-2020 (Нидерланды). | Фото: dymontiger.livejournal.com.
А началось все с того, что будучи еще мальчишками Свен и Леннарт де Йонг часто проводили время в старой башне, бегая вверх-вниз по лестнице, придумывая разные игры. Они постоянно говорили о том, как поселятся в ней и будут жить семьями в столь необычном месте. Когда им исполнилось по 21 году, подвернулась прекрасная возможность выкупить заброшенный объект, созданный еще в 1915 г. подрядчиком Visser & Smit. И ребята не раздумывая сделали это, чтобы воплотить свою детскую мечту.
Понадобилось 7 лет на полную реконструкцию старой водонапорной башни (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды). | Фото: realt.onliner.by.
Это произошло в 2013 году. Именно тогда они обратились в студию RV Architectuur, чтобы определиться с планом действий, ведь молодые люди стремились процесс трансформации провести максимально самостоятельно, им требовалась лишь помощь профессионалов, которые смогли составить интересный проект.
Сложность его реализации состояла в том, что двоюродные братья мечтали «не превратить водонапорную башню в дом, а жить в водонапорной башне». А для этого нужно было сохранить внешнюю оболочку и форму в первозданном виде и аккуратно, не нарушая очарование самого объекта, внедрить все необходимое для комфортной жизни.
Макет и план-чертеж преобразований в старой водонапорной башне (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).
Особенной проблемой стало создание масштабных окон с пола до потолка, ведь им не хотелось нарушать облик инженерного объекта, но и жилой дом без дневного света оставить тоже нельзя было. Чтобы не повторять форму ромбовидных отверстий, предусмотренных проектом самого сооружения, было решено интегрировать оконные проемы в соответствии с внутренней планировкой. Хотя с и созданием проекта внутреннего зонирования проблем возникло не меньше и все из-за того, что хотелось сохранить и первобытность шестиугольной башни диаметром 9 м, и выдержать все жилищные и строительные нормы.
Зона гостиной в обновленной башне (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).
В итоге, чтобы организовать комфортное пространство внутри водонапорной башни, ее разделили на три секции: нижняя часть отдана под зимний сад с высокими потолками, а над ним спроектировали две изолированных жилых зоны, состоящих из двух этажей. Это сделано для того, чтобы каждая семья имела и общую зону соприкосновения (зимний сад и лестница идущая на вершину башни по спирали), и личное пространство.
Кухня-столовая в одном из «домов» организованном в заброшенной водонапорной башне (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).
Каждая жилая зона имеет свою уникальную планировку и разный вид из окон. Специфическая конструкция диктовала особенную ориентацию плана каждого этажа, но функционально они были разделены так: нижний уровень имел общие жилые зоны – гостиную, кухню, столовую и ванную комнату. А вот на втором ярусе уже располагались спальни как родительская, так и детские с игровой комнатой.
Интерьер родительской спальни в необычном доме (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды). | Фото: dymontiger.livejournal.com.
Когда проектные работы были окончены братья взялись за работу самостоятельно, чтобы с минимальными финансовыми вложениями завершить преобразование. Конечно же, некоторые операции проводили профессионалы, но в основном, все ремонтные работы легли на плечи ребят. Им понадобилось долгих 7 лет, чтобы старинная водонапорная башня превратилась в особенные жилые апартаменты площадью 200 кв. м, получившие название Watertower Nieuw Lekkerland.
На данный момент они переехали туда жить вместе со своими семьями. Как оказалось, за это время увлеченные молодые люди не просто нашли свои половинки, но и стали отцами, так что теперь их дети бегают по ступеням, любуясь окрестностями, ведь в тех местах, где расположены лестничные марши тоже установлены окна.
В жилых зонах каждой семьи обустроены детские и игровые комнаты (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).
В нестандартных апартаментах нашлось место и системам хранения (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды). | Фото: dymontiger.livejournal.com.
Благодаря тому, что сама водонапорная башня расположена на возвышенности, да и ее впечатляющая высота в 34 м позволяют беспрепятственно любоваться захватывающими видами. С одной ее стороны открывается вид на реку де-Лек, а с другой – на колоритный голландский пейзаж с его многочисленными ветряными мельницами.
Интересный факт: Несмотря на то, что молодые люди трансформацией водонапорной башни занимались самостоятельно, реализация проекта обошлась в кругленькую сумму – около 500 тыс. дол. Правда половину этой суммы им пришлось отдать только при покупке инженерного сооружения.
Братья облагородили и территорию вокруг башни, и построили собственные мостики через реку (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).
Хотелось бы отметить, что не только башня, но и вся прилегающая территория была полностью реорганизована и обустроена в соответствии с их собственным вкусом. Теперь у молодых семейств имеется не только собственный дом, но и прекрасная зона отдыха на свежем воздухе, благоухающий сад и даже мостики через небольшую реку де-Лек, проходящую рядом с участком. При этом они строят планы по организации собственного бассейна, в верхней части самой башни, где находится резервуар для воды. Он станет приятным дополнением к тому, что они успели сделать за последние 7 лет.
Огромные окна от пола до пола дают возможность любоваться колоритным голландским пейзажем (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).
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