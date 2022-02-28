«Дочки-матери»: 10 вещей, которые никогда не стоит говорить девочкам

10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Все профессии нужны, все профессии важны. Но, наверное, нет в этом мире работы тяжелее, чем быть родителем. Воспитать ребёнка куда сложнее, чем пишут пособия для молодых семей. Ведь никогда не знаешь, как случайно сказанное слово или поступок может отпечататься в памяти чада и повлиять на всю его жизнь. Особенно, если речь о хрупкой самооценке девочки. Кажется, что без ошибок в этом тонком деле обойтись не получится. Но чтобы их было хотя бы чуточку меньше, психологи рекомендуют запомнить список вещей, которые никогда не стоит говорить своим любимым дочкам.
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Воспитать сына или дочь – работа одинаково сложная и ответственная. Правда, психологи считают, что в мире устоявшихся гендерных стереотипов навредить будущей самооценке девочки куда проще. Что, к сожалению, уже в зрелые годы может привести к проблемам и в профессиональной, и в личной жизни. А ведь мы так часто недооцениваем силу слов… Чтобы помочь родителям избежать досадных ошибок, психологи составили список «ключевых» фраз, которые не стоит говорить дочкам. Ведь даже такие, казалось бы, мелочи, способны программировать психику, которая только формируется, и закладывать негативные установки. Так что, проследите за своей речью: возможно, вы таки их произносите?
1. «Ты слишком мала для этого»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Большинство девочек не только, едва став на ноги, сами начинают играть в мам и представлять себе сказочную свадьбу мечты, но и вполне могут ответить на вопрос «кем я буду, когда вырасту». При том, вполне осознано и даже аргументировано. И пусть сегодня это будет мечта о карьере модельера, а завтра – полицейского. Психологи едины: не обескураживайте ребёнка в попытках «найти себя», пускай даже ещё настолько ранних и наивных. Дочка просит записать её на танцы или английский, а то и просто помочь маме лепить пироги – постарайтесь пойти на встречу. Ведь фраза «нет, ты ещё слишком маленькая» позже трансформируется в сознании в опасную формулу «ты недостаточно хороша для этого».
Что сказать вместо этого: «Ты можешь достичь всего, что захочешь, если будешь трудиться, не будешь бояться сложностей и научишься преодолевать их».
2. «Опусти планку»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Возможно, не всем дано стать великими художниками или исключительными танцорами. Но никто из них точно не достиг бы успеха без многочисленных занятий, самоотдачи и веры в собственные силы. Ищите способности ребёнка, слушайте его и помогайте развить то, к чему лежит его душа. А если поточные успехи не дотягивают до ваших ожиданий, никогда не показывайте разочарования и уж точно не советуйте «переключиться на что-нибудь попроще». Психологи единодушны: пока ребёнку нравится выбранное занятие и оно делает чадо счастливым – пусть занимается. А «успехи» придут позже.
Что сказать вместо этого: «Старайся, будь терпеливой и всё получится».
3. «Это – мужское занятие»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Что бы там не говорили про эру гендерного равенства и прочие красивые вещи, мы всё ещё стараемся удерживать детей в привычном нам круге деления на «для мальчиков» и «для девочек». Но мир за пределами семьи меняется. Меняются рабочие места, карьерные возможности и требования работодателей. Так что психологи рекомендуют: чтобы девочка в будущем проще ориентировалась и приспосабливалась к жизни в большом мире, с ранних лет знакомьте её и с тем, чем занимается мама, и с тем, чем живёт папа. Что включает и домашние обязанности: помогать можно не только на кухне с ужином, но и с машиной в гараже.
Что сказать вместо этого: «Только ты решаешь, что тебе подходит и нравится, а что – нет».
4. «Ты зря теряешь время»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Эта фраза всё сильнее врастает в манеру общения с ребёнком-подростком. Особенно, с девочкой. Ведь вы можете быть абсолютно уверены: свидания с этим парнем, попытки играть на бас-гитаре или запись в кружок актёрского мастерства – тупиковая и бесперспективная трата времени. «Лучше бы учёбой больше занималась». Звучит знакомо? Психологи предостерегают: как бы ни хотелось из чистых побуждений уберечь ребёнка от того, что вам кажется неэффективным, позвольте чаду искать свой собственный путь. А поиски не возможны без ошибок. Это тоже нормально. Зато новые занятия и люди наполняют жизнь человека (особенно, юного) смыслом. И никогда не знаешь, когда и в какой ситуации может пригодиться новоприобретённый опыт.
