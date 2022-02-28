«Дочки-матери»: 10 вещей, которые никогда не стоит говорить девочкам

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

1. «Ты слишком мала для этого»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

2. «Опусти планку»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

3. «Это – мужское занятие»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

4. «Ты зря теряешь время»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

5. «Не нужно, я сделаю это за тебя»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

6. «Девочки так себя не ведут»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

7. «Пустяки, не забивай голову!»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

8. «Бери с неё пример!»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

9. «Не ешь так много!»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога

10. «Ты слишком хороша для него»

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога