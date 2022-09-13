Как использовать бархатцы осенью

После дачного сезона очень важно обогатить почву полезными веществами. Сделать это можно разными способами, но один из самых дешевых и эффективных — использование отцветших бархатцев в качестве сидератов.

Бархатцы способны очень хорошо насытить почву большим количеством микро и макро элементов, в том числе азотом, фосфором и калием. Кроме того, бархатцы помогут улучшить структуру почвы, сделают ее рыхлой, мягкой.







Для того чтобы использовать бархатцы в качестве сидератов, их желательно измельчить, но можно использовать и целые побеги.







Прежде чем раскладывать бархатцы на грядки важно проверить, чтобы на них не было признаков болезней и насекомых.

Полученную мульчу необходимо равномерно разложить на грядки. За зиму бархатцы перегниют и подготовят почву к новому дачному сезону.







Подробно о том, как использовать бархатцы в качестве сидератов смотрите на видео:



