"К9": в Лондоне появился экскурсионный тур специально для… собак

К9 от More Than – первый экскурсионный тур для собак и их хозяев

К9 от More Than – первый экскурсионный тур для собак и их хозяев

К9 от More Than – первый экскурсионный тур для собак и их хозяев

К9 от More Than – первый экскурсионный тур для собак и их хозяев

К9 от More Than – первый экскурсионный тур для собак и их хозяев

К9 от More Than – первый экскурсионный тур для собак и их хозяев

К9 от More Than – первый экскурсионный тур для собак и их хозяев