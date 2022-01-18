Как быстро удалить известковый налёт

Когда-то прозрачные двери душевой кабины покрылись пятнами и разводами, которые невозможно отмыть обычными моющими растворами? Пора переходить к активным действиям — и эти шесть средств вам точно помогут.





Уксус



Чтобы удалить пятна от известкового налета со стеклянных и металлических поверхностей, смешайте столовый уксус и жидкое мыло в пропорции 1:1 и нанесите эту смесь на загрязненные места с помощью пульверизатора. Подождите 30 минут, а затем протрите поверхность влажной тряпочкой.

Нашатырный спирт



Многие хозяйки не любят использовать нашатырь в уборке из-за его резкого запаха. При этом нельзя не отметить его прекрасные чистящие свойства — в частности, в отношении пятен и разводов от жесткой воды. К тому же, в разведенном виде спирт можно использовать практически на любых поверхностях — от стекла до пластика.

При работе с нашатырем используйте хозяйственные перчатки.Чтобы удалить известковые отложения, разведите нашатырь с водой в равных пропорциях. Смочите в жидкости чистую ткань или бумажное полотенце и протрите ей загрязненные места. Оставьте средство на полчаса-час, а затем потрите налет мягкой губкой. Промойте поверхность холодной водой и хорошо проветрите помещение, чтобы удалить из него неприятный запах.

Пищевая сода





Сода — абразив, поэтому порошок следует с осторожностью использовать на глянцевых и полированных поверхностях. А вот для очистки стеклянных дверей душевой кабины сода подходит как нельзя лучше. Разведите порошок небольшим количеством воды до получения однородной пасты. Нанесите ее на поверхность с помощью посудной губки и слегка вотрите в особо загрязненные места. Оставьте пасту на 10−15 минут, а затем промойте двери раствором уксуса и вытрите насухо чистой тканью.

Газета





Небольшое отложения на стекле можно легко удалить с помощью обычной газеты. Сомните бумагу в комок, слегка смочите водой и потрите загрязненные места. После процедуры промойте поверхность уксусным раствором, чтобы придать блеск стеклу.

Лимон





Обычный лимон справляется с пятнами и разводами от жесткой воды не хуже профессиональных чистящих средств. Натрите стекло или металл половинкой цитруса и оставьте на 10−15 минут. Удалите остатки сока и мякоти влажной тряпочкой.

При сильных отложениях процедуру необходимо повторить несколько раз.

Меламиновая губка





Если вы уже приобрели меламиновую губку, то вы, должно быть, успели убедиться в ее чудесных чистящих свойствах. Губка легко «стирает» известковый налет и следы ржавчины с любых поверхностей. При этом ее удобно использовать и труднодоступных местах — достаточно нарезать губку на кусочки нужной формы и длины.

Дополнительных средств и растворов при работе с меламиновой губкой не нужно. Она сама образует небольшую пену, усиливающую чистящий эффект. Просто потрите ей загрязненные места для удаления стойких пятен, а затем промойте поверхность чистой водой.