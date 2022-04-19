Неледниковый период

Новость о глобальном потеплении — уже давно не сенсация. По подсчетам климатологов, последнее затрагивает сегодня около 70% нашей планеты, а температура верхних слоев океана сейчас на 1,3 °C выше показателей XX века и продолжает расти. Из-за повышения температуры тают ледники; растет кислотность воды, что уже сейчас заставляет большинство представителей самых разных пищевых цепочек менять привычную среду обитания; значительно ухудшилось состояние коралловых рифов. И людей это тоже касается! С увеличением температур на Земле повышается риск развития бактерий, представляющих угрозу для жизни.
Ледник Рейд, Аляска (1899 и 2003 годы)
Обычным глазом отследить многолетние изменения практически невозможно, но в фотографиях до и после весь процесс изменений предстает в своей ужасающей неотвратимости. Вот, к примеру, национальный парк «Глейшер» в штате Монтана, США. За столетие из 150 ледников к 2010 году здесь осталось только 37, и лишь немногие имеют сейчас площадь более км2. Есть вероятность, что к 2020–2030 году растают и они. Таяние ледников является одним из самых влиятельных последствий изменения климата, способным до неузнаваемости изменить ту или иную экосистему.
Так за три года изменился ледник Медвежий в Кении (2002 и 2005 годы)
Другой пример: в Антарктиде за 13 лет появилось около 8000 голубых пресных озер.
Это только два примера последствий глобального потепления, на самом же деле их сотни, если не тысячи. «Моя Планета» публикует самые яркие фотографии, которые говорят о том, что медленно, но верно облик нашей планеты меняется — и не в лучшую сторону.
Есть вероятность, что национальный парк Денали на Аляске исчезнет через 85 лет (1919 и 2004 годы)
Таяние ледников национального парка «Глейшер», США (1936 и 2014 годы)
Обесцвеченные отмершие кораллы острова Самоа (декабрь 2014 и август 2015 годов)
Обмелевшее озеро Оровилл и гавань Бидуэлл, Калифорния (2011 и 2014 годы)
Мост «Энтерпрайз» (июль 2011 и август 2014 годов)
Значительное понижение уровня воды в гавани Бидуэлл, а также исчезновение лесов (июль 2011 и август 2014 годов)
Таяние ледяных шапок в горах Гренландии (1935 и 2013 годы)
Теперь уже озеро Исберг в национальном парке «Глейшер», США (1940 и 2008 годы). Возможно, к 2030 году здесь растает все остальное
Таяние ледников в западной части Антарктики (февраль 1975 и март 2015 годов)
Ледник Мьюир и бухта, Аляска (1880-е и 2005 годы)
Постепенное отмирание, или, иначе говоря, выбеление Большого Барьерного рифа (2004 и 2014 годы)
Ледник Педерсен, Аляска (1930-е и 2005 годы)
Высохшее озеро Поопо, Боливия (апрель 2013 и январь 2016 годов)
Уменьшение ледяных шапок на острове Элсмир, Канада (июль 2004 и август 2015 годов)
Появление новых островов в Красном море (октябрь 2007 и декабрь 2011 годов)
Таяние ледника Кори-Калис (июль 1978 и июль 2011 годов)
Ледник Маккарти на Аляске за 100 лет практически полностью растаял (июль 1909-го и 2004 год)
То же происходит и с ледником Мьюир, Аляска (август 1941 и август 2004 годов)
Крупный ледник на северо-западе Аляски исчез еще в 2005 году (1940 и 2005 годы)
Массивные части постепенно откалываются от ледника Пайн-Айленд в Антарктике (октябрь и ноябрь 2013 года)
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