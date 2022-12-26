Преображение заброшенной водонапорной башни в современное жилье

Преображение старой водонапорной башни в современное жилье (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).

Проект трансформации водонапорной башни стал победителем в конкурсе Watertowerprize-2020 (Нидерланды). | Фото: dymontiger.livejournal.com.







Понадобилось 7 лет на полную реконструкцию старой водонапорной башни (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды). | Фото: realt.onliner.by.

Макет и план-чертеж преобразований в старой водонапорной башне (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).

Зона гостиной в обновленной башне (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).

Кухня-столовая в одном из «домов» организованном в заброшенной водонапорной башне (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).

Интерьер родительской спальни в необычном доме (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

В жилых зонах каждой семьи обустроены детские и игровые комнаты (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).

В нестандартных апартаментах нашлось место и системам хранения (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

Братья облагородили и территорию вокруг башни, и построили собственные мостики через реку (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды).

Огромные окна от пола до пола дают возможность любоваться колоритным голландским пейзажем (Watertower Nieuw Lekkerland, Нидерланды) .