5 выдающихся археологических памятников, которые были найдены совершенно случайно

Выдающиеся археологические памятники, которые нашли случайно.
Археологические находки позволяют современным обывателям понять, как же жили их предки, и какое наследие они оставили после себя. История знает немало фактов, когда выдающиеся археологические открытия совершались совершенно случайно обычными людьми. О пяти таких выдающихся случаях – далее в обзоре.
1. Терракотовая армия
Терракотовая армия китайского императора Цинь Шихуанди. | Фото: thevintagenews.com.
В марте 1974 году в окрестностях китайского города Сиань, в деревне Ян, бурившие скважину местные фермеры наткнулись на статую терракотового солдата в натуральную величину. Вскоре власти были проинформированы об этом удивительном открытии, и археологи принялись за дело. Результаты раскопок поразили. Было обнаружено более 8000 терракотовых солдат.
Керамические солдаты китайского императора. | Фото: tourisminchina.ru.
Статуи датируются примерно 210 годом до н. э. Эти терракотовые солдаты находятся рядом с гробницей китайского императора Цинь Шихуанди. Согласно верованиям, они должны защищать своего правителя после смерти. Сам Цинь Шихуанди остался в истории как невероятно жестокий монарх, но терракотовая армия расценивается как акт гуманизма, несвойственного для тех времен. Дело в том, что предшественники императора, приказывали хоронить себя вместе со всем имуществом, включая живых слуг и солдат.
2. Венера Милосская
Место обнаружения статуи Венер Милосской. | Фото: ru.wikipedia.org.
Древняя статуя богини любви Афродиты, известная сегодня как Венера Милосская, считается эталоном женской красоты. Она была обнаружена на острове Милос (Мелос) 8 апреля 1820 года. Фермер Йоргос Кентротас раскопал статую на месте развалин амфитеатра.
Мраморная статуя богини Афродиты, известной как Венера Милосская. | Фото: suncountry.kiev.ua.
В начале XIX века наблюдался повышенный интерес к древностям. Два француза, Оливье Вутье и Жюль Дюмон-Дюрвиль получили разрешение на вывоз статуи у правительства в Стамбуле (остров находился под властью Османской империи) и отправили ее в Париж. Там Венеру Милосскую отреставрировали и установили в Лувре, где она и находится по сей день.
3. Подземный город Деринкую
Подземное помещение города Деринкую (Турция). | Фото: syl.ru.
История знает примеры, когда случайно обнаруживались не просто единичные архитектурные памятники, но и целые города. Так, в 1963 году в историческом районе Каппадокии (Турция) один из жителей снес стену своего дома и наткнулся на секретную комнату с каменным проходом, ведущим к сети подземных туннелей. То, что обнаружил турок, оказалось древним подземным городом Деринкую.
Схема катакомб древнего города Деринкую. | Фото: ic.pics.livejournal.com.
Этот город построен во II-I тысячелетии до н. э. Считается, что в Деринкую люди скрывались от набегов кочевников. Город глубиной 60 метров состоял из 8 ярусов и был рассчитан примерно на 20 тысяч человек, укрывавшихся с продовольствием и домашним скотом. В 1965 году Деринкую был открыт для туристов и стал одной из самых популярных достопримечательностей Турции.
4. Розеттский камень
Розеттский камень, ставший ключом к расшифровке египетских иероглифов. | Фото: thevintagenews.com.
Миллионы туристов ежегодно приезжают в Британский музей только за тем, чтобы увидеть знаменитый Розеттский камень. Это плита из гранодиорита, на которой вырезан текст на трех языках, посвященный египетскому правителю Птолемею Пятому.
Камень совершенно случайно обнаружил инженер и офицер французских войск в Египте Пьер-Франсуа Бушар в 1799 году. Согласно отчетам, плита была частью стены, которая подлежала сносу в ходе строительства военного форта Сент-Жюльен. Бушар вовремя понял, что нашел нечто важное, и отправил камень в Каир. В 1801 году французы потерпели поражение от англичан в Африке. Им пришлось передать ценную находку победителям.
Греческие и египетские письмена на Розеттском камне. | Фото: donalclancy.files.wordpress.com.
Розеттский камень стал ключом к пониманию и расшифровке египетских иероглифов. Один из представленных на плите языков – древнегреческий. В 1820 году британский и французский лингвисты Томас Юнг и Жан-Франсуа Шампольон расшифровали иероглифы, сравнивая их с известным греческим текстом.
5. Пещера Ласко
Пещера Ласко, расположенная на юго-западе Франции. | Фото: fb.ru.
В 1940 году на юго-западе Франции, недалеко от деревни Мотиньяк, четверо подростков, прогуливавшихся по лесу, случайно наткнулись на пещеру. Там они увидели удивительные доисторические наскальные рисунки, изображавшие быков, оленей, кошек и прочих животных. Ребята сообщили о находке своему учителю, а тот связался с археологом, чтобы установить подлинность рисунков.
В пещере Ласко сохранились доисторические наскальные рисунки. | Фото: thevintagenews.com.
В 1948 году пещера Ласко была открыта для посещения. Некоторые исследователи называют Ласко «Сикстинской капеллой первобытной живописи».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии