7 популярных советских закусок к водке, без которых не обходилось ни одно застолье

1. Бутерброд с килькой

До сих пор пользуются спросом! /Фото: otvet.mail.ru.

2. Консервированные овощи

Квашеная капустка и не только. /Фото: pinterest.com.

3. Картошка

Картошка всему голова. /Фото: smartpress.by.

4. Фаршированные яйца

Гости любого застолья по сей день. /Фото: pinterest.com.

5. Сырок Дружба

Просто и вкусно. /Фото: panorama.pub.

6. Морская капуста

Капуста и сейчас хороша. /Фото: grodno24.com.

7. Сало

Куда же без сала. /Фото: drive2.ru.