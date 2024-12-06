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Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Природа прекрасна, не правда ли? Она не только снабжает нас пищей и водой, но множеством дивных мест, которые можно посетить, и замечательных существ, на которых можно полюбоваться… Но, разумеется, иногда картина не столь радужна. Некоторые животные и растения способны причинить человеку поистине адскую боль, испортив всё впечатление от красот природы.



Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль


У нас крайне мало шансов столкнуться с разъярённым утконосом или новозеландским крапивным деревом. Но это не значит, что с природой не стоит держать ухо востро — многие её создания надёжно защищены. Представляем десяток тех, боль от которых запомнится на долгие годы.

Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

Растения и животные, которые могут причинить нестерпимую боль

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