5 основных причин почему нет завязей

Обильно цветущее дерево – это еще не гарантия богатого урожая плодов. Нередко после опадения цветков можно обнаружить, что плодов завязалось совсем немного, а то и вообще их нет. В чем причина? Давайте разбираться вместе.

Существуют деревья, которые плодоносят только через год (яблони сорта Титовка, Бабушкино, Коштель, Грушовка, Малиновка, Апорт и т.д.), – с ними все понятно. Но цветки могут опадать, не образовав завязей, и у таких плодовых деревьев, которые должны радовать нас урожаем ежегодно. А вот подобная ситуация уже должно насторожить, потому что в этом нередко есть и наша вина.



Причина 1 – отсутствие опыления

Причина 2 – неподходящее место

Причина 3 – перепады температур

Причина 4 – неправильное внесение удобрений

Причина 5 – неправильный уход

Одной из основных причин отсутствия завязей у плодовых деревьев является недостаток опыления. Это касается самобесплодных сортов: для образования завязей таким растениям необходимы соседи-опылители – растения того же вида, но другого сорта. Если в вашем саду такого опылителя нет, опылиться сможет не более 5% всех цветков. Остальные просто опадут.Однако одно только наличие дерева-опылителя проблемы не решит, т.к. нужны еще пчелы, шмели или бабочки, которые перенесут пыльцу с тычинок одного дерева на рыльца пестиков другого. Природа позаботилась о естественном привлечении насекомых, наделив цветки притягательным для опылителей ароматом.Однако по разным причинам летающие помощники иногда обходят ваши деревья стороной.Как привлечь пчел и других насекомых-опылителей в свой сад?Приготовьте сладкий сироп. Для этого растворите 1 ст.л. сахара в 1 л воды или 2 ст.л. меда в 5 л воды. Получившимся раствором опрыскайте деревья, причем брызгайте не только на цветки, но и на крону. Главное, чтобы от дерева исходил сладкий запах, – он привлечет на ваш участок насекомых-опылителей. Желательно проводить эту процедуру либо рано утром либо вечером, в сухую погоду.Причиной отсутствия завязей при обильном цветении, особенно если такая ситуация повторяется из года в год, может быть неправильно подобранное для посадки деревьев место.Большинство плодовых деревьев лучше всего растет и плодоносит на солнечных участках. Это хорошо видно по тем экземплярам, часть которых расположена в тени (например возле какого-либо строения), а другая часть – на солнце. С солнечной стороны крона всегда более густая и урожай там выше.Кроме того, участок, где растут деревья, должен быть защищен от сильных ветров. Это связано с опылением. Из-за сильного ветра пчелам и другим насекомым сложнее летать, а значит, и опылять цветущие деревья. Если же другого места нет, то плодовые деревья от сильных воздушных потоков можно защитить постройкой или посадить высокую живую изгородь.Еще одна причина опадания завязей – близость грунтовых вод. Подавляющее большинство плодовых деревьев будет хорошо развиваться лишь на тех участках, где грунтовые воды находятся довольно глубоко – не менее 2,5-3 м от поверхности земли. Показателем близости водоносного слоя может служить суховершинность – отмирание верхушек деревьев. Из-за постоянного переувлажнения загнивают корни дерева – это, в свою очередь, вызывает гибель верхних ветвей. Этот момент нужно учесть на этапе посадки сада. Если грунтовые воды расположены неглубоко, то следует в посадочной яме обязательно уложить дренажный слой, а деревья сажать на насыпные холмы, выбирая сорта на карликовом подвое.Еще одной причиной отсутствия завязей на плодовых деревьях могут стать неблагоприятные погодные условия.Проблема первая – возвратные заморозки. Если во время цветения плодовых деревьев температура опустилась ниже –2°С, то большинство цветков семечковых и косточковых культур будет повреждено. В фазе бутонов они могут выдержать чуть более низкие температуры – до –4°С. Чтобы не допустить гибели цветков, перед похолоданием следует предпринять некоторые меры, чтобы смягчить последствия понижения температуры и уберечь будущий урожай.Задымление. Разместите в саду несколько куч высотой до 80 см. Внизу каждой уложите слой сухого материала (сено, ветки и т.п.), а сверху все укройте сырой свежескошенной травой, землей и т.д. Дымление следует начинать до начала заморозка. Стелющийся дым укроет землю плотным «ковром» и не даст теплу испаряться.Дождевание. Цель дождевания – «укрыть» деревья тонким слоем льда, который защитит их от мороза. Начинать процедуру нужно после того, как температура опустится ниже 0°С. С помощью шланга с мелким распылителем опрыскайте кроны деревьев. Через 10 минут повторите процедуру еще раз. И так несколько раз, чтобы полностью покрыть дерево ледяной коркой.Укрытие. Небольшие деревья можно защитить от заморозков с помощью укрывного материала. Днем, накануне похолодания, набросьте на цветущую крону спанбонд, пленку или мешковину и плотно завяжите материал на стволе. Такой способ помогает защитить дерево при температуре до –5°С.Проблема вторая – сильные дожди. Если во время цветения выпадет град или зарядят сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром, то они также могут способствовать потере цветков и, как следствие, урожая. Однако в этой ситуации сохранить цветы вряд ли возможно, ведь спрятать каждое дерево под колпак, конечно, не получится.Опадать завязи на плодовых деревьях могут также и в том случае, если нарушен режим питания культуры. Причем речь идет не только о недостатке полезных веществ, но и о его избытке. Начнем с последнего.Цель любого существа (в данном случае речь идет о дереве) – оставить после себя потомство. Так растения поступают в неблагоприятных условиях, они торопятся, чтобы успеть выполнить свою миссию. Однако, если вы дерево «перекормили», оно начинает «жировать» – жить в свое удовольствие, и его жизненная программа «сбивается». В таких условиях дерево уже не видит необходимости выполнять свои «обязанности» и завязывать плоды. Обычно такое происходит при избытке азотных удобрений.Однако и на голодном пайке держать дерево также не стоит.Во-первых, оно потратит все силы на цветение, а потом, истощенное, начнет сбрасывать цветки.А во-вторых, даже если завязи появятся, дерево все равно не сможет «выкормить» все плоды.Количество подкормок и их объем должны быть разумными. Особенно важно правильно вносить азотные удобрения, ведь именно они чаще всего становятся источником проблем.Азотные подкормки можно вносить только в первой половине лета. Это могут быть раствор коровяка, навозная жижа или любое другое быстродействующее удобрение. Если продолжить и дальше давать дереву азот, то из-за постоянного роста новых побегов цветочные почки не успевают вызреть и погибают от морозов. А это грозит отсутствием урожая в будущем году. По этой причине азотные удобрения во второй половине лета заменяют на калийно-фосфорные.Еще одна причина отсутствия завязей у плодовых деревьев – недостаток влаги в почве. Особенно это актуально, если долго стоит сухая погода. В этом случае деревья нуждаются в обильном поливе. В среднем под каждое взрослое дерево выливайте столько воды, чтобы почва промокла на 50-60 см. Таких поливов в сухое лето должно быть не меньше 5-6.Потребность во влаге у различных плодовых деревьев разная. Так, наиболее влаголюбивыми являются слива и яблоня. Наименьшее количество воды необходимо груше и вишне.Если вы бываете на даче редко, то для сохранения влаги укройте приствольный круг слоем мульчи. Его высота должна быть не менее 10 см. Обязательно следите за тем, чтобы мульчирующий материал не касался ствола дерева.Очень хочется, чтобы сад радовал богатым урожаем ежегодно. Однако иногда ему для этого нужна наша помощь.