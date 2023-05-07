От прицелов до фотоаппарата: как изобрели полароид с мгновенными фотографиями

Уникальная технология, изобретенная случайно. /Фото: fresher.ru

Эта удивительная история началась в далеком 1927 году с... прогулки по Бродвею. Именно там молодому студенту химического факультета Гарварда Эдвину Лэнду, которому били в глаза отсветы неоновых реклам и автомобильных фар, пришла в голову мысль: можно ли защититься от потоков слепящего света?

Эта идея настолько увлекла молодого химика, что он даже прервал обучение в университете: теперь парень сутками просиживал в Нью-Йоркской публичной библиотеке, изучая теорию. На практике же свои мысли и догадки он проверял в лаборатории Колумбийского университета, которую на ночь не закрывали.

Изобретатель-энтузиаст Эдвин Лэнд. /Фото: moneymakerfactory.ru

После двух лет кропотливого изучения вопроса, Лэнд восстанавливается в университете и продолжает исследования, заручившись поддержкой своего преподавателя Уилрайта. Позже они совместно учреждают компанию Land-Wheelwright Laboratories.







В 1934 году они заключили первый крупный контракт с компанией Kodak на $10 000: последние заказали тонкие и недорогие поляризующие фильтры. Ученые потратили три года на создание требуемой технологии. Вот только результат настолько превзошел ожидания, что они приняли решение изменить название компании в честь полученного продукта — Polaroid.

Первый логотип компании, 1937 год. /Фото: printservice.pro

В период Второй мировой войны еще молодая компания вела активное сотрудничество с военным командованием: именно в этот период они начали разрабатывать различные линейки солнцезащитных очков как для пилотов , так и для гражданского населения. Также ассортимент продукции Polaroid был представлен оптическими приборами и прицелами. Они были достаточно популярными на рынке, однако настоящий прорыв компания совершила, не касаясь военного дела.

Реклама очков компании Polaroid. /Фото: vintageadbrowser.com

Еще во время войны, в 1943 году, Эдвин Лэнд прогуливался со своей трехлетней дочерью Дженнифер. Отец сделал фотографию девочки, а она задала вопрос: почему она не может сразу же увидеть полученный снимок. Лэнд, хоть и попытался объяснить ребенку причину, по сути, так этого и не смог. Как вспоминал изобретатель, они с дочкой даже еще не успели вернуться домой с прогулки, а он уже думал, как найти ответ на поставленный девочкой вопрос.

«За час я совершенно четко представил себе всю схему процесса — химическую и физическую, и поспешил вернуться, чтобы обсудить ее с коллегами». Четыре года исследований и экспериментов не прошли даром: в 1947 году он выступил на заседании Американского оптического общества, где его идея произвела настоящий фурор. Особенно запомнилась демонстрация прототипа - меньше чем за минуту после щелчка фотоаппарата Лэнд показал только что сделанный снимок.

Появление полароида было эффектом разорвавшейся бомбы. /Фото: nat-geo.ru

Первая партия камер Model 95 стоимостью $89,75 за штуку - это примерно $800 сегодня - была отправлена в бостонский универмаг Jordan Marsh в 1948 году. Маркетологи Polaroid планировали, что 56 аппаратов будут раскуплены до Рождества. Однако со сроками они явно промахнулись: вся партия камер вместе с фотоматериалами были проданы в течение нескольких часов.

Легендарный первый полароид. /Фото: droider.ru

Спустя некоторое время компания вышла на национальный рынок, и там случилась идентичная история. Популярность фотоаппаратов росла в геометрической прогрессии, и технология совершенствовалась. Так, в 1963 году Polaroid произвел цветную фотосистему, а в 1972-м — легендарную сухую фотосистему SX-70. Феномен технологии оказался настолько прорывным, что даже несмотря на развитие фототехники и виртуальной реальности, фотоаппараты, мгновенно печатающие снимки, по-прежнему пользуются популярностью.

Годы идут, а полароид все еще популярен. /Фото: izizz.ru