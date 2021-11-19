20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано
Адриано Челентано прочно вошёл в российский фольклор. В своё время на его фильмы граждане СССР ходили десятки раз! Неудивительно, что меткие цитаты и остроумные замечания героев Челентано мы обожаем до сих пор.
Знакомим читателя с подборкой фраз из фильмов Адриано Челентано на тему любви и отношений.
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