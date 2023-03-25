Настоящий великий комбинатор: кем был реальный прототип Остапа Бендера

С нами не соскучишься!

Мало кто знает, что Остап Бендер — не собирательный персонаж. У него был реальный прототип — инспектор одесского уголовного розыска Остап Шор, жизнь которого сложилась не менее захватывающе, нежели у его литературного собрата.

