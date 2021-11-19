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20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

Адриано Челентано прочно вошёл в российский фольклор. В своё время на его фильмы граждане СССР ходили десятки раз! Неудивительно, что меткие цитаты и остроумные замечания героев Челентано мы обожаем до сих пор.


Знакомим читателя с подборкой фраз из фильмов Адриано Челентано на тему любви и отношений.

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано
20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано
20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

20 убойных цитат лучшего пикапера всех времён Адриано Челентано

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