7 популярных советских закусок к водке, без которых не обходилось ни одно застолье

Большинство ныне популярных закусок к горячительным напиткам в действительности обрели известную славу еще в бытность Советского Союза. Ничего удивительного в этом нет, ведь употреблять большинство крепких напитков без какой-нибудь еды не только не слишком приятно, но откровенно сложно. Благо, в лучшие времена советским гражданам стал доступен по-настоящему широкий ассортимент продуктов питания.
1. Бутерброд с килькой
До сих пор пользуются спросом! /Фото: otvet.mail.ru.
Среди любителей хорошо провести время с горячительным килька традиционно пользуется большой популярностью. Активно применять эту рыбешку в качестве одной из закусок стали как раз во времена Советского Союза. С килькой делали бутерброды. Черный хлеб натирался чесноком, после чего на него укладывалось несколько рыбешек. Чтобы бутерброд не был сухим, сверху можно было добавить немного майонеза, а также положить колечко свежего лука. Описанная закуска была завсегдатаем как домашних праздничных застолий, так и прилавков пивных.
2. Консервированные овощи
Квашеная капустка и не только. /Фото: pinterest.com.
Традиционно одной из лучших закусок к крепким напиткам остается салат. Однако, приготовить настоящий салат возможность есть далеко не всегда. Поэтому среди советских граждан огромной популярностью пользовались кустарные закуски из консервированных овощей. Соленые огурцы, квашеная капуста или помидоры, кабачки… Единственное, что следовало добавить к такому «салату» — это хотя бы небольшое количество хлеба. А еще уже после бурного застолья можно было использовать рассол от всего перечисленного для приведения себя-любимого в чувство.
3. Картошка
Картошка всему голова. /Фото: smartpress.by.
Еще один овощ, который пользовался просто какой-то невероятной популярностью среди любителей выпить. Правда, в отличие от огурцов или капусты, картошку конечно же, никто не квасил. Проще всего было наварить картошки в прикуску, однако настоящие «гурманы» предпочитали закусывать строго жареной картошкой. Впрочем, чего греха таить, картофельные блюда в упомянутом качестве активно используются по сей день.
4. Фаршированные яйца
Гости любого застолья по сей день. /Фото: pinterest.com.
Относительно сложная закуска, которую советские граждане готовили разве, что по праздникам. Тем не менее, фаршированные яйца плотно вошли в народную память в первую очередь благодаря тому, что продавались в пивных. Для приготовления закуски следовало наварить яиц, очистить их от скорлупы, разрезать на половинки. Извлеченные желтки перемешивались с плавленым сырком или какой-нибудь консервой, после чего полученная масса вкладывалась обратно. При этом закуска была относительно дешевой: десяток яиц обходился в 80 копеек, а сырок стоил около 15.
5. Сырок Дружба
Просто и вкусно. /Фото: panorama.pub.
Наверняка и сегодня найдутся люди, которые закусывают крепкие напитки обычным плавленым сырком… И все же подобная практика в последние десятилетия стала редкостью. Совершенно иначе с водкой и сырками дела обстояли в бытность Советского Союза. Сырок под названием «Дружба» был одной из самых популярных закусок, особенно в тех ситуациях, когда мужики хотели «сообразить на троих». Чаще всего брали пакетики по 15 копеек. Одного такого как раз хватало на трех человек и «литрушку». Были и сырки побольше ценой в 25 копеек, однако такие в качестве закуски брали редко.
6. Морская капуста
Капуста и сейчас хороша. /Фото: grodno24.com.
В свое время в Советском Союзе был создан настоящий культ потребления морепродуктов. Рыба, рыбий жир, рыбные консервы… Не обошлось и без морской растительности. Съедобной ламинарии в Союзе было хоть завались. Консервированная капуста стоила всего 33 копейки, а на развел обходилась еще дешевле 15-18 копеек за те же полкило. Собственно, именно это обстоятельство и помогло водорослям стать столь популярным блюдом для застолий.
7. Сало
Куда же без сала. /Фото: drive2.ru.
И, конечно же, в качестве одной из самых популярных закусок к водке в Советском Союзе использовалось еще и обычное сало. Килограмм этого ценнейшего продукта обходился в лучшие времена примерно в 2 рубля. Для сравнения, неплохая свинина под шашлык стоила 2.5-3 рубля за килограмм. Особой популярностью в те годы (как, впрочем, и сейчас) пользовалось сало с тонкой мясной полоской. Практически у каждого советского гражданина, во всяком случае из европейской части страны, лежал маленький кусочек сала в холодильник. Благо хранится этот замечательный продукт долго.
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