Что известно учёным про «Воинов облаков», о которых упоминается в летописях инков

Предположительно в 500—1470 годах н. э. в Перу существовала культура Чачапойя. Представители этого племени сами называли себя «Воинами облаков», прославившись своим умением создавать мавзолеи, саркофаги и памятники из больших каменных глыб. Место жительства древнего племени — современный Амасонас.
Тайны крепости Куэлап, построенной народом Чачапойя
Почему культуру Чачапойя называют «Воинами облаков». / Фото: tourinews.es
Информации о традициях и культуре Чачапойя сохранилось мало. Немногочисленные упоминания о них имеются в летописях инков, где сказано, что «Воины облаков» — светлокожие и белокурые люди. Это странно, ведь большинство индейцев смуглолицые и с темными волосами. О существовании цивилизации миру поведали американские археологи, которые вели раскопки в данной местности в период с 1927-го по 2007 год.
Когда были найдены руины крепостной стены в высокогорных районах джунглей Амазонки, то поняли, что древний народ чего-то боялся. И двух, и трехэтажные дома были возведены в труднодоступных местах, а сама крепость стояла на краю пропасти. Данное сооружение из отшлифованных камней, скорее всего, служило наблюдательным пунктом. Здесь же находятся захоронения индейцев.
Причины, по которым цивилизация Чачапойя покинула обжитые места
Почему культуру Чачапойя называют «Воинами облаков». / Фото: denomades.imgix.net
Первыми были обнаружены древние захоронения Чачапойя возле озера Кондоров. Необычные позы мумий удивили ученых: забальзамированные тела были согнуты, наклонены вперед, головы расположены между коленей, а у некоторых лицо закрыто руками. Все указывало на то, что они защищаются от какой-то опасности. Высокие, хорошо сложенные фигуры и действительно светлые локоны. До обнаружения этих находок цивилизация Чачапойя считалась мифом.
По какой причине исчезла окутанная тайнами цивилизация, кто представлял угрозу для Чачапойя — загадка для современных ученых. Но доказанным фактом является их существование. Археологи расчистили территорию древнего поселения, которое было вырублено в скале на вершине горы Пачаллама. Общая площадь селения — 5 га. Особого внимания заслуживают сооружения круглой формы. По предварительным подсчетам, им около 1 тыс. лет, но здания сохранились очень хорошо.
Одно из предположений гласит, что крепость Куэпал — место противостояния народа Чачапойя с Инками, которое длилось 4 дня. После жестоких боев древний народ исчез с лица земли. Сами Инки позже назовут их «Облачными воинами», которые сражаются до последнего вздоха. Большинство артефактов, найденных в местах, где проживали Чачапойя, а также сведения о них были представлены на выставке Андских народов в 2015 году в столице Перу.
Интересные факты о «Воинах облаков»
Интересные факты о «Воинах облаков». / Фото: lifeglobe.net
Народ Чачапойя сформировал свою цивилизацию в 800 г. н. э. Плотность территории, на которой проживали «бледнолицые» индейцы, была очень высокой. Основой их культуры стало сельское хозяйство. «Воины облаков» прославились как земледельцы. Именно они стали первыми создавать специальные платформы в виде террас в высокогорных районах, где и выращивали необходимые для их пропитания культуры. Позже идею позаимствовали и развили Инки.
В племени были свои ремесленники: ткачи и гончары. Некоторые находки археологов подтверждают, что местное население того времени освоило мастерство ковки и обработки камня. Многие индейцы были задействованы на строительстве. По некоторым версиям, здания проектировали архитекторы. Это объясняет, как древним людям удавалось строить многоэтажные дома и надежную крепость. Ведь без точных расчетов создать надежные оборонительные сооружения и жилые здания они бы не сумели.
Инки оставили информацию о том, что воины Чачапойя были очень смелыми, а их женщины — красивыми. Племя Инков создавало свою Империю путем захвата чужих территорий. Они заимствовали опыт и навыки покоренных племен, которые позже становились частью их культуры.
В результате противостояния «Воинов облаков» и армии Инков первые до последнего не сдавались, но пали под натиском врагов. Чтобы установить контроль над народом Чачапойя, Инкам пришлось расположить в местах их обитания целый гарнизон солдат. При этом часть людей переселили в другие подконтрольные Империи регионы.
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