Что сказать вместо этого: «Если ты хорошо подумала и уверена, что это тебе нужно – дерзай».
5. «Не нужно, я сделаю это за тебя»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Наверное, любимая фраза большинства родителей. И, по мнению психологов, одна из самых вредоносных. Ведь тем самым ребёнка лишают одного из самых важных качеств – самостоятельности. И если мальчик полное отсутствие бытовых навыков попробует благополучно возложить на будущую жену, то девочке это грозит болезненной зависимостью от мужчины, граничащей с неуверенностью в себе, как женщине. Звучит, как не очень счастливая жизнь, правда?
Что сказать вместо этого: «Попробуй, сделай это сама. А если не получится, тогда мы сделаем это вместе».
6. «Девочки так себя не ведут»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Когда будущие родители узнают, что ждут дочку, то их воображение тут же строит милейшую розовую комнату, наполняет её единорогами и симпатичными платьицами с рюшами. Но реальность почти всегда вносит свои коррективы. И «принцесса» может с юных лет игнорировать кукол, а няшные платьица дополнять разбитыми коленками. А лет в 12 и вовсе затребовать скейт и отказываться от юбок даже под страхом «двойки» в дневнике. И это нормально. Если дочке не комфортно в привычных для вас рамках женственности – не мучайте её и себя заодно. Возможно, так проявляется её творческое начало. И «не девичий» выбор одежды или хобби уж точно не означает, что вы воспитываете плохого человека и вообще редиску. И, кстати, из «сорванцов» тоже вырастают женственные красотки и просто замечательные мамы.
7. «Пустяки, не забивай голову!»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Психологи предупреждают: родители очень часто недооценивают проблемы и чувства своих детей. Ведь то, что со взрослой точки зрения кажется пустяком, для ребёнка может быть настоящей трагедией. И не устают напоминать: с детьми нужно разговаривать. Тем более, девочки с большей вероятностью доверятся маме, чем мальчишки. Вот только даже искренне-ободряющая фраза в духе «это такая мелочь, не заморачивайся!» в сознании чада, скорее всего, превратится в «ты меня не понимаешь». И к этому нужно быть готовыми: не злиться и не переубеждать упрямца.
Что сказать вместо этого: «Я тебя понимаю. Чем я могу помочь?».
8. «Бери с неё пример!»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Пускай говорят, что лучшее познаётся в сравнении. Но в мире было бы настолько меньше несчастных людей, если бы они перестали сравнивать себя с другими. А фразами, вроде: «бери пример со своей подруги/сестры/знаменитости» вы сами за руку приводите ребёнка на кривую дорожку постоянной гонки с призраками. Что в результате не даст ничего хорошего, кроме тотальной неудовлетворенности собой и худшей установки из существующих: «все вокруг лучше меня». Психологи единодушны: не сравнивайте! И не заставляйте ребёнка ровняться на других.
Что сказать вместо этого: лучше просто промолчать.
9. «Не ешь так много!»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Многие мамы озабоченны будущей фигурой своих дочек даже больше, чем собственной. Ведь всем же необходимо отправить «принцесс» на модельные курсы или, худой конец, танцы. Вот только фразы «не ешь так много», «девочки столько не кушают», «ты же не хочешь быть толстой?» - это программа на проблемы со здоровьем. Анорексия, булимия, гастриты и язвы – психосоматика этих заболеваний зачастую связана именно с родительскими установками. Если вы уж так беспокоитесь за внешний вид дочки, лучше приучайте её к спорту и другой двигательной активности. Желательно, на собственном примере.
10. «Ты слишком хороша для него»
10 вещей, которые никогда не следует говорить девочкам: советы психолога
Знаете, что хоть немного может сравниться с установкой «я – хуже всех»? «Я – лучше всех». Чем тоже грешат многие родители, особенно мамы девочек. Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок был счастлив и в будущем связал жизнь с замечательным человеком. Но постоянно критикуя ухажёров или молодых людей своей дочки (не важно, детсадовского или предбальзаковского возраста) вы тем самым уверенно отодвигаете её счастье всё дальше и дальше. Психологи повторяют: родительское мнение значит для нас гораздо больше, чем мы осознаём. Так что вовремя сделанный «укол» в адрес партнёра своего чада точно попадёт в цель. И с большей вероятностью, посеет там зерно сомнения. Если действительно желаете дочке счастья в личной жизни – отступите. Поддерживайте, если она попросит, но никогда не навязывайте своё мнение. И не важно, дочке 15 лет или 35.
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