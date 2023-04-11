Удивительные случаи массовых исчезновений

Любое преступление оставляет следы — эта истина нередко приходила на помощь следователям и криминалистам. Человек не может просто взять и раствориться в воздухе, и уж точно такого не может произойти с несколькими людьми или даже целыми деревнями. Или может?.. Самые странные случаи массовых исчезновений людей в нашем материале.



Эскимосская деревня на озере Ангикуни

Деревня Хоер-Верде

Судно «Циклоп»

Маяк островов Фланнан